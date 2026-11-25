Junto con socios locales, el grupo ofreció cobrar un 20% menos que el holding encabezado por Roggio para una obra presupuestada en u$s1.350 millones

Una unión transitoria integrada por las constructoras argentinas Supercemento, Panedile y Eleprint y las chinas CITIC Construction y Ranken Railway Construction presentó la oferta económica más baja para construir la Línea F del subte porteño.

Por lo menos así surge de analizar la última información oficial difundida por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la que se explica que ese consorcio ofertó un 20% por debajo que la propuesta de Roggio.

Según un informe oficial, la oferta fue de $2.423.242.994.013,67 mientras que la segunda propuesta llegó a los $2.819.841.194.837,13

De todos modos y a pesar de esa diferencia, todavía se debe esperar que las autoridades del gobierno que dirige Jorge Macri analicen otras variantes y factores que también se consideran determinantes para terminar de definir el proceso licitatorio, por lo cual aún es prematuro sostener que el proceso quedará en manos de este consorcio.

Si bien el resultado la ubica primera en precio frente a la UT de Benito Roggio e Hijos y la italiana Ghella, no significa que sea la oferta ganadora, teniendo en cuenta que existen otras razones por las cuales se podría adjudicar a la oferta más cara, teniendo en cuenta que también se analizan otras variantes técnicas que podrían influir en la decisión final de un proyecto que contempla obras por u$s1.350 millones.

De hecho, el próximo paso establecido en la licitación es el desarrollo de un taller de "constructividad" en el cual ambos consorcios deben explicar y detallar el plan para la Línea F y presentar los antecedentes que las habilitan para poder encarar un obra de infraestructura de semejante envergadura.

Se trata de la última etapa de la licitación que comenzó formalmente en 2025 y que, durante todo estos meses, acumuló cuatro postergaciones de la fecha de apertura.

Los dos grupos ya habían superado la evaluación técnica y administrativa y ahora la Ciudad debe completar el análisis de las propuestas y avanzar hacia la adjudicación, prevista para diciembre, ya que el gobierno porteño anunció que busca iniciar los trabajos a comienzos de 2027.

Licitación de la Línea F del subte: dos gigantes en pugna

Al respecto, Pablo Bereciartura, ministro de Movilidad e Infraestructura del gobierno porteño, explicó que ambos consorcios cumplieron con los requisitos técnicos fijados en los pliegos de la primera etapa y aclaró que el plazo legal para la presentación de impugnaciones venció el pasado 20 de noviembre.

"Esta línea será probablemente el legado más importante que le podemos dejar a Buenos Aires en términos de obra pública y movilidad, teniendo en cuenta que vamos a tener una ciudad más segura y mejor contectada potenciando la intermodalidad y la centralidad de los barrios para el desarrollo urbano", agregó.

En este sentido, la UTE que quedó primera en precio está integrada por CITIC Construction, Ranken Railway Construction, Supercemento, Panedile y Eleprint, además de haberse incorporado la italiana CMC di Ravenna como subcontratista nominada, lo cual significa que participa en la propuesta, pero no integra la unión transitoria.

Este grupo envió un comunicado a la prensa en el cual casi se consideran ganadores de la licitación.

De hecho, informan que tendrán una participación argentina del 70% y que funcionarán con una única Dirección de Proyecto, adempas de aclarar que la conducción local se ocupará de la relación con el gobierno porteño, los organismos y los vecinos, mientras que ingenieros del fabricante de las tuneladoras trabajarán junto al equipo de dirección.

Argumentan que Supercemento integró la UTE que construyó el segundo emisario del Arroyo Vega, además de haber estado a cargo de la electrificación del ferrocarril Roca entre Constitución y La Plata, con financiamiento del BID.

Por su parte, Panedile suma trayectoria en grandes obras de infraestructura y participó en trabajos ferroviarios como la playa de Retiro del ferrocarril Mitre, mientras que Eleprint realizó obras ferroviarias complejas, entre ellas el Taller Ferroviario de Tolosa, que incluyó vías y electrificación, además de trabajos viales en la Ciudad.

En el caso de CITIC Construction, forma parte de CITIC Group, uno de los mayores conglomerados de China, con actividades financieras, industriales y de infraestructura y empresas como CITIC Bank.

La compañía ejecutó megaproyectos en distintos países bajo el esquema F+EPC, que reúne financiamiento, ingeniería, compras y construcción.

La gacetilla presenta esa experiencia como parte de la capacidad financiera internacional del grupo, aunque no identifica un crédito específico ya comprometido para la Línea F.

CITIC también tiene un antecedente directo en el subte porteño ya que, junto con CNR proveyó los coches que hoy circulan por la Línea A.

En tanto, Ranken Railway Construction declaró haber realizado obras de metro en 23 ciudades chinas, entre ellas Beijing, Guiyang, Qingdao y Ningbo.

La empresa informó que lleva excavados 102 kilómetros de túneles con tuneladoras y que construyó 42 estaciones. Su experiencia, según la documentación de la alianza, incluye distintos tipos de suelo y condiciones geológicas complejas.

CMC di Ravenna, la subcontratista nominada, es una de las principales constructoras de túneles de Italia, cuenta con cerca de 80 kilómetros de túneles ferroviarios, entre ellos los de la línea de alta velocidad Bolonia–Florencia, y trabajó en dos lotes del metro de Singapur.

En la Argentina construye para AySA el Río Subterráneo a Lomas, un túnel de 13,5 kilómetros excavado con dos tuneladoras EPB, la misma metodología prevista para la Línea F.

La otra oferta corresponde a la UT Benito Roggio e Hijos–Ghella.

