La automotriz desembarca en el país con 2 modelos y 5 versiones con distintas autonomías y potencia. Además, inauguran una nueva experiencia de manejo

Sus principales distintivos son la autonomía, las prestaciones y la avanzada tecnología de su interior.

La marca ofrecerá dos modelos: el Model 3, con tres versiones, y el Model Y, disponible en dos.

El desembarco de Tesla en la Argentina ya es realidad. La automotriz de Elon Musk puso un pie en el mercado Latinoamericano con un gran despliegue realizado en la previa, hasta que llegó el lanzamiento oficial: el 20 de noviembre.

La marca de autos eléctricos que nació en Estados Unidos llega con dos modelos: el Model 3, un sedán; y el Model Y, un SUV.

La oferta de compone de cinco versiones en total, con diferencias que se pueden ver en detalles estéticos, como llantas, pero que apuntan especialmente a las prestaciones, con la autonomía y performance como principales distintivos.

En iProfesional tuvimos contacto con los vehículos antes de la presentación oficial que se realizará a las 18.30 horas de este miércoles, y repasamos algunos de los detalles claves para entender con qué nos vamos a encontrar al subir a uno de estos modelos de Tesla.

El Model 3, el más accesible

El llamado sedán de Tesla es el vehículo de entrada de gama a la marca. Se presentó en 2016 y las primeras entregas comenzaron un año después. Una década después llega a la Argentina con más de 3 millones de unidades comercializadas en todo el mundo y considerado el eléctrico más popular.

El Model 3 y Model Y desembarcan en el país junto a Tesla.

Se venderá en tres versiones en el país: Model 3, Model 3 Premium Long Range; y Model 3 Performance.

Model 3: es el más accesible. Tiene una autonomía de 534 kilómetros, 283 CV y acelera de 0 a 100 km/h en 6,2 segundos.

es el más accesible. Tiene una autonomía de 534 kilómetros, 283 CV y acelera de 0 a 100 km/h en 6,2 segundos. Premium Long Range: se ubica un escalón más arriba, con 320 CV, una aceleración de 0 a 100 a 5,2 segundos y una autonomía que llega hasta 750 kilómetros.

se ubica un escalón más arriba, con 320 CV, una aceleración de 0 a 100 a 5,2 segundos y una autonomía que llega hasta 750 kilómetros. Performance: es el más equipado y deportivo, con dos motores eléctricos y tracción integral. Tiene 450 cv, una aceleración de 0 a 100 km/h en 3,1 segundos y 528 kilómetros de rango.

En diseño mantienen la misma estética aunque algunos detalles como las llantas los diferencian. El modelo se caracteriza por su diseño aerodinámico, con una distancia muy baja del piso; espejos laterales que se pliegan eléctricamente y las llantas que se pueden configurar con diferentes dibujos.

Un dato clave son los vidrios acústicos, que mantienen una gran insonorización, la cual fue percibida en un contacto de manejo por la Ciudad de Buenos Aires.

En el caso de la versión de entrada de gama, con su diseño minimalista y despojado por fuera, se pueden elegir las llantas como detalles exterior. Por dentro, cuenta con un sistema de audio Tesla con 7 altavoces, pantalla táctil QHD de 16" en la primera fila; 3 puertos USB-C; y carga inalámbrica para teléfono.

El Premium suma Faros LED con luces altas adaptativas automáticas, mejora la aerodinámica para alcanzar una mayor eficiencia y autonomía; y los espejos laterales se pliegan eléctricamente con atenuación automática. Tiene asientos en la primera fila con calefacción y ventilación.

El Model 3 se ofrece en tres versiones.

En tecnología, suma sistema de audio Tesla con 9 altavoces, pantalla táctil de 8" en la segunda fila e iluminación ambiental envolvente.

Otro dato: la suspensión está mejorada, con amortiguadores que dependen de la frecuencia y una cabina más silenciosos

El Performance es el más deportivo. Suma detalles aerodinámicos, con fascias delanteras y traseras, alerón de fibra de carbono y rines Warp de 20" con mordazas de freno rojas.

Tiene insignias de Performance e insertos de fibra de carbono; sientos deportivos con ventilación y calefacción; y asientos de la segunda fila plegables y con calefacción. El sistema de audio Tesla con 15 altavoces y 2 subwoofers se completa con una pantalla táctil de 8" en la segunda fila.

En cuanto a lo dinámico, esta versión tiene amortiguadores y suspensión variable y cuenta con modos de conducción.

Prueba de manejo: cómo funciona el Model 3 en ciudad

En un breve contacto con el Model 3, ya que durante la previa del lanzamiento el tiempo fue acotado, accedimos al Model 3 para recorrer unos kilómetros de la Ciudad. En este tramo descubrimos un modo de conducción diferente.

El vehículo tiene un interior donde todos los comandos se manejan desde la pantalla central de 16 pulgadas, desde la seleccion de las marchas, es decir, no tiene selectora de cambios; hasta los asistentes de conducción, iluminación, aire acondicionado, entre otros.

Al subir, se encienda de forma automática (se puede abrir con una tarjeta o desde una aplicación). Luego se selecciona en la pantalla la marcha directa y el auto está listo para arrancar.

Tiene los pedales para acelerar y frenar, aunque al contar con el frenado regenerativo, casi no hace falta pisar el segundo.

El Performance tiene modo de manejos, pero en el caso del Model 3 y Premium Long Range, se puede regular la comodidad del volante, con mayor o menos dureza.

El Model Y

El SUV de Tesla se ofrece en dos versiones: Model Y Premium y Long Range.

El primero cuenta con una autonomía de 466 km; acelera de 0-100 km/h en 5.9 segundos y cuenta con detalles como sistema de audio Tesla con 9 altavoces; pantalla táctil de 8" en la segunda fila.

El Model Y es el SUV de Tesla, disponible en dos versiones.

Cuenta con iluminación ambiental envolvente; barras de luz LED delanteras y traseras; aerodinámica mejorada para eficiencia y autonomía mayores; asientos en la primera fila con calefacción y ventilación y techo de cristal EL sistema de audio Tesla tiene 9 altavoces

En el caso del Long Range, tiene 661km, una velocidad máxima de 5,6s; aerodinámica mejorada para eficiencia y autonomía mayores; y espejos laterales que se pliegan eléctricamente con atenuación automática.

Cómo se carga un auto Tesla

Los vehículos de la marca se cargan en estaciones de servicio o en el hogar.

Para hacerlo en el domicilio, la marca vende el Wall Connector, donde dos o más autos pueden compartir energía para satisfacer las necesidades de carga del hogar. Wall Connector se conecta a Wi-Fi para recibir las funciones más recientes a través de actualizaciones de firmware inalámbricas.