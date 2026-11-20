El trámite judicial abierto en Uruguay abre la discusión sobre los bienes del empresario fallecido el 13 de marzo de 2023 a los 95 años en la Capital

Blaquier dirigió Ledesma, fue investigado por delitos de lesa humanidad durante la dictadura, pero falleció sin ser juzgado.

Su millonaria colección de arte ya fue subastada con éxito; se esperan más remates de sus valiosas obras en Londres.

Uruguay abrió la sucesión de Carlos P. Blaquier. La justicia busca herederos de su vasta fortuna, con plazo de 90 días para presentarse.

A más de tres años de la muerte de Carlos Pedro Blaquier, la justicia uruguaya abrió un expediente por la herencia del empresario que presidió el ingenio Ledesma durante cuatro décadas.

Según la información difundida sobre el caso en algunos medios del país vecino, la apertura de este procedimiento se dispuso el pasado 5 de agosto y quedó a cargo de Grecia González Soto, jueza del Juzgado Letrado de Familia de Tercer Turno de Maldonado.

En la misma resolución, la magistrada ordenó publicar los edictos correspondientes al llamado y fijó un plazo de 90 días para que se presenten quienes invoquen derechos sobre los bienes del empresario argentino que falleció el 13 de marzo de 2023, a los 95 años, en la Clínica Zabala, de la Ciudad de Buenos Aires, tras permanecer semanas internados por complicaciones de salud asociadas a su edad.

Antes de abrir la sucesión, la jueza González Soto había ordenado buscar en los juzgados de familia de Maldonado si existían actuaciones vinculadas con Blaquier y con María Elena Arrieta, conocida como Nelly Arrieta, con quien el empresario tuvo cinco hijos.

Una sucesión entre dos orillas

En el departamento uruguayo donde se abrió el expediente está ubicada Punta del Este, el balneario donde Blaquier pasó muchas temporadas con su familia y en donde llegó a tener siete embarcaciones amarradas al mismo tiempo en el puerto.

De hecho, Blaquier se alojaba a bordo del Neptuno, uno de esos yates que quedaba amarrado en el puerto y en donde sus hijos también se instalaban en las otras embarcaciones de la flota entre principios de enero hasta febrero de cada temporada.

Ese vínculo con el principal centro turístico de Uruguay le da contexto al expediente ahora abierto, aunque la razón jurídica por la que puede intervenir un tribunal uruguayo radica en la ubicación de los bienes.

En ese sentido, el Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo establece que los juicios sucesorios se tramitan ante los jueces del lugar donde se encuentran los bienes hereditarios.

Es decir que, si una persona dejó activos en la Argentina y en Uruguay, puede haber actuaciones en ambos países.

En el caso de Blaquier, todavía se desconoce qué bienes motivaron la presentación en Maldonado y si entre ellos figura alguna de las embarcaciones que, con los años, quedaron reducidas a tres yates.

La información disponible llega hasta la orden de convocar a los interesados para saber qué tipo de derechos les cabe sobre una fortuna estimada en los u$s1.000 millones, que forma parte del patrimonio conjunto de los cinco hijos de Blaquier y Arrieta.

De todos modos, el valor de los bienes comprendidos en la sucesión personal del empresario sigue sin conocerse y tampoco está confirmado que el expediente abarque bienes de la colección de arte familiar o derechos sobre el dinero obtenido en los remates.

El patrimonio sale al mercado

Lo que sí está confirmado es la millonaria colección de arte europeo que Blaquier y Nelly Arrieta reunieron durante décadas.

En 1975 incorporaron Castaños en flor, de Vincent van Gogh, y Arlequin, de Paul Cézanne, y medio siglo después, esas dos pinturas concentraron cerca de tres cuartas partes del monto de la venta que organizaron sus herederos en Nueva York.

La subasta de 12 obras de la colección Blaquier-Arrieta se llevó a cabo el 18 de noviembre pasado en Sotheby´s de Nueva York, sumó alrededor de u$s412 millones de los cuales u$s190,43 millones fueron pagados por la obra de Van Gogh y otros u$s111 millones por la de Cézanne.

Entre los demás lotes hubo obras de Monet, Renoir, Degas, Gauguin, Pissarro, Toulouse-Lautrec, Sisley, Derian y Viaminick.

Sotheby’s consignó en el catálogo que Castaños en flor salió a la venta tras un acuerdo con los descendientes de Hedwig y Samuel Fischer.

El cuadro había pertenecido a esa familia y cambió de manos en 1936, durante el régimen nazi y los términos del acuerdo que permitieron su venta quedaron reservados.

La próxima etapa cambió de lugar y de casa de remates, ya que será Christie’s la que se encargará de otros dos remates de la colección Blaquier-Arrieta que se llevarán a cabo en Londres entre el 1 y el 2 de diciembre próximos.

La primera jornada reúne 50 lotes y la segunda, más de 250 y saldrán a la venta piezas de platería francesa del siglo XVIII, cajas de oro, muebles, bronces renacentistas, esmaltes de Limoges, pinturas de maestros antiguos y obras sobre papel.

El lote principal de la primera jornada es una sopera de plata de la época de Luis XV firmada por Juste-Aurèle Meissonnier, que saldrá a remate con una base de entre u$s5,3 millones y u$s7,9 millones.

La otra pieza se conserva en el Museo de Arte de Cleveland y en esa misma jornada se ofrecerán candelabros del servicio portugués de Luis XV, una pintura de Jan Brueghel el Joven y la escultura La Méditation, de Auguste Rodin.

Del ingenio al grupo industrial

El mismo matrimonio que reunió esta colección de arte también unió a Blaquier con la familia que conducía el ingenio Ledesma.

Herminio Arrieta, padre de Nelly, dirigía la compañía cuando la empresa incorporó, en 1965, una fábrica de celulosa y papel que utilizaba la fibra de la caña.

Carlos Pedro Blaquier sucedió a su suegro en la presidencia de Ledesma en 1970, permaneció en el cargo hasta 2013 y durante su gestión, la producción de azúcar superó las 200.000 toneladas en 1972 y las 350.000 en 2003, según un prospecto de la compañía.

En esas décadas, Ledesma desarrolló los negocios de frutas, jugos, carne y cereales e ingresó en la molienda húmeda de maíz, en tanto que el complejo de Libertador General San Martín, en Jujuy, siguió siendo la base del negocio azucarero.

En Jujuy también se instruyeron las causas por delitos de lesa humanidad que involucraron a Blaquier y a Alberto Lemos, entonces administrador general de Ledesma.

La Justicia federal investigó si habían facilitado vehículos utilizados en secuestros durante la última dictadura, entre ellos los investigados en la causa conocida como la Noche del Apagón.

En 2021, la Corte Suprema dejó sin efecto las decisiones de Casación que habían revocado los procesamientos y Blaquier fue apartado del juicio por incapacidad sobreviniente y falleció sin haber sido juzgado.

Cuando dejó la presidencia en 2013, Blaquier fue sucedido por su hijo Carlos Herminio Blaquier Arrieta, quien comparte el paquete mayoritario del ingenio con María Elena, Alejandro, Santiago e Ignacio Blaquier Arrieta, con con cerca del 18,1% cada uno.

Hoy, la compañía identifica a Alejandro Blaquier como presidente y a Diego Lerch como gerente general, mientras que Ignacio Blaquier y Juan Ignacio Pereyra Iraola, integrante de la quinta generación de la familia, forman parte del comité ejecutivo.