El aval de los accionistas de ambos grupos abre una etapa en la integración, que combina ordenamiento del control con cambios financieros y logísticos

Arcor y Danone finalizaron la compra total de Mastellone Hermanos, tras la aprobación de las asambleas.

Arcor y Danone consiguieron la aprobación de las respectivas asambleas de accionistas para terminar el proceso de reorganización que concentrará el 100% de las acciones de Mastellone Hermanos en una nueva sociedad que operará bajo el nombre de La Serenísima Unida.

La decisión permite continuar el proceso de integración de sus negocios lácteos en la Argentina, después de la compra del 51% paquete accionario que permanecía en manos de la familia fundadora y del fondo Dallpoint, hecho que se concretó el 24 de marzo pasado.

Las asambleas de Arcor, Bagley Argentina y La Serenísima Unida aprobaron la operación el 13 de noviembre pasado, tal como se informa en un aviso de escisión-fusión publicado en el Boletín Oficial de la Nación, que también abre la instancia para que los acreedores presenten las oposiciones previstas por la legislación societaria.

El paso aprobado consiste en separar de los patrimonios de Arcor y Bagley las participaciones que ambas poseen en Mastellone e incorporarlas a La Serenísima Unida, sociedad que será la tenedora de las acciones de la empresa dueña de La Serenísima.

La operación modifica la estructura de control, sin absorber ni disolver a Mastellone Hermanos, además de que Arcor y Bagley continuarán funcionando y operando de manera independiente.

El acuerdo previo había sido firmado el 28 de septiembre pasado y ahora, con el aval de las asambleas, las empresas cumplieron otra instancia del procedimiento.

Arcor y Danone: control bajo una misma estructura

La reorganización concentra participaciones que hasta ahora estaban distribuidas entre dos sociedades.

En el caso de Arcor, transfiere acciones de Mastellone valuadas en $115.905,5 millones, mientras que Bagley Argentina incorpora una tenencia por $504.508,1 millones y, en conjunto, representan la totalidad del capital de la láctea y suman $620.413,5 millones.

Cabe aclarar que ese importe es la valuación accionaria utilizada para establecer las condiciones del intercambio dentro de la reorganización pero no constituye un nuevo precio de compra ni un desembolso adicional por Mastellone.

Para recibir las participaciones, La Serenísima Unida aumenta su capital desde $125.608,1 millones hasta $746.021,6 millones, mediante la emisión de acciones de $1 de valor nominal y un voto cada una.

El mecanismo incluye además reducciones de capital en Arcor y Bagley, junto con la entrega de títulos de la sociedad receptora a los accionistas que ejerzan las opciones de canje previstas en el compromiso.

La valuación y las condiciones económicas del esquema ya se conocían tras el aval inicial de Arcor y Danone y la novedad del aviso es que el proyecto cuenta ahora con la aprobación de las asambleas de las tres compañías involucradas.

La publicación se extenderá hasta el 19 de noviembre y, desde la última aparición del edicto correrá el plazo de 15 días establecido para las oposiciones de acreedores.

La plataforma que reúne los negocios

La Serenísima Unida fue inscripta ante la Inspección General de Justicia el 1° de julio de este año y su estructura patrimonial comenzó a conformarse antes de la incorporación de las acciones de Mastellone.

El aviso detalla que Compagnie Gervais Danone realizó dos aportes aprobados por una asamblea del 1° de agosto de los cuales uno fue en efectivo, por u$s30 millones, equivalentes a $44.550 millones, y el otro consistió en acciones representativas del 59,99% del capital y de los votos de Danone Argentina, valuadas por un experto independiente en $81.028,1 millones.

De esta manera, la nueva estructura combina la totalidad de las acciones de Mastellone con una participación mayoritaria en Danone Argentina.

Esta asociación anunciada por los grupos comprende los negocios lácteos de Mastellone y Danone Argentina, además de Logística La Serenísima, la distribuidora vinculada con ambas compañías.

En este sentido, Mastellone aporta su actividad en leches, quesos, mantecas, cremas y dulce de leche, mientras que Danone suma su negocio de yogures y postres y la logística conecta esas operaciones con la distribución de productos refrigerados.

Una alianza con más de dos décadas

La integración láctea amplía una relación empresaria que Arcor y Danone desarrollan desde 2005 a través de Bagley Latinoamérica, vinculada con los negocios de galletitas, alfajores y cereales.

El grupo argentino tiene actividad en alimentos de consumo masivo, agronegocios y envases y la multinacional francesa opera globalmente en lácteos y productos de origen vegetal, aguas y nutrición especializada.

Para esta nueva asociación, el foco anunciado es el mercado lácteo argentino y el plan de negocios comprende coordinar producción, desarrollo de productos y distribución, con una estructura que, al momento del anuncio, comprendía 11 plantas productivas.

Al presentar el acuerdo, Alfredo Pagani, presidente de Grupo Arcor, señaló que la integración permitiría aprovechar capacidades comerciales, operaciones y procesos de ambas empresas.

Por su parte, Antoine de Saint-Affrique, CEO de Danone, vinculó la asociación con oportunidades de innovación, eficiencia y mayor alcance comercial.

La trayectoria de Mastellone, de más de 90 años en el mercado local, incorpora a esa plataforma una empresa especializada en elaboración y comercialización de lácteos y una de las marcas tradicionales del consumo argentino.

De la compra al reordenamiento

El cambio de control tuvo su anuncio central el 24 de marzo pasado, cuando Arcor y Danone comunicaron el acuerdo para adquirir la participación restante de Mastellone.

La transferencia del paquete del 51,3233% a Bagley Argentina se concretó el 7 de julio y completó el proceso iniciado en 2015, cuando los dos socios ingresaron al capital de la compañía.

Después de la adquisición comenzó el reordenamiento para alojar las participaciones en La Serenísima Unida y el compromiso de septiembre definió los activos, las valuaciones y las condiciones de canje que las asambleas aprobaron el viernes pasado.

En paralelo, Mastellone modificó su participación en la distribución ya que el 17 de septiembre compró a Danone Argentina un 45% de Logística La Serenísima por $2.045 millones.

La operación elevó su tenencia del 5% al 50% de las acciones y de los votos, mientras que Danone Argentina conservó la otra mitad.

El último balance también mostró una reducción de la deuda financiera bruta de Mastellone, desde $337.579 millones al cierre de diciembre de 2025 hasta $120.207 millones en septiembre de 2026, con ambos importes expresados en moneda homogénea.

La disminución fue del 64,4%, en tanto que el pasivo total, que incluye además obligaciones comerciales, laborales, impositivas y otras partidas, se ubicó en $557.769 millones al cierre del tercer trimestre.

Estos movimientos financieros y la reducción de la deuda de Mastellone se conocieron antes de las asambleas que aprobaron la reorganización.

Un mercado con mayor producción

El reordenamiento de las compañías se desarrolla en un año de crecimiento de la oferta de leche, del consumo interno y de las exportaciones, según los datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Entre enero y septiembre, la producción nacional alcanzó los 8.647 millones de litros, frente a los 8.308 millones del mismo período de 2025, marcando una suba interanual que fue del 4,1%.

En el caso del consumo interno llegó a 6.556 millones de litros equivalentes, con un incremento del 4%.

En el frente externo, la Argentina exportó 340.845 toneladas de productos lácteos por u$s1.306 millones durante los primeros nueve meses de este 2026.

Brasil fue el principal destino, con 162.844 toneladas y un crecimiento interanual del 28%. Le siguieron Argelia, Chile y China.

Entre los productos con mayores aumentos en los embarques se ubicaron la manteca, la mozzarella y la leche en polvo entera.