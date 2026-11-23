Un proyecto de ley con media sanción en el Congreso que habilita a buques extranjeros para transportar cargas entre puertos argentinos abre un debate

Sindicatos rechazan por el impacto negativo en el empleo y la industria naval local.

Exportadores apoyan la reforma por sus costos, pero exigen condiciones para la flota nacional.

Un proyecto de ley del Senado modifica el cabotaje en la Hidrovía.

Un proyecto de ley que modifica el régimen de cabotaje en el trazado de la Hidrovía y que recibió media sanción en el Senado puso en discusión el negocio del traslado de las cargas entre los puertos argentinos.

Entidades vinculadas con las empresas exportadoras, del transporte fluvial y de la actividad portuaria respaldan la reforma, pero sostienen que los armadores locales deben contar con condiciones para competir ante las modificaciones que se plantean.

La posición quedó expresada en un comunicado distribuido por la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA); el Centro de Exportadores de Cereales (CEC); la Bolsa de Comercio de Rosario; la Cámara de Puertos Privados Comerciales; la Comisión Permanente de Transporte de la Cuenca del Plata y la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas.

Se trata de entidades que representan distintos eslabones del comercio y el transporte por agua como son la industria aceitera, los exportadores de cereales, el comercio de granos, empresas que administran puertos y terminales, y organizaciones vinculadas con el transporte fluvial y marítimo.

En el comunicado, todas coincidieron en valorar la media sanción del proyecto de ley debido a que consideran que un régimen más competitivo puede aumentar la disponibilidad de barcos y la capacidad para transportar cargas, además de reducir costos logísticos.

Sin embargo, este respaldo viene acompañado de un planteo para los armadores, es decir, las empresas o personas que explotan comercialmente los buques.

En este sentido, las entidades sostienen que la modernización debe contemplar condiciones para que los armadores argentinos compitan y desarrollen la flota nacional.

También piden simplificar los procedimientos portuarios y aduaneros, agilizar las operaciones e incorporar tecnología, además de alentar a la Cámara de Diputados a tratar y sancionar el proyecto.

Advierten sobre la necesidad de sumar tecnología, instalaciones y equipamiento para mejorar la eficiencia y la seguridad en los puertos.

A la vez, las entidades respaldan la apertura y la competencia ya que entienden que pueden atraer inversiones, ampliar la oferta de transporte y elevar los estándares de la actividad.

Una vía clave con concesión de largo plazo

La discusión tiene como escenario una ruta central para las exportaciones argentinas como es la Vía Navegable Troncal, conocida como Hidrovía, que conecta el río Paraná desde la zona de Confluencia con el Río de la Plata exterior, a través del canal Emilio Mitre.

Según la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, por esa vía circula el 80% del volumen de las exportaciones del país y el 90% de las exportaciones agroindustriales.

De hecho, la ficha de tráfico de la Agencia registra unos 4.500 buques por año y más de 24 millones de toneladas de cargas de cabotaje.

El dragado y el balizamiento (tareas para mantener la profundidad del canal y señalizarlo para la navegación), estuvieron concesionados desde 1995 a Hidrovía S.A., sociedad que reunió a Jan de Nul, una empresa belga especializada en dragado, y a firmas argentinas como Emepa y Horacio O. Albano, además de Kocourek.

El contrato se renovó y modificó en los años siguientes, y su plazo llegó hasta abril de 2021 cuando la Administración General de Puertos (AGP) asumió la gestión transitoria, administró la vía, cobró el peaje que pagan los buques por utilizarla y gestionó o supervisó el dragado, el balizamiento y las mediciones del nivel del agua.

Esa etapa estatal se extendió hasta el inicio del nuevo contrato privado que llegó tras una licitación que este año adjudicó el sistema al consorcio Jan de Nul–Servimagnus en julio pasado.

De este modo, la empresa belga, que informó que el contrato tendrá un plazo de 25 años, vuelve a operar la vía junto con una compañía argentina con más de 20 años de actividad en infraestructura portuaria, dragado, balizamiento y servicios para la industria naviera.

