Aeropuertos Argentina invirtió u$s21 millones para ampliar el procesamiento de la carga importada que casi se triplicó en la terminal en sólo un año

Aeropuertos Argentina Cargas inauguró este jueves 19 de noviembre en Ezeiza la llamada "Terminal Única de Courier", que demandó una inversión de u$s21 millones para ampliar el procesamiento de paquetes importados.

La empresa a cargo de la concesión de las 35 principales terminales aéreas del país decidió encarar este plan de obra para consolidar en un solo edificio una operación que ganó escala con las compras directas a tiendas del exterior como los sitios de Shein, Temu y Amazon.

Hasta antes de la apertura de este nuevo edificio, el aeropuerto de Ezeiza recibía unas 2.500 toneladas mensuales de envíos por courier, casi el triple que un año antes.

Ese volumen incluye los pedidos de comercio electrónico y el resto de la mercadería que ingresa por ese canal que venía creciendo al ritmo de la política de apertura de fronteras establecida por el gobierno del presidente Javier Milei.

De hecho, en 2025, Aeropuertos Argentina ya había ampliado el área de recepción y distribución de paquetes internacionales, mientras que ahora aumenta todavía más el espacio para procesar esos envíos y concentra en un mismo edificio las distintas etapas que atraviesa la mercadería desde su ingreso hasta su salida del sector de cargas.

El Aeropuerto de Ezeiza busca nuevo servicio bajo un mismo techo

Según datos aportados por la empresa propiedad del Grupo Eurnekian, la terminal cuenta con 10.000 metros cuadrados cubiertos en un predio de 20.000 metros cuadrados.

El proyecto agrega superficie para recibir y procesar los paquetes y, al mismo tiempo, incorpora instalaciones para las empresas que gestionan los envíos, entre las que se encuentran DHL, FedEx y UPS.

De acuerdo a los datos, la concesionaria incorporó 44 oficinas para los couriers que manejan grandes volúmenes de carga todos los meses, mientras que para los operadores que trabajan con envíos ocasionales o estacionales se les reservó un espacio compartido para gestionar la mercadería en los períodos en que necesitan utilizar la terminal.

Pero la ampliación también alcanza la circulación fuera del edificio como parte de una obra que incluyó una nueva calle de salida para Correo Argentino, además de que la empresa proyecta construir un pórtico de salida para importaciones con el objetivo de ordenar el movimiento de los vehículos que intervienen en el retiro de la mercadería.

Aeropuertos Argentina Cargas lidera las operaciones de este edificio al ser la unidad de negocios que administra terminales aéreas y depósitos fiscales en donde permanecen los productos importados y los que serán enviados al exterior mientras sus destinatarios completan los trámites ante la Aduana.

La unidad también presta servicios a las compañías aéreas y, además de su sede en Ezeiza, tiene presencia en Aeroparque, Córdoba, Mendoza, Mar del Plata y Tucumán.

La modalidad del plan inversor

Según las autoridades de Aeropuertos Argentina, la terminal integra el plan de obras de u$s100 millones para Ezeiza que la empresa controlada por Corporación América Airports desarrolla con el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA).

El programa abarca instalaciones y servicios para pasajeros y carga, además de mejoras en las pistas y, a la fecha, ya se completaron los trabajos en la intersección de las pistas 17-35 y 11-29 sin interrumpir la operación del aeropuerto.

Para el negocio de carga aérea, Aeropuertos Argentina Cargas informó que recibirá más de u$s34 millones en inversiones entre 2027 y 2031 para poder atender la demanda de más de 11.000 importadores y exportadores que realizan operaciones logísticas cada año en los aeropuertos donde presta servicios.

En Ezeiza, el otro frente de obra en el sector de carga está en los perecederos de exportación con un proyecto que prevé ampliar 50% la superficie refrigerada y sumar líneas y equipos para armar más contenedores antes del embarque.

La iniciativa también incluye la renovación del sistema de frío que mantiene la mercadería a temperatura controlada durante esa etapa.

El courier gana peso

Las obras encaradas por la empresa del grupo Eurnekian coinciden con un importante incremento de las importaciones por servicios postales y courier, que sumaron u$s960 millones entre enero y septiembre de este año, según un relevamiento de Analytica sobre datos del INDEC.

En el caso del valor de la mercadería que ingresó por esos canales, el mismo informe asegura que aumentó 59,5% frente a igual período de 2025.

Además, en esos nueve meses, las importaciones argentinas de bienes bajaron 2,5%, hasta u$s56.069 millones, mientras que el crecimiento del courier elevó su participación en el valor total importado, de alrededor del 1% al 1,7%.

El cálculo comprende el conjunto de los envíos postales y por courier, incluidos los pedidos que los consumidores hacen en plataformas como Shein, Temu y Amazon.

La franquicia de compra directa

Dentro de ese mercado, los compradores que hacen pedidos para uso personal pueden recurrir a una modalidad aduanera con su propio cupo y una franquicia sobre el valor de la mercadería.

De hecho, el régimen de pequeños envíos de ARCA permite importar por courier hasta u$s3.000 por envío como parte de una modalidad que admite hasta 50 kilos por paquete y hasta tres unidades de la misma especie, con un cupo de cinco envíos por persona por año calendario.

La mercadería debe carecer de finalidad comercial y tiene una franquicia que alcanza los primeros u$s400 del valor de la mercadería, mientras que para los pedidos que superan esa cifra, el derecho de importación y la tasa de estadística se aplican sobre el excedente.