Los antecedentes de Roggio arrancan en 1908, cuando Benito Roggio e Hijos comenzó sus primeras obras en Córdoba.

Desde la construcción, el grupo amplió sus actividades a transporte, agua y saneamiento y gestión de residuos.

En el subte porteño tiene además presencia a través de Emova, la concesionaria de operación y mantenimiento vinculada con el grupo.

Estuvo también presente en las extensiones de las líneas B, D y E, además de haber formado parte de la construcción del Viaducto Mitre, una estructura ferroviaria elevada que incluyó dos estaciones nuevas.

Esos antecedentes reúnen experiencia en túneles, estaciones, vías e instalaciones ferroviarias dentro de una ciudad en funcionamiento.

Pero el grupo también tiene actividad en transporte, agua y saneamiento, gestión de residuos y otros servicios urbanos.

Por su parte, Ghella fue fundada en Italia en 1894, es una constructora especializada en grandes obras subterráneas, informa más de 190 túneles terminados y más de 1.000 kilómetros de infraestructura en metros, ferrocarriles, autopistas y obras hidráulicas.

En la Argentina participó en los túneles aliviadores del arroyo Maldonado: uno de 4.561 metros y otro de 9.860 metros.

También ejecutó el Lote 1 del Sistema Riachuelo, que incluyó 15 kilómetros de excavación mecanizada con dos tipos de tuneladoras, 17 kilómetros de galerías ramificadas con microtuneladoras y un túnel de 530 metros con método convencional.

Mucho interés, pocas ofertas

Los dos consorcios presentaron sus sobres técnicos el 2 de octubre pasado y, después de revisar la documentación administrativa, legal, económica y técnica, la comisión evaluadora recomendó que ambos continuaran en el proceso.

El plazo para presentar impugnaciones venció el 20 de noviembre y el sobre con las ofertas económicas se abrió este miércoles 25.

Si bien la posición más baja en precio le da una ventaja al grupo argentino-chino, no equivale a una adjudicación automática, ya que la Ciudad debe verificar que las propuestas cumplan con las condiciones del pliego y completar la evaluación prevista antes de seleccionar al contratista.

El calendario incluye además el llamado Taller de Constructibilidad con ambos oferentes, previsto para el 30 de noviembre, para revisar aspectos prácticos de la ejecución bajo una ciudad en funcionamiento.

Si bien se trata de una de las mayores obras de infraestructura de la Ciudad, la baja cantidad de propuestas contrasta con el interés que había despertado el proyecto en sus etapas iniciales.

El año pasado, hubo 22 empresas que completaron la presentación de interés para acceder al proceso, pero la licitación principal recibió ofertas de solo dos uniones transitorias.

Una obra compleja

En este sentido y más allá del grupo que resulte ganador del proceso, la construcción simultánea del túnel y de varias estaciones exige sostener diferentes frentes de obra, con equipos, personal y logística disponibles en paralelo.

La Línea F tendrá 9,8 kilómetros y 12 estaciones entre Barracas y Palermo. Atravesará siete barrios como son Barracas, Constitución, San Cristóbal, Monserrat, San Nicolás, Recoleta y Palermo, y conectará con las seis líneas de subte existentes, además de los ferrocarriles Roca y San Martín.

La Ciudad estima que más de 300.000 pasajeros diarios podrán utilizarla y que ayudará a descongestionar la Línea C.

El recorrido incluye las estaciones Brandsen, Constitución, Cochabamba, Chile, Congreso, Corrientes, Pizzurno, Recoleta, Pueyrredón, Coronel Díaz, Ecoparque y Pacífico.

Para Barracas, la traza supone la llegada del subte a un barrio que actualmente no está conectado con la red mientras que en Constitución permitirá combinar con el Roca, mientras que en Palermo se vinculará con el San Martín.

La conexión norte-sur también busca habilitar viajes entre barrios sin que todos deban pasar por el área central.

La obra será la primera del subte porteño en la que el túnel se excavará con tuneladoras y, a diferencia de los métodos convencionales empleados en las líneas anteriores, la TBM avanza bajo tierra de manera continua y reducirá la intervención sobre la superficie a lo largo del trazado.

Las estaciones, de todos modos, requieren excavaciones y obras en puntos específicos de la ciudad, además de organizar accesos, instalaciones y áreas de trabajo.

Lo que deja afuera el contrato

La concesión de la obra comprende la ingeniería, la construcción y el equipamiento de la infraestructura indicada en los pliegos y tiene un plazo de ejecución de 60 meses desde el acta de inicio.

Pero no incluye la compra de trenes, la señalización ferroviaria ni las comunicaciones, componentes que deberán contratarse en procesos separados y coordinarse con la obra civil antes de la puesta en servicio.

La separación del material rodante, el señalamiento y las comunicaciones implica que la adjudicación de la obra civil no cerrará todas las contrataciones necesarias para operar la línea ya que la Ciudad deberá definir los trenes y los sistemas de control y comunicación en otros llamados, con las especificaciones necesarias para integrarlos a estaciones, túneles, energía y operación ferroviaria.

Para encarar el proceso, la Legislatura porteña aprobó la Ley 6.960, que autorizó al Poder Ejecutivo a contraer deuda o emitir títulos por hasta u$s1.350 millones para financiar la ingeniería, la construcción y el equipamiento de la Línea F.

El presupuesto también fue parte de la evolución pública del proyecto, teniendo en cuenta que en la presentación del Presupuesto 2026, la Ciudad había anticipado una inversión aproximada de u$s1.500 millones y una partida de $285.164 millones para iniciar el resto del procedimiento de ingeniería, obra civil y equipamiento.