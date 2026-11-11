Francisco de Narváez, el aprendiz del depósito que llegó a ser el señor de las góndolas

La huida de su madre, el polo con su hermano y la venta de la empresa familiar marcan la vida del empresario que, a los 73 años suma DIA a ChangoMás

Francisco lideró Casa Tía con desafíos y la vendió en 1999, marcando un hito tras retos personales.

La familia de Narváez huyó del nazismo, fundando Casa Tía en Sudamérica, inicio de su legado comercial.

Francisco de Narváez duerme con el pasaporte cerca a partir de una enseñanza de su madre quien también lo acostumbró a tener el documento guardado donde pudiera encontrarlo enseguida, porque ella había tenido que huir de su país de un día para el otro y sabía cuánto podía importar estar preparado. Esa misma costumbre le transmitió Francisco a sus hijos, a quienes también les señaló un lugar preciso para guardarlo, la mesa de luz.

Su madre se llamaba Doris Steuer, pero en su casa le decían Dorinka y tenía alrededor de 11 años cuando los nazis ocuparon Praga, su ciudad natal, en 1939 y su familia tuvo que huir porque era judía.

(Video generado por Ubuntu Comunicación Estratégica)

Su padre, Karel, salió de noche en tren, pasó por Zúrich y llegó a Inglaterra, mientras que Doris y su madre, Milena, se quedaron a juntar lo que podían llevarse que finalmente fueron sólo dos valijas.

Milena consiguió salir por otra vía y Doris quedó retenida en Praga desde donde pudo viajar a Gran Bretaña en uno de los trenes que evacuaron a cientos de chicos de Checoslovaquia a Londres, donde se reencontró con sus padres.

Muchos años después, Francisco vio One Life, la película sobre Nicholas Winton y el rescate de aquellos chicos, y contó que la historia lo había tocado de cerca porque su madre había viajado en uno de esos trenes.

La herencia del exilio

Desde Londres, los Steuer siguieron viaje a Colombia donde, según contó el propio Francisco De Narváez muchos años después, consiguieron las visas gracias a una amistad que František Steuer, hermano de su abuelo, había hecho durante un viaje en barco con Alfonso López Michelsedn, quien años después sería presidente colombiano.

Por aquellos tiempos, Karel rondaba los 50 años, no hablaba castellano y, en su huída, había dejado en Europa el negocio de esencias y aceites de la familia y las tiendas que habían abierto en Praga, Belgrado y algunas ciudades rumanas como Bucarest y Cluj.

La primera, inaugurada en 1933 en la calle Jungmannova, se llamaba TeTa, que en checo quiere decir tía y que era un pequeño negocio de regalos para niños y artículos varios inspirado en el modelo estadounidense de tiendas de precios bajos (five-and-dime).

Vendía a precios fijos y dejaba la mercadería al alcance de la gente, para que pudiera mirarla y tocarla antes de comprar.

Antes de abrir las tiendas, la familia Steuer ya contaba con tradición comercial desde el Imperio austrohúngaro, donde operaban fábricas de esencias.

Tras huir de la persecución nazi durante la Segunda Guerra Mundial en 1939, Karel volvió a abrir una tienda con Federico Deutsch, un comerciante con el que ya estaba asociado desde los años de la expansión a Rumania.

Recuperaron el modelo de la tienda de Praga y tradujeron el nombre al castellano, iniciando el proceso de expansión de la cadena que, más adelante, Deutsch impulsó en la Argentina, donde el primer local de Casa Tía se ubicó en Suipacha 140, en el centro de la Ciudad de Buenos Aires.

Luego, bajo la misma marca iniciaron un proceso de expansión que los llevó a tener sucursales en Uruguay (como Ta-Ta), Perú y Ecuador.

Unos años antes, Doris conoció en Bogotá a Juan Salvador de Narváez, un colombiano que se dedicaba al negocio del café y para cuando se casaron, Karel y Deutsch ya habían abierto el local de Suipacha.

Por ese motivo, quienes en unos años iban a convertirse en los padres de Francisco, decidieron casarse en Capital Federal en octubre de 1947.

A partir de ese matrimonio, Doris y Juan tuvieron cuatro hijos, María Isabel; Juana; Carlos y el propio Francisco, quien nació en Bogotá el 22 de septiembre de 1953 y debe su nombre en memoria de su tío abuelo František, que llevaba la versión checa del mismo nombre y había ayudado a la familia a llegar a Colombia.

