La búsqueda de tecnología, inversión y producción abre un debate sobre quién conducirá las plantas que abastecen a la defensa y a la industria civil

Fabricaciones Militares postergó hasta el 4 de diciembre la recepción de ofertas para asociarse con operadores privados.

Fabricaciones Militares postergó hasta el 4 de diciembre la recepción de ofertas para asociarse con operadores privados. La presentación estaba prevista para el 25 de noviembre y la apertura de sobres, para el día siguiente.

Con el nuevo cronograma, las propuestas se recibirán de 8 a 12 y la apertura se hará a las 14, en la sede de la compañía, en avenida Cabildo 65, cuarto piso, en la Ciudad de Buenos Aires.

La publicación de la Circular 05 en el Boletín Oficial este martes 24 de noviembre modificó las fechas del concurso público nacional e internacional CPU-2026-SC-001. El documento establece el nuevo calendario, pero no explica por qué el Gobierno decidió otorgar esta última prórroga. La razón oficial para asociar a Fabricaciones Militares con empresas privadas es distinta: incorporar tecnología e inversiones, modernizar las plantas, recuperar capacidades productivas y ampliar la producción.

El calendario ya acumuló tres postergaciones

La convocatoria original, publicada en el aviso oficial del concurso, estableció que las ofertas se recibirían el 15 de septiembre y se abrirían al día siguiente, pero luego la modificación de fechas fijada por la Circular 02 trasladó esas instancias al 3 y 4 de noviembre y también habilitó propuestas por subcategorías en los renglones de explosivos y productos para la defensa, y modificó los requisitos económico-financieros para los consorcios.

A fines de octubre, la Circular 03 fijó la entrega de propuestas para el 25 de noviembre y la apertura para el 26.

Esa extensión se justificó con la necesidad de dar más tiempo a los interesados para estudiar la convocatoria y preparar sus ofertas.

La Circular 05 volvió a cambiar el calendario y dejó ambas instancias para el 4 de diciembre.

En medio de esas modificaciones, Fabricaciones Militares precisó cómo deben presentarse las propuestas, tal como se describe en el texto de la Circular 04, fechada el 16 de noviembre, que exige que los oferentes identifiquen en el Sobre 1 los renglones y subcategorías por los que compiten. Pueden hacerlo en una nota firmada por el oferente o su representante legal, o en otro documento incluido en el sobre.

En busca de tecnología, inversión y más producción

La presentación del plan a cargo del ministro de Defensa, Carlos Presti, durante el acto por los 85 años de Fabricaciones Militares, celebrado el 9 de octubre, vinculó la nueva etapa con la recuperación de líneas productivas, el desarrollo de capacidades y la modernización de las instalaciones.

En ese acto, el funcionario presentó la búsqueda de socios nacionales e internacionales como un medio para incorporar tecnología, ampliar la producción y generar oportunidades de crecimiento.

La conducción de la empresa también venía planteando la búsqueda de socios privados para reducir su dependencia de recursos del Tesoro y recuperar contratos.

La estrategia incluía recomponer la relación comercial con las Fuerzas Armadas, lo cual permite entender por qué el plan contempla operadores privados con participación en la gestión de las actividades, además de inversiones para modernizar las plantas.

El concurso prevé constituir una o varias Uniones Transitorias entre Fabricaciones Militares y los operadores seleccionados.

La asociación puede abarcar inversión, modernización, desarrollo, operación, explotación y comercialización de las líneas adjudicadas, como parte de un esquema que permite que se presenten distintos socios para diferentes unidades de negocio.

En este sentido, el pliego para la incorporación de socios privados establece una participación mínima del 51% para el operador privado dentro de cada Unión Transitoria y también prevé un comité ejecutivo de cinco integrantes, con tres representantes del socio privado y dos de Fabricaciones Militares, y la presidencia en manos del operador.

Además, se aclara que los contratos podrían extenderse entre 10 y 35 años, según la propuesta.

Cabe aclarar que ese 51% corresponde a la participación en la Unión Transitoria y no a las acciones de Fabricaciones Militares S.A.U, que mantiene su forma societaria y al Estado como accionista.

El esquema, sin embargo, otorga al operador privado mayoría en el órgano que conduce la asociación y participación en la operación y comercialización de las actividades incorporadas.

