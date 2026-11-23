Mejoró su operación y para adelante, el grupo prevé una recuperación gradual de su negocio priorizando liquidez, capital de trabajo e inversión

El Grupo Arcor aumentó 86,5% su ganancia neta durante los primeros nueve meses de este 2026, a pesar de que sus ventas consolidadas bajaron 4,1% y también retrocedió el volumen de alimentos que comercializó en el mercado local.

De este modo, el resultado del balance combinó una mejora operativa con un cambio favorable en las cuentas financieras, tal como lo explica el propio grupo alimenticio de la familia Pagani en el documento presentado ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), el pasado 13 de noviembre para informar sobre los estados financieros consolidados entre enero y septiembre pasados.

En el documento, la empresa asegura que la ganancia neta del período llegó a $240.372 millones, frente a $128.889 millones en el mismo período de 2025 y que las ventas consolidadas sumaron $4,43 billones, por debajo de los $4,63 billones registrados entre enero y septiembre del año anterior.

En el caso del resultado operativo, avanzó 16,8%, hasta $365.692 millones, con un margen operativo sobre ventas que subió de 6,8% a 8,2% y que Arcor vinculó con su modelo de integración vertical y con la gestión de costos, gastos y capital de trabajo.

En ese sentido, se observa que el cambio más pronunciado estuvo en los resultados financieros que pasaron de una pérdida de $130.109 millones en los primeros nueve meses de 2025 a una ganancia de $76.533 millones este año.

La compañía atribuyó esa evolución a la apreciación del peso frente al dólar y a la inflación, que generaron una apreciación cambiaria en términos reales.

Además, entre enero y septiembre, invirtió $123.516 millones en propiedad, planta y equipos, de los cuales $101.096 millones correspondieron a obras en construcción y equipos en tránsito.

Por otro lado, la caja generada por las operaciones fue de $507.486 millones, frente a $311.844 millones un año antes; las actividades de inversión utilizaron $409.723 millones.

Radiografía de cada negocio

El informe presentado por Arcor ante la CNV separa la performance de cada una de sus divisiones de negocios, que también tuvieron resultados operativos distintos.

En el caso de Consumo Masivo, elevó el suyo de $198.392 millones a $307.019 millones, mientras que Envases (que Arcor denomina Packaging), lo redujo de $65.036 millones a $28.545 millones y el de Agronegocios pasó de $49.756 millones a $30.128 millones.

A la vez, la línea de inversiones en asociadas y negocios conjuntos registró una pérdida de $61.420 millones, frente a una ganancia de $7.174 millones un año antes.

La mayor parte de ese rojo correspondió a Mastellone Hermanos, durante la reorganización del negocio lácteo y la creación de La Serenísima Unida, la sociedad conformada por Arcor y Danone constituida en mayo pasado para reunir las operaciones de Mastellone, Danone Argentina y Logística La Serenísima.

La demanda deja su marca

Al desglosar el balance, Arcor explica que Consumo Masivo vendió 543.000 toneladas en el mercado local durante los primeros nueve meses, frente a 564.000 toneladas en el mismo período del año anterior, mostrando también que la producción de esa división bajó de 600.000 a 564.000 toneladas.

El contexto de esas cifras se vinculan con la situación del sector que también fue contractivo en los canales relevados por el INDEC si se tiene en cuenta, por ejemplo, que en agosto, las ventas reales de supermercados cayeron 3,7% interanual y acumularon una baja de 2,8% en los nueve meses evaluados.

Por eso, en la reseña del balance, Arcor explica que los volúmenes del grupo se mantuvieron en niveles similares a los del año anterior, aunque destaca una tendencia positiva en golosinas, chocolates y galletitas.

En cuanto a las ventas a clientes dentro del mercado local sumaron $2,98 billones, frente a $3,14 billones un año antes y las destinadas al exterior totalizaron $1,46 billones, contra $1,49 billones en 2025 mostrando, de este modo que la baja fue más marcada en la Argentina.

Crecimiento con resguardo financiero

A partir de los resultados obtenidos en estos primeros nueve meses del año, Arcor proyecta una recuperación gradual de sus operaciones, pero con ritmos diferentes según cada categoría.

En el apartado del balance reservado para las perspectivas, la compañía anticipa que buscará crecer en la Argentina y la región en Consumo Masivo, Envases y Agronegocios, y que procurará innovar con propuestas adaptadas a las necesidades y preferencias de los consumidores.

En ese sentido, también destaca la asociación con Danone para el negocio lácteo como una decisión estratégica y vincula sus planes de crecimiento con su portafolio de productos, el posicionamiento de sus marcas, la integración vertical y la eficiencia operativa.

El documento también detalla que, para sostener esa estrategia, priorizará liquidez, capital de trabajo y una estructura de financiamiento sólida.

Según explicó, esos recursos deben permitirle cumplir sus obligaciones, sostener el crecimiento de las operaciones y avanzar en nuevos negocios y proyectos de inversión.

La integración como nuevo perfil

Arcor nació el 5 de julio de 1951 en Arroyito, Córdoba, con una fábrica de caramelos impulsada por Fulvio Salvador Pagani y un grupo de emprendedores de la zona.

En 1959 comenzó a autoabastecerse de insumos estratégicos y en 1964 concretó sus primeras exportaciones y con el tiempo, incorporó chocolates, galletitas y otros alimentos.

En 1980 nació Cartocor, su negocio de envases de cartón corrugado, en tanto que en 2005, la asociación con Danone dio origen a Bagley Latinoamérica con la que, en 2015, ingresó al capital social de Mastellone que a mediados de este año pasó a formar parte de su pool de empresas mediante un proceso de reorganización del negocio lácteo con Danone para crear La Serenísima Unida.

De hecho, en la actualidad el grupo organiza sus actividades en tres divisiones como son las de alimentos de consumo masivo; envases y agronegocios.

Según la información institucional de Arcor, cuenta con 49 plantas industriales y más de 20.000 empleados; sus marcas están presentes en más de 100 países y la integración de distintas actividades industriales es parte del modelo que la compañía señala como respaldo de su operación.