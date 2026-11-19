Los permisos durarán cuatro años y los locales deberán mantener vigente un seguro de responsabilidad civil para poder utilizar el espacio público

Además de tener que empezar a pagar por los decks que instalan sobre las calles, los bares y restaurantes de la Ciudad de Buenos Aires que quieran poner mesas en la vereda también tendrán que cumplir con nuevas medidas que acaba de imponer el gobierno que dirige Jorge Macri.

La decisión oficial contempla, entre otras medidas, la de tramitar un permiso de uso del espacio público y contar con un seguro de responsabilidad civil con una suma asegurada mínima de $150 millones.

Además, la autorización para operar durará cuatro años desde su notificación y los comercios que quieran seguir atendiendo en la acera después del vencimiento deberán iniciar un nuevo trámite.

Las normas forman parte de una serie de decisiones adoptadas por la Subsecretaría de Gestión del Ordenamiento Urbano que aprobó el procedimiento mediante laResolución 1780/SSGOU/26, publicada este 19 de noviembre en el Boletín Oficial porteño.

Entre los motivos de la medida, el Gobierno de la Ciudad señaló la necesidad de compatibilizar la atención gastronómica en la vereda con el paso peatonal, la accesibilidad, la seguridad y el cuidado del arbolado y del mobiliario urbano.

En la misma edición se publicó la Resolución Conjunta 1/SSGOU/26, que derogó el régimen de permisos gastronómicos que regía desde 2022 y aprobó las reglas generales y de equipamiento para veredas, calzadas y otros espacios públicos.

El esquema anterior ya contemplaba el seguro de responsabilidad civil, mientras que el nuevo procedimiento para las veredas establece el monto mínimo de cobertura y condiciona la eficacia del permiso a la contratación de la póliza.

Las características del nuevo permiso

Según la resolución oficial, la solicitud para atender en la calle se presenta a través de la plataforma Trámites a Distancia de la Ciudad.

El titular debe identificar el establecimiento, constituir un domicilio electrónico y adjuntar la constancia de habilitación comercial o la del inicio de ese trámite.

También debe firmar una declaración jurada de conocimiento y aceptación de las reglas y si solicita instalar determinados equipos, debe sumar una segunda declaración jurada.

La Gerencia Operativa de Permisos de Usos del Espacio Público tiene hasta 10 días hábiles para verificar los requisitos y definir cómo sigue el expediente.

Si la presentación está incompleta, puede requerir información adicional y fijar un plazo para entregarla y vencido ese plazo sin respuesta, la solicitud puede ser denegada o el expediente puede archivarse.

Según el anexo del trámite de uso de veredas y las condiciones del permiso de vereda, los cuatro años se cuentan desde esa notificación, además de que para continuar con el uso del espacio, el titular debe iniciar otro trámite con 30 días de anticipación al vencimiento.

Si vence el permiso y el local queda sin una nueva autorización, tiene 30 días corridos para retirar las instalaciones y restituir la vereda a sus condiciones originales.

Ante un incumplimiento, la Ciudad puede encargarse del retiro y cobrarle el costo al titular.

El seguro que sostiene la autorización

En el caso de la obligación de contratar un seguro, la norma aclara que el gobierno porteño debe figurar como coasegurado en la póliza y que la cobertura debe incluir lesiones o muerte de terceros y daños vinculados con la instalación.

También tiene que contemplar el uso, el mantenimiento, la reparación o el desmontaje del equipamiento, y riesgos como incendio, rayo, explosión, descargas eléctricas y escapes de gas.

La póliza también debe incorporar una cláusula de no repetición contra la Ciudad, además de que el comercio tiene que mantener la cobertura durante todo el período autorizado y demostrar que sigue vigente cuando se lo requiera la autoridad.

La falta de contratación, la suspensión o el vencimiento de la póliza pueden dar lugar a la revocación del permiso y lo mismo puede ocurrir si el titular omite acreditar la cobertura cuando se le solicita.

