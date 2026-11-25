El extenista abrirá Entre Tres Café en Palermo junto a sus dos hermanos. El local tendrá a Bob, la mascota familiar, como imagen de la cafetería

Una nueva apuesta gastronómica reúne a Diego "Peque" Schwartzman y a sus dos hermanos, que se preparan para abrir Entre Tres Café, una cafetería en Palermo. Bob, la mascota familiar, será la imagen del establecimiento.

El negocio funcionará en Honduras 4944, en la Ciudad de Buenos Aires. Aunque todavía no se anunció una fecha precisa para la inauguración, Eugenia De Martino, esposa del extenista, compartió en sus redes sociales una fotografía del equipo que participa de la iniciativa y acompañó la publicación con un breve anticipo: "Muy prontito".

Cómo será Entre Tres Café, el nuevo emprendimiento gastronómico de Schwartzman

Entre los elementos que se conocen del proyecto, la presencia de Bob ocupa un lugar central. El perro tendrá su propia representación en un cartel luminoso, donde aparece dibujado con una gorra negra. También será parte del ambiente cotidiano del local.

Schwartzman se encargó de mostrarlo dentro del establecimiento y explicó por qué tendrá ese protagonismo: "Bob es la imagen del café". En la misma publicación, anticipó que quienes se acerquen al lugar podrán cruzarse con la mascota: "Y a ella la van a ver seguido si vienen a tomar cafecito".

En cuanto al diseño, las primeras imágenes permiten observar una combinación de paredes claras, mobiliario de madera y detalles decorativos azules. La propuesta suma así una identidad visual propia, con Bob como uno de sus rasgos distintivos.

Del circuito profesional a un emprendimiento familiar

La apertura de Entre Tres Café marca una nueva etapa para Schwartzman, que cerró su carrera como tenista profesional en febrero de 2025, con una despedida ante el público argentino. Desde entonces, se alejó de las competencias internacionales y comenzó a explorar otros proyectos.

Su recorrido en el deporte incluyó cuatro títulos ATP y una semifinal en Roland Garros. En 2020 alcanzó el mejor puesto de su trayectoria: el octavo lugar del ranking mundial.

Ahora, el exjugador suma la gastronomía a sus actividades y se involucra en un negocio junto a sus hermanos. La cafetería de Palermo será el primer paso de esta iniciativa familiar.

Los negocios y proyectos de Diego Schwartzman después del tenis

La apertura de Entre Tres Café no es el primer acercamiento de Schwartzman al mundo de los negocios. Antes de despedirse del tenis profesional, el exjugador ya había comenzado a explorar oportunidades vinculadas con el deporte, la comunicación y el entretenimiento.

Uno de esos antecedentes fue su participación en Stone Esports Team, un equipo de deportes electrónicos que impulsó junto a su hermano Andrés y otros socios. La iniciativa buscaba conectar los videojuegos competitivos con el deporte tradicional y el universo de las marcas. El proyecto que Schwartzman desarrolló junto a emprendedoras del marketing deportivo.

Su actividad después del retiro también incluye un proyecto internacional. En febrero de 2026 se conoció su incorporación al grupo de propietarios de INTENNSE, una liga estadounidense de tenis por equipos que propone un formato diferente al de las competencias tradicionales. La iniciativa apunta a ofrecer encuentros más dinámicos y una experiencia distinta para el público.

Su interés por los negocios vinculados con el tenis también se relaciona con nuevas alternativas de financiamiento para deportistas. Una startup argentina que permite invertir en jugadores de tenis y participar de sus ganancias incluyó a Schwartzman entre los tenistas incorporados a su propuesta.

A la vez, hoy mantiene una relación laboral con Tennis Australia, la entidad organizadora del Abierto de Australia. Schwartzman explicó que tenía un contrato por dos años para trabajar en la relación con los jugadores durante distintas instancias del circuito, principalmente en los torneos de Grand Slam. Su función consiste en actuar como intermediario entre los tenistas y quienes toman las decisiones dentro de la organización.

El exnúmero ocho del mundo también encontró un espacio en los medios de comunicación. Participa dos veces por semana en Urbana Play y, en paralelo, realiza acciones comerciales como embajador de marcas como Fila y Heineken. Estas actividades le permiten seguir vinculado con el deporte desde otros ámbitos, además de ampliar su presencia pública más allá de las competencias.

En ese contexto, Entre Tres Café representa una apuesta diferente: a diferencia de sus anteriores iniciativas vinculadas con el deporte, esta vez el extenista se suma a un negocio gastronómico junto a sus hermanos, con un local propio en Palermo.