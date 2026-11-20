Con el Model Y, la automotriz de Elon Musk busca captar al comprador de SUV que ya eligió un híbrido. Cuánto cuesta el salto y qué cambia después

Tesla comienza su operación comercial en la Argentina con el lanzamiento y la venta del Model 3 y el Model Y, los dos eléctricos que la compañía de Elon Musk presentará este viernes 20 de noviembre en un evento que se llevará a cabo en el barrio porteño de La Boca.

La apuesta inicial de la automotriz norteamericana la ubica en un negocio en el que Ford y Toyota ya ganaron terreno con dos híbridos como son la Territory y la Corolla Cross.

Tesla llega a Argentina para competir con Ford y Toyota

De hecho, ambas marcas incorporaron la electricidad a un vehículo de uso familiar sin cambiarle al conductor la rutina de cargar nafta, teniendo en cuenta que se trata de modelos de SUV conocidos como híbridos.

En el caso de Tesla, busca captar a parte de ese público con un auto que funciona enteramente a batería y para poder llegar a ese público, la empresa ya toma pedidos por internet y complementará la venta directa con espacios de exhibición y pruebas de manejo en Unicenter y Alcorta Shopping.

También sumó financiación prendaria con el Banco Santander para ofrecer facilidades de compra de los dos modelos que llegan importados de China y cuyas primeras entregas están previstas para marzo y abril de 2027, según la configuración de cada vehículo.

Con esta oferta inicial, Tesla refleja en el mercado automotriz argentino el recorrido comercial que viene haciendo desde su creación, cuando empezó a producir en serie el Roadster en 2008 y después amplió su negocio con un sedán y un SUV de mayor volumen.

El primero le da un punto de entrada a su gama argentina y con el segundo se mete en una categoría en la que el paso hacia la electricidad ya comenzó, principalmente a través de los híbridos.

Crece la venta de SUC híbridos: la escala que ganó un nuevo segmento

Esa preferencia se refleja en los patentamientos y se respalda en los datos de octubre pasado, cuando se patentaron 7.777 modelos híbridos y 699 eléctricos puros entre autos y utilitarios livianos, según surge de analizar informes de la Asociación de Concesionarios de la República Argentina (ACARA) y del Sistema de Información Online del Mercado Automotor (SIOMAA).

Los datos también contrastan con lo que ocurría un año antes, cuando esas cifras habían llegado solamente a las 3.470 y 205 unidades, respectivamente.

Los informes también destacan que los eléctricos a batería crecieron más rápido en porcentaje, pero aclara que los híbridos aportaron más unidades al mercado.

De hecho, la Territory de Ford y la Corolla Cross de Toyota encabezaron el ranking de modelos híbridos y, juntas, sumaron más del doble de los patentamientos de todos los eléctricos puros de ese mes.

En el caso del modelo de la automotriz norteamericana ganó escala con un solo producto que importa desde China, vende a través de sus concesionarios y que aportó 1.072 de los 1.088 patentamientos híbridos de la marca en octubre.

Para una automotriz que también fabrica la Ranger en su planta de la localidad bonaerense de Pacheco, ese SUV importado se convirtió en su principal producto híbrido y la llevó al segundo puesto por marca.

Por su parte, la terminal japonesa desarrolló el negocio durante más de una década ya que empezó a vender el Prius en la Argentina en 2009 y en 2019 incorporó la motorización híbrida al Corolla, un modelo que ya tenía una clientela instalada.

Luego amplió esa oferta a la Corolla Cross y la Yaris Cross y en octubre pasado lideró por marca con 1.481 patentamientos, de los cuales 669 le correspondieron a la Corolla Cross, que se fabrica en Brasil.

Además de ser los más comprados del mercado local, ambos modelos ofrecen a los clientes una combinación de motor a nafta con asistencia eléctrica y que recargan su batería durante la marcha.

Sabiendo que se trata de la propuesta que un posible comprador ya conoce, Tesla apostará a seducir a ese segmento con un modelo que cambia de tecnología.

Una competencia por el precio

En ese sentido, la marca de Elon Musk fijó un precio de entrada de u$s41.590 para el Model 3 y de u$s44.590 para el Model Y que será el que usará para pelear el mercado a Toyota y Ford y que, en moneda local, sale con un precio de lista algo mayor a los $69,5 millones

A modo de comparación, en el caso de la Corolla Cross SEG híbrida figura a $63,6 millones, a los que hay que sumarle casi $5,9 millones para llegar al Tesla.

Si la referencia es la Corolla Cross híbrida XEI modelo 2026, de $57,3 millones, la diferencia sube a unos $12,2 millones.

Por eso, la apuesta de Tesla va más allá del valor de su modelo y se centra en captar el cliente que ya considera la versión más equipada de ese SUV.

De todos modos, la brecha de valores se amplía frente a la Territory Trend Híbrida, cuyo precio sugerido es de $53,5 millones, mostrando un salto con el modelo de Tesla de $16 millones.

En esa misma franja compite BYD con su modelo Song Pro DM-i, que parte de $51,9 millones por una promoción de cupos limitados que lanzó en noviembre.

Por un precio cercano al de la Territory, ofrece la posibilidad de hacer parte de los recorridos con la batería y usar nafta para extender la marcha, alternativa también cuenta al evaluar el Model Y ya que quien paga la diferencia por el Tesla pasa a depender solamente de la electricidad.

La red de carga y posventa

En ese sentido, la versión de entrada del Model Y declara 466 kilómetros de autonomía homologada, mientras que el modelo de mayor alcance declara 661 kilómetros y cuesta u$s50.590.

Para quien puede instalar un cargador en su cochera, la recarga habitual se puede resolver en el hogar, mientras que para quien depende de la red pública o hace viajes frecuentes por ruta, la ubicación de los cargadores pasa a ser una parte importante de la compra.

Por eso, Tesla anticipó el despliegue de sus Superchargers en el país, tal como lo demuestra su página web argentina, en la cual todavía no publica un calendario de aperturas.

Otro aspecto que entra en la competencia entre las tres marcas se basa en la cobertura después de la entrega o el servicio de postventa.

En el caso de Ford y Toyota, ya atienden por medio de sus redes de concesionarios, mientras que Tesla habilitó un canal local de atención y permite solicitar servicio desde su aplicación.

Al momento del lanzamiento, su directorio argentino de centros de servicio todavía no mostraba direcciones pero es de suponer que con las primeras entregas previstas para marzo y abril de 2027, la automotriz comenzará a precisar la ubicación de los talleres, la cobertura para los compradores del interior y la disponibilidad local de repuestos.