El Gobierno informó que la nueva concesión comenzó con una reducción del 13,5% en el peaje y con obras de profundización e incorporación de tecnología, de un sistema en donde el Estado mantiene la función de autoridad de control.

La concesión regula el mantenimiento del canal, mientras que en el caso del proyecto de ley de cabotaje que se debate en el Congreso define qué buques pueden transportar cargas entre puertos argentinos.

Los cambios para los armadores

La norma busca regular un sector como el cabotaje, que es el transporte de cargas entre puertos de un mismo país y cuyo régimen actual se apoya en el Decreto-Ley 19.492, de 1944, y en la Ley 27.419, sancionada en 2017 para promover el desarrollo de la Marina Mercante Nacional y la integración fluvial regional.

Bajo esas normas, un buque extranjero puede ser autorizado a realizar cabotaje como excepción cuando no hay embarcaciones argentinas en condiciones de prestar el servicio, además de reglamentar que si su permiso supera los 30 días, debe contar exclusivamente con personal argentino.

En el caso del proyecto de ley S-1844/26, presentado por la senadora Carolina Moisés junto con otros legisladores, cambia ese criterio ya que permite que buques argentinos y extranjeros realicen libremente cabotaje.

En los considerandos, la norma explica que las embarcaciones de otras banderas deberán informar previamente a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación cuándo ingresarán a ese tráfico y durante cuánto tiempo operarán.

Por otra parte, la iniciativa reserva seis actividades a los buques argentinos como son pesca, transporte de combustibles, remolque de maniobra (la asistencia que prestan remolcadores para maniobrar barcos), lanchas de amarre, navegación deportiva y lanchas que trasladan prácticos hasta los buques.

Para las tripulaciones de los buques extranjeros, el proyecto establece que se aplicará la legislación del país donde estén registrados, conocido como país de bandera.

El texto también fija una alícuota de Ganancias del 25% para quienes operen habitualmente en el cabotaje, tanto con buques argentinos como extranjeros.

Además, permite a los armadores nacionales amortizar más rápido las inversiones en buques y otros bienes afectados a esa actividad, mediante deducciones impositivas aplicadas en menos tiempo.

Otro artículo establece un procedimiento para cancelar la matrícula argentina de un buque: si los organismos públicos no informan dentro de 15 días hábiles si existen deudas, el trámite puede continuar.

El Senado aprobó la iniciativa el 20 de noviembre pasado, con 42 votos a favor y 24 en contra y ahora, con media sanción, el proyecto todavía debe ser tratado por la Cámara de Diputados.

La disputa por la flota mercante

Pero antes de que ese cronograma se cumpla, ya se escucharon voces en contra de la iniciativa parlamentaria como la de la Federación Sindical Marítima y Fluvial, que rechazó el proyecto.

La entidad sostiene que permitir que buques extranjeros operen con las condiciones laborales de sus países de bandera puede perjudicar a trabajadores y armadores argentinos.

También cuestiona el procedimiento para cancelar matrículas y advierte sobre sus posibles efectos en la flota nacional, la industria naval y las escuelas de formación.

El debate también alcanza el empleo de las tripulaciones, la continuidad de los buques bajo bandera argentina y la demanda de trabajo para astilleros, talleres y proveedores navales, consecuencias que los sindicatos asocian con el cambio del régimen.

Más allá del debate que el proyecto de ley abrió, la apertura del cabotaje ya había sido impulsada el 20 de mayo del 2025, cuando el Poder Ejecutivo dictó el DNU 340, que modificó distintas normas de la Marina Mercante y del régimen de navegación.

Pero luego de un fuerte rechazo de diputados y senadores, el DNU 628 restituyó las disposiciones que habían sido modificadas por esa medida.

Ahora, el proyecto actual vuelve a llevar los cambios al Congreso mediante una ley, con una propuesta que centra el debate en qué condiciones regirán para que los buques argentinos compitan con embarcaciones extranjeras en el transporte entre puertos nacionales.