Qué produce cada una de las plantas de Fabricaciones Militares

El concurso abarca químicos, explosivos, productos para la defensa y metalmecánica, teniendo en cuenta por ejemplo, que en Río Tercero, Córdoba, Fabricaciones Militares produce químicos y fertilizantes y desarrolla actividades metalúrgicas, entre ellas la reparación de vagones ferroviarios.

En tanto en Villa María se especializa en pólvoras y explosivos; en Fray Luis Beltrán, en Santa Fe, fabrica armas, municiones y chalecos y la planta de Azul, en la provincia de Buenos Aires, elabora TNT, DNT y otros explosivos.

Las fábricas abastecen a las Fuerzas Armadas y de seguridad, y también producen insumos que llegan a clientes civiles.

Por eso, el alcance del concurso incluye actividades con vínculos con la minería, el transporte y otros sectores industriales, además de que la posibilidad de ofertar por subcategorías permite que las propuestas se concentren en líneas específicas.

Fabricaciones Militares nació en 1941 como Dirección General, impulsada por el general Manuel Savio, con la misión de desarrollar capacidades industriales vinculadas con la defensa. En 2019 pasó a ser Sociedad del Estado. Después de los cambios societarios dispuestos por el DNU 70/2023, se transformó en sociedad anónima unipersonal; la Inspección General de Justicia registró esa conversión en 2025.

Por qué ATE rechaza el concurso y lo considera una privatización

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE), gremio con representación entre los trabajadores de las plantas de Fabricaciones Militares, cuestiona el concurso y lo califica como una privatización encubierta.

Su objeción se concentra en la mayoría privada dentro de las Uniones Transitorias y en la conducción de las operaciones y también planteó preocupaciones por el empleo y el futuro de las líneas productivas.

La discusión tiene antecedentes como el de 2015, cuando la Ley 27.141 derogó la condición de "sujetas a privatización" que alcanzaba a las fábricas de Azul, Fray Luis Beltrán, Río Tercero y Villa María.

En 2024, Fabricaciones Militares no quedó entre las empresas que la Ley de Bases enumeró como sujetas a privatización hasta que el debate llegó a la Cámara de Diputados y el proyecto 4591-D-2026, presentado por el diputado y exministro de Defensa, Agustín Rossi, junto con otros legisladores, propuso declarar de interés público nacional la preservación, bajo control efectivo del Estado, de las capacidades de investigación, desarrollo, producción y comercialización de material bélico de Fabricaciones Militares.

El expediente fue girado a las comisiones de Defensa Nacional, Industria y Presupuesto y Hacienda y hasta ahora no fue tratado en ninugna de las dos cámaras del Congreso..

La reorganización interna también forma parte del contexto, al punto que en octubre, iProfesional informó que la estructura jerárquica de Fabricaciones Militares pasó de 27 gerencias a cinco y que la conducción de Pablo Glöggler y Diego Martínez avanzó con esos cambios mientras preparaba la convocatoria a inversores y buscaba recomponer la relación comercial con las Fuerzas Armadas.

Separar la pérdida operativa del resultado financiero

La Resolución 1172/2026 aprobó el presupuesto de Fabricaciones Militares para este año con ingresos operativos por $42.081,9 millones y gastos de operación por $72.545,1 millones. La diferencia muestra una pérdida operativa prevista de $30.463,2 millones ya que, según ese cálculo, los ingresos generados por la actividad ordinaria de la empresa no cubrirían sus gastos de operación.

La misma resolución presenta el resultado económico, que incorpora el conjunto de ingresos y gastos corrientes u que para este año, estimó ingresos corrientes por $65.081,9 millones y gastos corrientes por $73.515,9 millones, con un desahorro de $8.434 millones.

Al considerar otras partidas corrientes, además de los ingresos operativos, el resultado negativo previsto es menor que la pérdida de operación.

En cuanto al resultado financiero, agrega los recursos y gastos de capital, teniendo en cuenta que el presupuesto calculó $9.745,1 millones de recursos de capital y $335 millones de gastos de capital. Al sumarlos al resultado económico, la proyección llega a un superávit financiero de $976,1 millones, que surge del cálculo integral del presupuesto; la actividad operativa, por sí sola, mantiene una pérdida prevista.