De sus primeros años en Bogotá, Francisco recordaría el jardín donde jugaba, en el barrio Chicó, porque tenía tres años cuando sus padres se instalaron en Buenos Aires, la ciudad donde se crio y donde su abuelo ya tenía una tienda.

Lo que se aprende en familia

Juan, su padre, jugaba al polo y había sido uno de los primeros socios del club Tortugas y desde chicos tanto Francisco como su hermano Carlos empezaron también a practicar el mismo deporte.

"Yo prácticamente nací con un taco en la mano", recordaría Francisco al contar una historia que para él empezaba con su padre y que esperaba ver continuar en sus nietos.

Llegó a tener siete goles de hándicap, a ganar la Copa República y a jugar dos veces el Abierto Argentino de Palermo con el equipo de Santa Ana, mucho antes de discutir qué hacer con la empresa familiar.

Francisco cursó la primaria en el Cardenal Newman y pasó parte de la adolescencia en un colegio militar de Canadá.

A cuatro días de que cumpliera 16 años, un juez de Buenos Aires hizo lugar a la separación que sus padres habían solicitado y cuando regresó de Canadá, Francisco le dijo al abuelo que quería ir a la universidad y le pidió un tiempo para decidir qué estudiar.

Karel le respondió que podía tomárselo y que, mientras lo pensaba, lo esperaba el lunes a las seis de la mañana en el depósito de las tiendas.

En ese momento, tenía 17 años y de esa forma, aprendió el oficio descargando camiones y acomodando cajas.

También trabajó en el archivo, donde abrochaba los remitos a las facturas de los proveedores en la oficina de su abuelo, en el segundo piso de aquel depósito, donde Karel llegaba a las ocho y subía la escalera de a dos peldaños.

Francisco lo recordaba haciéndolo todavía a los 80. Cuando le preguntaban dónde había estudiado, solía contestar que había ido a la "Universidad Tía".

A los 23 fue padre por primera vez con María Sara Fecchino, Sarita, con quien tuvo a Francisco, Martín y Jazmín.

Mientras crecía su primera familia, también fue asumiendo responsabilidades en la empresa que llegó a dirigir su padre y, tras la muerte de Juan en 1985, Francisco y su hermano mayor, Carlos, quedaron al frente de Casa Tía.

Carlos se ocupaba de desarrollar los locales y Francisco llevaba la parte comercial y juntos iniciaron un fuerte proceso de expansión comercial.

El precio de decidir

Pero las discusiones sobre el futuro del negocio comenzaron a ser frecuentes ya que Carlos quería preservar el formato de tienda en el que convivían la juguetería, la perfumería, la librería y los regalos, mientras Francisco apostó por incorporar comestibles y hacer crecer el supermercado.

Había que abastecer superficies más grandes y organizar el movimiento de mercadería que se vendía todos los días.

Carlos explicaría años después que aquella diferencia había sido uno de los motivos por los que se apartó de la conducción de la empresa familiar.

Cuando volvió a hablar de recuperar la marca, imaginaba una Casa Tía a la que la gente iría a buscar un guardapolvo o un árbol de Navidad.

Pero la que dirigía Francisco buscaba que la gente volviera cada semana a comprar lo que necesitaba para comer.

Pero el negocio no era fácil al punto que Francisco solía acostarse angustiado y que, cuando dudaba, pensaba en su abuelo, aquel hombre que subía de a dos los escalones del depósito había llegado a Colombia cerca de los 50 años, sin hablar castellano y después de perder el negocio que tenía en Europa.

Francisco volvía a esa imagen cuando le tocaba medir el riesgo de tomar una decisión y de poder superar el quiebre de la relación con su hermano Carlos, por aquellas diferencias en la conducción del negocio.

Por esos años, al acercarse a los 40, Francisco llegó a pensar en quitarse la vida, además de haber pasado casi tres meses en una cabaña en el sur del país en donde solía caminar, dormir bastante, llorar y pasar varios años antes de lograr recuperarse.

Luego se separó de Sarita y se sentó a hablar con sus hijos para explicarles por qué una vida que desde afuera parecía resuelta había dejado de conformarlo.

