Con una experiencia 100% digital y simple, la nueva oferta de coberturas busca facilitar la protección de hogares y negocios desde el celular

Mercado Pago amplió su oferta de servicios con el lanzamiento de dos nuevos seguros para viviendas y comercios, desarrollados junto con Chubb Seguros Argentina. Las coberturas pueden cotizarse, contratarse, pagarse y gestionarse directamente desde la aplicación, mediante un proceso completamente digital y sin necesidad de inspecciones previas.

La propuesta está dirigida a propietarios e inquilinos, emprendedores, trabajadores independientes y pequeños comerciantes. Los seguros permiten elegir diferentes planes según las características del inmueble o la actividad comercial.

Según una encuesta realizada por Mercado Pago, solo el 12% de las personas cuenta actualmente con un seguro de hogar, mientras que apenas el 21% de los comercios tiene una cobertura de este tipo.

Cuánto cuesta el seguro de hogar de Mercado Pago

El Seguro de Hogar está disponible para propietarios e inquilinos y contempla distintas alternativas de acuerdo con el tamaño de la vivienda.

Los planes se organizan según la cantidad de ambientes: una habitación, dos habitaciones o tres ambientes o más. Los valores mensuales informados van desde los $19.000 hasta los $115.000, en este último caso para propiedades de más de 250 metros cuadrados.

La contratación no requiere una inspección previa y puede completarse desde la aplicación. El usuario debe informar la dirección, el tipo de vivienda y su superficie para conocer las alternativas disponibles.

Qué cubre el seguro para comercios

El Seguro de Comercio está destinado a pequeños negocios y emprendimientos. La propuesta contempla cinco perfiles de actividad que buscan abarcar desde establecimientos tradicionales hasta emprendimientos que funcionan desde una vivienda o desarrollan sus tareas fuera de un local.

Local comercial a la calle

Emprendimiento desde el hogar

Oficios y servicios

Carrito fijo

Carrito móvil

Según el plan contratado, las coberturas pueden incluir protección frente a incendios, robo de mercadería y bienes, responsabilidad civil, daños en equipos electrónicos, rotura de cristales y gastos extraordinarios.

Para quienes trabajan con oficios o utilizan carritos, también se contempla la cobertura por robo en la vía pública.

Qué servicios de asistencia incluyen los seguros

Tanto el Seguro de Hogar como el de Comercio incorporan servicios de asistencia por hasta $1 millón al año.

El beneficio contempla prestaciones de plomería, electricidad, cerrajería y gas. Puede utilizarse tanto para resolver urgencias como para solicitar instalaciones y servicios programados.

El límite informado corresponde al monto anual de asistencia. Las condiciones y los alcances de cada prestación deben consultarse en la póliza correspondiente.

Qué hay que tener en cuenta antes de contratar

Antes de elegir un seguro, es importante revisar las condiciones particulares de cada plan, ya que las coberturas y los montos máximos de indemnización pueden variar según la modalidad contratada.

En el caso de las viviendas, conviene verificar qué bienes están protegidos y si la póliza contempla tanto la estructura del inmueble como su contenido. Para los inquilinos, también es relevante identificar qué protección se ofrece sobre sus pertenencias y frente a eventuales daños a terceros.

Chubb cuenta entre sus productos generales de hogar con alternativas de cobertura para daños por agua, electrodomésticos, objetos de valor y responsabilidad civil. Sin embargo, estas prestaciones no deben darse por incluidas automáticamente en todos los planes comercializados mediante Mercado Pago: su disponibilidad depende de las condiciones de la póliza elegida.

Para los comercios, es necesario identificar si la cobertura alcanza la mercadería, los equipos de trabajo y los daños que puedan ocasionarse a terceros.

También hay que considerar los límites por siniestro, las franquicias y las exclusiones. El precio mensual, por sí solo, no permite establecer el alcance de la protección contratada.

Cómo contratar los seguros desde Mercado Pago

La contratación se realiza íntegramente desde la aplicación y cuenta con la asistencia de Mago, el asistente virtual de Mercado Pago, completándose el proceso en cuestión de segundos con emisión digital de la póliza.

Los pasos son los siguientes:

Ingresar a la sección Seguros y asistencias de Mercado Pago

Seleccionar Seguro de Hogar, Seguro de Comercio o Seguro de Oficio

Confirmar la dirección, el tipo de vivienda o local y la superficie

Elegir el plan disponible y confirmar la contratación

Una vez completado el proceso, la póliza se emite digitalmente en cuestión de segundos. El pago se realiza de manera mensual desde la cuenta digital de Mercado Pago.

En caso de sufrir un siniestro, los usuarios también pueden iniciar y realizar el seguimiento del trámite desde la aplicación. Si corresponde una indemnización, el dinero se acredita directamente en la cuenta digital.

Los productos son emitidos por Chubb Seguros Argentina, mientras que Mercado Pago funciona como plataforma para cotizar, contratar y administrar las coberturas.