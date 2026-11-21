La caída del llamado gasto hormiga impacta de lleno en comercios de barrio, que enfrentan menor circulación de clientes y ventas en picada

Los kioscos de barrio atraviesan la peor crisis en más de dos décadas. En apenas tres años, más de 53.000 comercios cerraron en todo el país. Son 50 persianas bajas por día.

La Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA) confirmó que el sector perdió casi la mitad de sus locales. Hace tres años operaban unos 112.000 kioscos. Hoy quedan menos de 59.000 en actividad.

"La situación es alarmante", advirtió Ernesto Acuña, vicepresidente de UKRA. El dirigente comparó el momento actual con la debacle de 2001: "La caída de ventas es histórica, solo comparable con aquella crisis".

El golpe más duro llega desde el consumo. El "gasto hormiga" —esas compras pequeñas y cotidianas que se hacen al paso— se derrumbó. Golosinas, cigarrillos, bebidas, snacks: todo lo que antes se compraba sin pensarlo dos veces hoy pesa en el bolsillo.

Acuña resumió el panorama: "Este año fue muy malo pese al repunte que hubo con la venta de figuritas por el Mundial".

Los números que explican el desplome del consumo masivo

Las mediciones de consumo masivo muestran caídas sostenidas durante todo el año. La consultora Scentia reportó un retroceso del 1% mensual en septiembre. En términos interanuales, la baja fue del 1,2%.

En los primeros nueve meses del año, el consumo masivo acumuló una caída del 2,7%. Pero el deterioro se profundizó hacia fin de año.

NielsenIQ midió una contracción interanual del 5,8% durante el bimestre agosto-septiembre. El dato contrasta con el retroceso del 1,6% registrado en julio-agosto.

Los productos impulsivos —golosinas y snacks de compra rápida— fueron los más golpeados: cayeron 12% en abril y 5,3% en agosto.

El canal de kioscos y comercios tradicionales no escapó a la tendencia. Según Scentia, acumuló una baja del 2,7% hasta agosto. Septiembre mostró un rebote mensual del 2,3%, pero insuficiente para revertir la tendencia.

Detrás de cada porcentaje hay una realidad concreta: menos chicles, menos alfajores, menos gaseosas vendidas. El kiosquero lo siente en la caja todos los días.

Costos fijos que asfixian al comercio de cercanía

La ecuación económica del kiosco tradicional se volvió insostenible. A la caída de ventas se suma una estructura de costos cada vez más pesada.

Los alquileres subieron muy por encima de la inflación en muchas zonas comerciales. Las tarifas de luz, gas y agua se multiplicaron. Los gastos fijos devoran márgenes que ya eran estrechos.

El kiosquero opera con márgenes reducidos y no puede trasladar todas las subas de costos a precios. Su clientela tiene cada vez menos poder adquisitivo.

El resultado es previsible: muchos comerciantes hacen números y llegan a la misma conclusión. No cierran el mes. Prefieren bajar la persiana antes que seguir perdiendo plata.

La competencia feroz que liquida al kiosco independiente

El kiosco de barrio no solo compite contra la crisis económica. También pelea una batalla desigual contra otros formatos comerciales.

Las cadenas y franquicias avanzan con locales más grandes, mejor ubicados y precios competitivos. Los dirigentes del sector estiman que por cada kiosco de cadena que abre, cierran varios locales independientes en la zona.

Pero la amenaza no viene solo de las cadenas. Acuña describió el problema: "Podés encontrar golosinas en una farmacia, bebidas en una heladería o cigarrillos en supermercados chinos".

La venta cruzada de productos típicos de kiosco se expandió a todos los formatos. Supermercados, autoservicios, farmacias, estaciones de servicio: todos venden lo que antes era exclusivo del kiosco.

"El sector está muy complicado por las bajas de las ventas, pero también por el surgimiento de las cadenas y por la comercialización de los productos en otros canales", sintetizó el vicepresidente de UKRA.

El pedido desesperado del sector: protección urgente

Desde UKRA reclaman políticas públicas de protección para el comercio de proximidad. Piden leyes de exclusividad y regulación que preserven al kiosco barrial.

"Los kioscos necesitan cuanto antes políticas de protección y regulación, como leyes de proximidad y exclusividad", planteó Acuña.

El dirigente apunta a marcos normativos que limiten la apertura de locales en zonas con alta concentración de kioscos. También pide restricciones a la venta de ciertos productos en otros canales.

Pero el tiempo apremia. Con 50 cierres diarios, cada semana que pasa se pierden 350 kioscos. Cada mes, más de 1.500.

El kiosco de barrio ya no pelea solo por sobrevivir a una mala temporada: lucha por no convertirse en nostalgia, en recuerdo de una época en que el comercio de cercanía era parte del paisaje cotidiano.

Cuando cae el kiosco, cae algo más que un negocio. Se pierden fuentes de trabajo, se vacían las calles, desaparece un punto de encuentro del barrio. El ajuste no se mide solo en ventas: se siente en el bolsillo y en la esquina.