El Gobierno postergó al 14 de diciembre la apertura de ofertas para concesionar seis hoteles de Chapadmalal durante un plazo de 30 años

Existe un debate sobre su futuro, ligado a su origen como turismo social y posibles traspasos provinciales.

Esta concesión por 30 años busca atraer inversión privada para restaurar el complejo, deteriorado por falta de mantenimiento.

Las ofertas para concesionar seis hoteles de Chapadmalal se postergaron hasta el 14 de diciembre.

El Gobierno pasó del 27 de noviembre al 14 de diciembre, a las 12, la apertura de ofertas para concesionar seis hoteles del complejo turístico de Chapadmalal.

La decisión quedó formalizada en la Circular Modificatoria N° 2, fechada el 20 de noviembre y publicada este martes 24 en la tercera sección del Boletín Oficial de la Nación por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

La nota no explica la causa por la cual se posterga el proceso por 17 días y el único fundamento escrito es que el organismo que lleva adelante el proceso, "considera conveniente" prorrogar la fecha, pero sin mencionar cambios en el pliego ni otra circunstancia concreta.

La modificación alcanza la apertura de la etapa uno del Concurso Público 392-0005-CPU26, cuyas propuestas se presentan por la plataforma estatal COMPR.AR y cuyo llamado original había fijado el cierre y la apertura para el 27 de noviembre a las 12.

El concurso no implica la venta de los hoteles ya que el Estado nacional conservará la propiedad y entregará a modo de concesión a uno o más operadores el uso y la explotación comercial de seis sectores por 360 meses, equivalentes a 30 años.

El concesionario deberá presentar un anteproyecto urbano y arquitectónico, un plan de inversiones y un programa de obras y mantenimiento, además de pagar un canon al Estado que, de manera global, alcanza los $73.000 millones.

Esa cifra contempla el plazo total de la concesión y los seis hoteles y se fija utilizando el índice UVA que, a su valor actual, equivale a un canon mensual algo mayor a los $208 millones por los seis hoteles.

Un proceso con cada hotel por separado

De todos modos y de acuerdo a lo establecido por la AABE, los interesados en participar del proceso pueden ofertar por uno, varios o los seis establecimientos, aunque no se admiten propuestas parciales dentro de cada renglón.

En conjunto, los sectores alcanzan 494.583 metros cuadrados, casi 49,5 hectáreas y el diseño de los pliegos incentiva que un mismo operador se quede con el conjunto.

El pliego justifica la preferencia por una gestión integral con la posibilidad de coordinar las intervenciones y administrar el predio como una unidad territorial, funcional y patrimonial.

Es más, la evaluación asigna 40% del puntaje a la propuesta urbana y arquitectónica, 35% al plan de inversión y 25% al canon, aunque a ese esquema se agregan puntos adicionales por ofertar más renglones: 100 puntos por los seis hoteles, 25 por cinco, 20 por cuatro, 15 por tres y 10 por dos.

El cronograma de pagos también contempla una diferencia según la adjudicación ya que si una misma empresa obtiene los seis hoteles, el canon comienza a pagarse desde el mes 61 del contrato, pero si se adjudican por separado, desde el mes 37.

En paralelo, el concesionario debe avanzar con las obras previstas para recuperar y poner en funcionamiento los edificios.

Cómo es la concesión a 30 años que busca atraer inversión privada

El gobierno del presidente Javier Milei presentó la concesión como una vía para atraer capital privado.

Lo hizo el 25 de marzo de 2026, cuando el entonces jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció un contrato por 30 años y dijo que el objetivo era que inversores restauraran y elevaran la calidad del complejo.

Como antecedente del diagnóstico oficial, en un informe remitido al Congreso en 2025 el Gobierno había señalado que las tareas de mantenimiento implementadas desde 2021 seguían representando una carga operativa considerable y no habían alcanzado para revertir el deterioro acumulado durante años de mantenimiento insuficiente.

