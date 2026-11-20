El gremio denuncia cierre de sucursales y sueldos precarizados en la cadena que opera Dorinka. Reclamo por viáticos, aguinaldo y jubilaciones

La compra de Supermercados Día Argentina por parte de Francisco de Narváez, propietario de GDN y de la cadena ChangoMás, amplía la presencia del empresario en el negocio supermercadista y vuelve a poner bajo la lupa su modelo de gestión laboral. Desde la Asociación del Personal Profesional y Jerárquico de Comercio (APPyJC) advierten sobre el deterioro de los salarios, la venta de establecimientos y la pérdida de puestos de trabajo en la estructura que actualmente opera bajo la sociedad Dorinka.

Francisco de Narváez crece, pero empleados de ChangoMás reclaman

La operación, valuada en aproximadamente u$s55 millones, marca el final de casi tres décadas de presencia de la cadena de origen español en el país. Con la adquisición, el grupo de De Narváez suma cerca de 1.000 sucursales y más de 15.000 empleados distribuidos en 22 provincias. En una primera etapa, ambas estructuras funcionarán por separado, aunque el proyecto contempla una evolución hacia el formato MásGo.

Sin embargo, detrás de la expansión comercial aparecen interrogantes sobre el futuro de los trabajadores. Desde Jerárquicos de Comercio expresaron su preocupación por los antecedentes de la gestión de la ex Walmart, actualmente ChangoMás, y por las condiciones laborales que, según denuncian, se consolidaron bajo el control de Dorinka.

El sindicato sostiene que la compañía pasó de ofrecer algunas de las mejores remuneraciones del supermercadismo a registrar salarios entre los más bajos del sector. También cuestiona una política de recomposición de ingresos que combina pagos en dinero con tarjetas de compra y reintegros de viáticos, conceptos que no se incorporan plenamente a los haberes.

"Los antecedentes del grupo empresario en la gestión de la ex Walmart demuestran un deterioro de las condiciones laborales, pasando de los mejores sueldos del sector a registrar las remuneraciones más bajas del retail", advirtió la organización en un comunicado.

ChangoMás vende locales y crece la incertidumbre por los empleos

En diálogo con Data Gremial, Antonio Juncos, secretario del Interior de Jerárquicos de Comercio y delegado gremial en ChangoMás, describió un escenario de creciente preocupación entre los trabajadores. Según explicó, uno de los principales focos de conflicto es la venta de establecimientos y terrenos que pertenecían al grupo empresario.

"Hoy la situación dentro de la compañía es de una incertidumbre muy importante de los compañeros porque se están vendiendo algunos locales, se están cerrando", relató.

El dirigente señaló que De Narváez está desprendiéndose de terrenos propios y que, en algunos casos, establecimientos que antes funcionaban sobre propiedades de la empresa pasan a operar en inmuebles alquilados.

Como antecedente mencionó lo ocurrido en Avellaneda, donde el grupo se desprendió de terrenos vinculados a la operación de la ex Walmart y pasó a pagar alquiler por el establecimiento comercial.

También puso como ejemplo la situación de Roque Sáenz Peña, en Chaco, donde el local fue vendido a la cadena regional Supermercados El Arriero. De acuerdo con Juncos, la operación tuvo consecuencias sobre las condiciones laborales de los empleados que continuaron trabajando en el establecimiento.

"A esos compañeros los están apurando de una forma u otra para llegar a un acuerdo para que pasen adentro de convenio, pero la diferencia que tenían por estar fuera de convenio se la pagan en negro", denunció.

Para el delegado, estos procesos generan un escenario de precarización y falta de garantías para quienes atraviesan las transferencias. Además, advirtió que las operaciones inmobiliarias sobre otros establecimientos podrían poner en riesgo nuevas fuentes de trabajo.

La adquisición de Día abre, en ese contexto, otro interrogante: qué ocurrirá con las condiciones laborales de los empleados de la cadena adquirida y si el modelo de gestión que cuestionan los trabajadores de ChangoMás se trasladará a la nueva estructura.

Tarjetas de compra y viáticos: cómo se compone el suedo en ChangoMás

Otro de los principales cuestionamientos sindicales apunta al pago de una parte de los incrementos salariales mediante una tarjeta de compra, comercialmente conocida como Gift Card, que solamente puede utilizarse en las sucursales de ChangoMás.

El mecanismo, que Data Gremial ya había expuesto en mayo, se combina con reintegros de combustible y viáticos que tampoco se incorporan plenamente a la remuneración. De esta manera, una parte de los ingresos de los trabajadores queda por fuera de la liquidación salarial habitual.