La norma también menciona que el titular queda a cargo de la limpieza, el mantenimiento y la seguridad del área, incluida la vegetación que incorpore.

En ese sentido, la Dirección General de Fiscalización puede labrar actas ante incumplimientos.

Entre las causales de revocación figuran ocupar más superficie que la autorizada, instalar equipos sin permiso, ceder la autorización sin aval o perder la habilitación comercial cuando esta sea exigible.

Espacio peatonal libre en veredas para bares en CABA

En cuanto a la coloción de las mesas, la resolución explica que solo se pueden instalar en veredas de más de dos metros y medio de ancho, medidos desde la línea de edificación.

Entre esa línea y el sector gastronómico la norma advierte que debe quedar un paso peatonal libre de un metro y medio en veredas de hasta cuatro metros de ancho y que en las más anchas, el corredor debe ser de dos metros.

Con relación al área gastronómica, debe mantenerse dentro de los límites del frente del establecimiento.

Para extenderla sobre el frente lindero hace falta la autorización expresa del propietario o titular correspondiente, además de que deben quedar libres las ochavas y preservarse el arbolado existente.

El procedimiento fija una distancia mínima de tres metros respecto de las paradas de transporte público y los accesos al subte y para iglesias, templos, hospitales, establecimientos educativos, bancos y otras entidades financieras, la distancia mínima es de 10 metros.

Requisitos para instalar toldos y cerramientos en locales gastronómicos

Además de mesas y sillas, el anexo que se refiere al equipamientos e instalaciones de la Resolución Conjunta 1/SSGOU/26 permite colocar toldos, parasoles, cerramientos, calefactores de exterior, iluminación, macetas y determinados bicicleteros.

En el caso de los toldos, deben quedar al menos a dos metros y medio del piso y si hay equipos de calefacción debajo, la cubierta puede tener hasta tres metros de altura.

En la vereda, el cerramiento total debe ser transparente, extenderse hasta el borde superior del toldo canadiense y permanecer instalado únicamente los días de lluvia.

El cerramiento parcial puede alcanzar un metro y medio de altura y debe ser transparente a partir del primer metro.

En el caso de la publicidad, se admite en los parasoles cuando el establecimiento carece de toldos o marquesinas con avisos publicitarios.

Los locales que quieran colocar luces, cubiertas o calefacción exterior deberán presentar la declaración jurada específica para esas instalaciones.

El formulario prevé la intervención de un electricista matriculado para las instalaciones eléctricas, el aval de un ingeniero civil o arquitecto para las cubiertas y la intervención de un gasista matriculado para la instalación y el mantenimiento de equipos a gas.

Condiciones técnicas para instalar decks y mesas en la calle

El mismo reglamento técnico establece las condiciones para los decks, las estructuras que se montan sobre la calle a la altura de la vereda.

Deben ser modulares y permitir el desmontaje parcial o total para limpiar la superficie ocupada y acceder a la calzada o a los servicios públicos cuando haya que hacer reparaciones.

En el caso de las estructuras de una sola pieza están prohibidas, mientras que el piso debe ser antideslizante y llevar una rejilla metálica rebatible junto al cordón para facilitar la limpieza de la cuneta.

En el caso de las cubiertas deben quedar dentro de los límites del deck y sus soportes no pueden anclarse a la calzada.

Los cerramientos totales solo se permiten durante los días de lluvia y deben preservar la visibilidad de los vehículos y en los decks quedan prohibidos el aire acondicionado, los parlantes y otros equipos de sonido.

El uso de estas estructuras también está contemplado en la Ley Arancelaria porteña para los decks emplazados en la vía pública, que faculta al Ejecutivo a fijar valores según la superficie ocupada y el tiempo de uso.

En los espacios públicos adyacentes a los comercios, el reglamento admite únicamente mesas, sillas y parasoles.

En las Áreas de Protección Histórica, los módulos desmontables, las cubiertas, los cerramientos y las barandas deben ser de color negro.