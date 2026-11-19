La firma de Villa Constitución confirmó la solicitud tras despedir a cerca de 100 trabajadores. Asegura que su planta sigue en actividad

Plantium, la empresa santafesina de tecnología para la agricultura de precisión, confirmó que presentó una solicitud de concurso preventivo de acreedores y aseguró que no cerró. La aclaración llegó por un comunicado, después de semanas de conflicto con sus trabajadores, que incluyeron despidos, reclamos por salarios adeudados y un bloqueo en la puerta de la fábrica de Villa Constitución.

Qué dijo Plantium en su comunicado

La compañía que preside Jorge Gentili salió a responder a las versiones que circularon en los últimos días. Dirigió su mensaje a clientes, proveedores, colaboradores y a la comunidad del agro, y fue directa en el punto central. "La empresa no cerró. Sigue operando, con su planta en actividad y su equipo trabajando", afirmó.

El texto reconoce que la firma atraviesa "un momento difícil" y admite la reducción de personal. Habla de una "decisión dolorosa que afectó a personas que fueron parte de esta empresa". En ese marco, informa que presentó una solicitud de concurso preventivo, que describe como la herramienta que prevé la ley para facilitar una reestructuración y continuar con la empresa en marcha. La compañía insiste en que no se trata de un cierre y lo presenta como el camino para preservar la continuidad.

El comunicado cierra con un mensaje para quienes la acompañan. Promete que la empresa va a salir adelante y que lo hará "cumpliendo nuestra palabra". No precisa cuántos trabajadores seguirán en actividad, qué sociedades incluye la presentación ni ante qué juzgado tramita.

Qué implica un concurso preventivo

El concurso preventivo es el mecanismo que prevé la ley de concursos y quiebras para que una empresa con dificultades para afrontar sus deudas negocie con sus acreedores bajo control judicial, con el objetivo de seguir funcionando. Es una solicitud que debe evaluar un juez, de modo que presentarla no equivale a su apertura. En términos generales, el proceso suele alterar la forma y los tiempos de cobro de las deudas anteriores a la presentación.

Los trabajadores, que adelantaron la noticia días atrás, lo interpretaron en esa dirección. Denunciaron que el pedido llevó a suspender la audiencia prevista en el Ministerio de Trabajo y que congela el pago de lo adeudado, tanto a los despedidos como a quienes siguen trabajando. Esa lectura corresponde a los empleados y no figura en el comunicado de la empresa.

Los despidos del 30 de octubre

El conflicto había estallado a fines de octubre. El ajuste del viernes 30 alcanzó a dos sedes, con 84 puestos en Villa Constitución y otros 20 en el centro de desarrollo de Rosario. Muchos de los 84 despedidos de la planta santafesina se encontraron con candados en la puerta de la fábrica. El Sindicato de Empleados de Comercio, que conduce Fulvio Monti, se enteró de que habían salido 84 telegramas cuando todavía se discutían alternativas para la crisis. Según las fuentes, el total de afectados supera los 100 trabajadores.

Las causas que señala la empresa

Gentili explicó la situación con una sucesión de golpes. Atribuyó las pérdidas de 2024 a la sequía, dijo que la suba de tasas del segundo trimestre de 2025 fue muy perjudicial y sostuvo que ni la cosecha récord de 2026 reactivó la demanda de maquinaria y tecnología. También dijo que intentó vender las compañías y buscar inversores, sin resultados.

Otro factor es la concentración de clientes de Gentec y el efecto dominó de una crisis más grande. Según el empresario, le vende a solo cuatro firmas (Metalfor, Pauny, AGCO y la propia Plantium), todas en dificultades. Calculó que Metalfor acumuló unos $500 millones entre cheques rechazados y saldos impagos, y mencionó también problemas financieros en Pauny. A eso se suma la competencia importada, ya que los trabajadores señalan que los equipos que llegan de Asia pueden valer hasta cinco veces menos que los fabricados en Villa Constitución. Al explicar el cierre de la planta, el propio Gentili dijo "Ya no puedo seguir".

Salarios adeudados y reclamo de los trabajadores

Tras los telegramas, los empleados permanecieron en la planta. Denunciaron más de tres meses de salarios impagos, además de aportes jubilatorios y obra social. El 2 de noviembre el gremio y la empresa acordaron un cronograma de pagos para ese día, fines de noviembre y diciembre, y los trabajadores dejaron la fábrica el día 3.

El acuerdo no destrabó el conflicto. Los despedidos armaron un fondo de lucha y marcharon para reclamar el pago de salarios e indemnizaciones. El 17 de noviembre bloquearon el acceso a la planta. En esa jornada las trabajadoras afirmaron que la empresa dejó de realizar aportes jubilatorios desde marzo de 2025 y que los sueldos se pagaban en cuotas. También pidieron un paro regional en defensa de los puestos.

Una empresa de tecnología en una industria en crisis

Plantium nació en 1996 en Villa Constitución. Desde 2002 se concentró en la electrónica para maquinaria agrícola, con monitores de siembra, pilotos automáticos y sistemas de gestión de datos. En 2022 sumó un centro de investigación y desarrollo en Rosario, donde avanzó con proyectos de inteligencia artificial y robótica, entre ellos una tecnología para aplicar herbicidas de manera localizada. Según Gentili, esos desarrollos se completaron a fines de 2025 con una inversión millonaria, pero no se tradujeron en una recuperación de las ventas.

El caso se inscribe en un deterioro más amplio de la industria de maquinaria agrícola nacional. Metalfor, uno de los clientes de Gentec, pidió su propio concurso preventivo, mientras Pauny atraviesa su propio conflicto por deudas y salarios.

Qué falta saber

La continuidad de Plantium dependerá ahora de cómo avance el trámite judicial y de la reestructuración que logre acordar con sus acreedores. Quedan sin precisar qué sociedades alcanza la presentación (si solo Plantium o también Gentec), el juzgado interviniente y cuántos empleados mantendrá la compañía. Hace unas semanas, Gentili había hablado de conservar entre 60 y 70 trabajadores y repetía una frase que hoy resume su mensaje: "Plantium no cierra, se reinventa".