El actual pliego traslada al concesionario todas esas inversiones, la restauración, la explotación comercial y el mantenimiento, teniendo en cuenta que la situación no es idéntica en los seis edificios.

Según las fichas de la convocatoria, los hoteles 1 y 2 están en condiciones aceptables o regulares, pero sin uso; el 3 presenta deterioro y lleva un período prolongado sin actividad, en tanto que el hotel 4 no funciona desde 2020.

Según las fichas de la convocatoria del Concurso Público 392-0005-CPU26 publicado por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), los hoteles 1 y 2 están en condiciones aceptables o regulares, pero sin uso; el 3 presenta deterioro y lleva un período prolongado sin actividad, en tanto que el hotel 4 no funciona desde 2020.

El renglón del hotel 5 incluye también el edificio de Administración y Correo, el Centro Médico, el restaurante La Barraca de Chapa y Café del Lago, mientras que el hotel 6 y su entorno muestran falta de mantenimiento y uso.

Por eso, la oferta incluida en el pliego no se limita a operar habitaciones sino que comprende terrenos, instalaciones y espacios comunes vinculados a cada sector.

Cómo nació el complejo de Chapadmalal en 1945 y qué historia tiene

El complejo de Chapadmalal nació como parte de la política de turismo social que el Estado nacional impulsó desde 1945.

Se levantó sobre tierras fiscales bonaerenses y otras expropiadas a la estancia Chapadmalal, de la familia Martínez de Hoz y fue inaugurado en 1950 con nueve hoteles y 19 bungalows, además de servicios comunes como correo, centro de asistencia, cine-teatro, galerías comerciales y espacios recreativos y en 2013, el conjunto fue declarado Monumento Histórico Nacional.

Unos años más tarde, en octubre de 2019, los hoteles 7 y 8 fueron asignados a Gendarmería Nacional para instalar allí un centro de formación, aunque la medida se revirtió ese mismo año y los edificios volvieron a la órbita turística.

La recuperación avanzó luego por etapas y en 2022 reabrió el Hotel 6, cerrado durante 15 años, tras una inversión informada de $185 millones que agregó 650 plazas.

En enero de 2023 volvió a funcionar el Hotel 7, luego de siete años sin recibir turistas sociales, con una puesta en valor que demandó $300 millones y sumó otras 650 plazas.

El plan de obras nacional contemplaba mejoras en hoteles de Chapadmalal y también en el complejo cordobés de Embalse, y fue presentado con una inversión total de $7.400 millones para ambos complejos.

A fines de 2023, un informe oficial del Observatorio Argentino de Turismo contabilizó siete hoteles operativos en Chapadmalal; entre esa unidad y Embalse, las plazas disponibles habían subido de 1.950 en 2019 a 4.000.

Pero en mayo pasado, el Gobierno eliminó las dos unidades turísticas como estructuras operativas de la administración nacional y meses después, la AABE asignó a la Universidad Nacional de Mar del Plata el uso de los hoteles 7, 8 y 9 para evaluar proyectos académicos, culturales, deportivos y de investigación.

Pero el debate sobre el destino de los hoteles antecede al actual concurso, tal como lo reflejan las denuncias sindicales reconstruidas por iProfesional sobre el riesgo de que los hoteles de Chapadmalal y Embalse dejasen de funcionar como unidades de turismo social."

La nota también repasó una auditoría de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre 2018-2022, que había detectado problemas de infraestructura, seguridad y mantenimiento.

Luego, en octubre pasado, en otra nota de iProfesional se abordó la disputa entre Nación y Provincia por Chapadmalal e informó que el Senado bonaerense había dado media sanción a un proyecto para que la Provincia buscara recuperar la titularidad y la administración de Chapadmalal.

En paralelo, otro proyecto presentado en el Congreso nacional proponía transferirlos a la provincia de Buenos Aires con destino exclusivo a turismo social, educativo, recreativo y cultural.