El uso de la capacidad instalada volvió a caer y la actividad fabril se reduce a niveles críticos mientras la demanda interna sigue en retroceso

La actividad metalúrgica en Argentina cayó 2,1% interanual en octubre y acumula una contracción del 5,0% en lo que va del año. Los datos surgen del último informe de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA).

El golpe más duro no está solo en la caída mensual. La capacidad instalada del sector se desplomó al 41,8%, el registro más bajo para un mes de octubre desde que arrancó la medición en 2016.

Esto significa que las fábricas metalúrgicas argentinas están operando a menos de la mitad de su potencial productivo, con máquinas paradas y líneas de producción sin actividad por falta de demanda.

En octubre hubo un leve rebote del 0,8% frente a septiembre. Pero ese incremento no compensa la pronunciada baja sostenida desde junio. La industria sigue operando en un piso de producción históricamente bajo.

"La falta de pedidos y contratos continúa siendo un desafío para buena parte de la actividad metalúrgica, particularmente entre los fabricantes de maquinaria y equipos", señaló Elio Del Re, presidente de ADIMRA.

El uso de la capacidad instalada retrocedió 2,5 puntos porcentuales respecto a octubre de 2025. Es el nivel más bajo para un mes de octubre en ocho años.

Bienes de capital: 18 meses consecutivos en rojo

Al analizar los rubros metalúrgicos, la mayor caída la encabezó Bienes de capital con una contracción del 9,2%. Este sector suma 18 meses consecutivos de retroceso debido a la falta de trabajo contratado.

La producción en Maquinaria agrícola cayó 4,5%, igual que Equipamiento médico (-4,5%). Carrocerías y remolques bajaron 2,4%, Autopartes retrocedieron 2,3% y Otros productos de metal perdieron 1,4%.

En sentido opuesto, solo dos rubros escaparon al rojo. Fundición subió 4,6% luego de haber caído en 32 de los últimos 33 meses. Equipos y aparatos eléctricos creció 4,2% tras 14 meses de bajas.

Ambas subas se explican principalmente por una base de comparación excepcionalmente baja en el mismo período del año anterior.

En cuanto a los sectores compradores, las contracciones más notorias se dieron en proveedores destinados a Construcción (-4,3%), Minería (-4,1%) y Agroindustria (-3,6%).

También cayeron los proveedores de Petróleo y gas (-3,5%), la industria Automotriz (-1,5%) y Consumo final (-1,1%).

Las únicas excepciones con signo positivo fueron los proveedores de Alimentos y bebidas (+3,2%) y de Energía eléctrica (+2,8%).

Santa Fe lidera las caídas provinciales

El declive productivo se manifestó en las cinco principales provincias metalúrgicas del país. La mayor caída interanual promedio se dio en Santa Fe, con una baja del 5,6% por débil demanda interna en maquinaria agrícola.

Le siguió Entre Ríos con una contracción del 3,7%. Las empresas de esa provincia presentaron dificultades en el acceso al crédito.

El podio negativo lo completó Buenos Aires (-1,7%), con ventas locales a la baja. Las exportaciones sostuvieron parcialmente la actividad.

Por detrás aparecen Córdoba (-1,0%), impactada por menor demanda en autopartes, freno en la obra pública y rentabilidad del agro. Mendoza cerró con -0,4%, amortiguada por obras ligadas a hidrocarburos.

El empleo también cede y las expectativas no mejoran

En materia laboral, el informe del Departamento de Estudios Económicos de ADIMRA reveló que el empleo en el sector cayó 1,1% interanual. En la medición mensual prácticamente no mostró variaciones.

Respecto a las expectativas para el próximo trimestre, el 46,0% de las empresas proyecta mantener su nivel de producción. Un 28,7% prevé una nueva baja.

Esto refleja que el sector metalúrgico no anticipa un repunte inmediato y las empresas se preparan para seguir operando en niveles mínimos durante los próximos meses.

Ante este panorama, Del Re enfatizó la necesidad de impulsar la integración industrial: "Argentina cuenta con actividades económicas que muestran un crecimiento sostenido, pero es necesario generar condiciones para que ese crecimiento alcance a más actividades industriales".

El presidente de ADIMRA agregó que es clave "fortalecer las cadenas de valor y contribuir a recuperar los niveles de producción y empleo" en la actividad metalúrgica.