En enero de 1999 tomó otra decisión fundamental para el futuro de su vida al vender Casa Tía que, por esos años ya tenía 61 locales y pasó a manos del fondo inversor Exxel, de Juan Navarro, y de la francesa Promodès, que ya eran sus socios en Supermercados Norte.

La operación se valuó en u$s630 millones, incluidos u$s90 millones de deuda y Francisco dejó el directorio junto con Andrés Deutsch, el hijo del hombre que había abierto con su abuelo la tienda de Suipacha y de la cual Harvard convertiría en un caso de estudio por el formato de la negociación que se llevó a cabo para la venta.

Una vida fuera de Tía

En 2001, Francisco se casó con Agustina Ayllón, con quien tuvo a Milena; Juan y Antonio.

Y mientras recuperaba la costumbre de criar chicos, también probaba qué podía hacer con su apellido fuera de Casa Tía.

Se asoció en medios con Daniel Vila y José Luis Manzano, tuvo una participación en América TV y compró El Cronista.

En 2005 llegó a ser diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, luego se postuló a gobernador en 2007, pero perdió y dos años después, en la provincia donde había crecido, encabezó la lista que derrotó a Néstor Kirchner.

Al hablar de aquellos días, De Narváez recuerda que en Luján, en la chacra donde se había instalado cuando sus hijos mayores eran chicos, seguían reuniéndose los domingos.

Pero en el 2016, la vida lo colocó nuevamente ante una separación, la de Agustina, y al año siguiente vendió su participación en América TV y dijo que había cerrado su etapa en la política.

Para entonces llevaba casi dos décadas fuera de los supermercados argentinos, pero seguía en el oficio ya que en Ecuador, el grupo conservó Almacenes Tía, la cadena que Karel y Federico habían llevado a Guayaquil en 1960.

En Uruguay, la vieja tienda Ta-Ta, que había empezado como comercio por departamentos en Montevideo, se convirtió en el centro de un grupo que sumó supermercados, farmacias y negocios de artículos para el hogar.

El alcance del regreso

La oportunidad de volver a los supermercados argentinos apareció en 2020, en plena pandemia, cuando Walmart decidió vender su operación local.

Habían pasado 21 años desde la venta de Casa Tía cuando De Narváez compró 92 locales, una estructura de distribución y una operación con más de 9.000 empleados.

Los primeros carteles de Híper ChangoMás empezaron a reemplazar a los de Walmart en 2021 y en el 2022, a los 69 años, De Narváez se casó por tercera vez, con Carolina Klemencic, en una ceremonia en su casa del barrio porteño de Palermo Chico.

La pareja formó una familia ensamblada desde su matrimonio con los seis hijos de Francisco de sus dos matrimonios anteriores y el hijo de Klemencic, llamado Emilio y fruto de su matrimonio con el fallecido empresario gastronómico Rodrigo Fernández Martínez.

Cuando, tres años después, se anotó para comprar Carrefour Argentina, en el mundo del supermercadismo ya habían empezado a llamarlo "el señor de las góndolas".

El apodo empezó a circular mientras se discutía hasta dónde podía crecer si finalmente se quedaba con la filial local del grupo francés que, sin embargo, suspendió la venta en febrero pasado.

Por esos meses, el grupo también acordó venderle al paraguayo Grupo Vierci las marcas que había construido en Uruguay alrededor de Ta-Ta.

En Buenos Aires, De Narváez ensayaba otra forma de crecer con Mâs Go, un formato de tiendas chicas que probó en barrios como Villa del Parque, Monte Castro y Belgrano con los que busca atender al cliente que sale a comprar lo que necesita para ese día, a unas cuadras de su casa.

Ahora, a los 73 años, De Narváez acordó comprar el 100% de Dia Argentina, sellando un acuerdo que le permite sumar 991 locales entre propios y franquiciados de la filial local de la cadena española.

La operación se acordó por unos u$s53,8 millones, de los cuales u$s40 millones corresponden a las acciones y el resto incluye el adelanto por tres años de licencia de marca y la cancelación de créditos entre empresas del grupo vendedor.

Con esa operación, cuyo traspaso está previsto para el 12 de noviembre, el grupo de De Narváez pasará a operar más de 1.000 tiendas en 22 provincias.

En la comunicación de la venta de Dia Argentina, el apellido De Narváez identifica al grupo que controla a la empresa compradora que usa la misma palabra que se escuchaba en casa de los Steuer cuando llamaban a Doris. Es decir Dorinka.