Juncos explicó que, después de siete meses sin una recomposición, los delegados reclamaron a la empresa una actualización de los haberes. El esquema inicial contempló un 6% mediante tarjetas de compra y otro 3% bajo el concepto de reintegro de viáticos.

Posteriormente, según detalló, se sumaron nuevos porcentajes: un 3% directamente sobre el sueldo en dinero y otro 4% sobre los componentes que se venían abonando de manera no remunerativa, entre ellos las tarjetas de compra y los pagos de combustible.

El problema, remarcó, es que esos conceptos no tienen el mismo efecto que un incremento salarial incorporado a los haberes.

"Entre el pago en especie y el pago de viáticos, que antes nunca me pagaban y ahora me pagan de esa forma, sumo más o menos 300.000 pesos", explicó.

Para el delegado, la diferencia tiene consecuencias concretas en el bolsillo de los empleados. Al no computarse esos montos como remuneración, tampoco se consideran para calcular el aguinaldo, las vacaciones y los aportes jubilatorios, además de afectar otros conceptos vinculados al salario.

"Hoy son 300.000 pesos menos a que si la compañía me los pagara como sueldo. Si me paga el 50% del aguinaldo sobre ese monto, son 150.000 pesos menos", ejemplificó.

El perjuicio también alcanza a quienes están próximos a jubilarse o pueden quedar desvinculados de la empresa. Juncos calculó que, para un trabajador con diez años de antigüedad, la exclusión de esos componentes podría representar una diferencia de hasta $3 millones en una liquidación, sin contemplar otros conceptos indemnizatorios.

"Es mucha plata la que nos están jodiendo", cuestionó.

Reclamos salariales y falta de diálogo con la empresa

La disputa también está atravesada por la relación entre la conducción de ChangoMás y los representantes sindicales. Juncos aseguró que la empresa no mantiene instancias de diálogo con el gremio y que los trabajadores deben insistir permanentemente para conseguir actualizaciones salariales.

"La empresa no nos quiere recibir. Al no tener diálogo con el gremio, hacen lo que quieren. Te dan aumento cuando ellos quieren y ni siquiera sabés cuándo va a ser el último", sostuvo.

El dirigente explicó que el último incremento llegó después de que los delegados enviaran correos electrónicos a la compañía para reclamar una recomposición, luego de varios meses sin actualizaciones y frente a las dificultades para afrontar los gastos cotidianos.

Impuestos, combustible, viáticos y educación son algunos de los compromisos que, según describió, se vuelven cada vez más difíciles de sostener con los ingresos actuales.

El malestar, aseguró, ya no se limita a los representantes sindicales: cada vez más trabajadores, afiliados y no afiliados, se suman a los reclamos.

"Un montón de jerárquicos sentimos que ese plato se lo pagamos nosotros por la precarización de nuestros sueldos", lanzó Juncos, en referencia al empresario y a los gastos que puede afrontar mientras los empleados denuncian el deterioro de sus ingresos.

La referencia apunta también a una cena política en la que, según mencionó el delegado, De Narváez habría desembolsado u$s300.000 por el cubierto.

"Si me paga bien, con el aumento correspondiente que acompañe la inflación, está bien. Por mí que haga con la plata que gana lo que quiera. Pero realmente sentimos que ese gasto lo pagamos nosotros", cuestionó.

Qué pasará con los trabajadores de Día tras la compra de De Narváez

La preocupación de Jerárquicos de Comercio no se limita a los empleados de ChangoMás. En su comunicado, la organización advirtió que la adquisición de Día obliga a prestar especial atención al futuro de los trabajadores que se incorporarán al grupo empresario.

El sindicato recordó que mantiene un litigio judicial activo por la representación de los trabajadores jerárquicos del sector y aseguró que seguirá de cerca tanto las condiciones laborales como el respeto por los derechos convencionales.

"Mantendremos firme la vigilancia sobre las fuentes de empleo y la intangibilidad de los derechos convencionales de nuestros representados", señaló la Comisión Directiva, que también informó que se encuentra en contacto con trabajadores jerárquicos de la cadena adquirida.

La advertencia tiene como antecedente el conflicto que atraviesa el personal de ChangoMás, donde las denuncias por salarios fragmentados, pagos mediante tarjetas de compra, viáticos y venta de establecimientos se acumulan sin que, según el sindicato, exista una instancia de diálogo efectiva.

Así, mientras De Narváez amplía su participación en el supermercadismo argentino y suma una de las cadenas con mayor presencia territorial del país, los trabajadores de su principal estructura comercial advierten que la expansión empresarial no se traduce en mejores condiciones laborales. Ahora, esa preocupación también alcanza a los miles de empleados de Día que pasarán a integrar el grupo GDN.