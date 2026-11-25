GDM inauguró una ampliación de su centro de investigación en el estado de Pernambuco, donde trabajará con soja, maíz, trigo, sorgo y girasol

Una empresa que nació en una localidad del interior bonaerense hace más de cuatro décadas hoy tiene presencia en más de 20 países, participa en el desarrollo de genética para distintos cultivos y afirma que sus variedades están presentes en el 45% de la soja que se planta en el mundo. Esa expansión tiene ahora un nuevo capítulo en Brasil, donde acaba de inaugurar una ampliación de su centro de investigación para trabajar con cinco cultivos y abastecer a distintos mercados internacionales.

Se trata de GDM, el grupo argentino de genética vegetal que nació en Chacabuco, provincia de Buenos Aires, en 1982 bajo el nombre de Asociados Don Mario. La compañía inauguró nuevas instalaciones en Petrolina, en el estado brasileño de Pernambuco, con el objetivo de ampliar su capacidad de investigación, integrar programas de mejoramiento genético y aprovechar las condiciones ambientales de esa región para acelerar el desarrollo de nuevas variedades.

La apuesta no se limita a la soja. Desde ese centro se desarrollarán programas de mejoramiento para soja, maíz, trigo, sorgo y girasol, en una estrategia que refleja el cambio de escala de la empresa y su transformación de una compañía especializada en genética de soja en un grupo global con negocios diversificados.

Una inversión en Brasil para desarrollar genética de cinco cultivos

La estación de Petrolina ocupa un lugar estratégico dentro de la estructura internacional de investigación de GDM. Allí confluyen materiales genéticos de distintos territorios y equipos que trabajan sobre diferentes cultivos, con el objetivo de aprovechar las posibilidades que ofrece la investigación contra estación entre los hemisferios norte y sur.

GDM desarrollará programas de mejoramiento para soja, maíz, trigo, sorgo y girasol - crédito Fuente: iProfeisonal

La ampliación permitirá concentrar en un mismo espacio programas de mejoramiento que hasta ahora funcionaban con mayor dispersión, incrementar la escala de los ensayos y compartir conocimientos entre los distintos equipos científicos. La compañía busca acortar los ciclos de experimentación, selección y desarrollo, una etapa clave para obtener nuevas variedades que respondan a las condiciones productivas de cada mercado.

El centro también incorporará tareas que hasta ahora se desarrollaban en otras instalaciones brasileñas. GDM trasladará a Petrolina las actividades de Nursery de soja que realizaba en Porto Nacional, en Tocantins, con lo que aumentará la escala operativa del polo de investigación.

La región elegida tiene características particulares. Petrolina se encuentra en una zona de clima semiárido, con una humedad relativamente baja y precipitaciones cercanas a los 300 milímetros anuales. Esas condiciones, que contrastan con buena parte del territorio brasileño, representan una ventaja para determinados ensayos agrícolas, especialmente por la menor presión de enfermedades.

En la región, los cultivos extensivos dependen del acceso al agua mediante canales y sistemas de riego, una infraestructura que permite desarrollar experimentaciones en un ambiente con condiciones controladas y particulares.

Robótica, inteligencia artificial y edición génica

La ampliación del centro también forma parte de un proceso de modernización de la investigación agrícola. GDM prevé avanzar con una mayor automatización de los ensayos, mediante la incorporación de robótica e inteligencia artificial para mejorar la precisión de las tareas, optimizar el procesamiento de información y acelerar la obtención de resultados.

Las herramientas tecnológicas no reemplazarán el trabajo de los investigadores, sino que buscarán complementarlo. Los equipos científicos seguirán a cargo de la ejecución de los experimentos, el análisis de los datos y el desarrollo de las soluciones genéticas.

La nueva estructura también servirá para impulsar proyectos de edición génica, una tecnología que gana relevancia en el negocio global de semillas por su potencial para acelerar la incorporación de características específicas en los cultivos.

"La integración de tecnologías y la concentración de distintas actividades de investigación en Petrolina permiten que el polo acelere los ciclos de desarrollo, potenciando la ganancia y el mejoramiento genético, lo que contribuye a que nuevas soluciones lleguen al mercado en menos tiempo. Esta integración fortalece nuestra actuación global y nos prepara para responder a los desafíos actuales y futuros", afirmó Marcos Quiroga, Chief Science Officer de GDM.

La inversión apunta, en definitiva, a ganar tiempo en un negocio donde la investigación puede demandar años y donde la capacidad de probar, seleccionar y adaptar materiales a diferentes ambientes es determinante para competir.

De una empresa argentina a un grupo global

El recorrido de GDM muestra cómo una compañía surgida en el interior de la Argentina fue ampliando su alcance hasta construir una red internacional de investigación y comercialización.

La expansión comenzó con el desembarco en Uruguay y Paraguay a comienzos de los años 2000. En 2003 inició un programa de mejoramiento en Brasil y, con el correr de los años, sumó nuevos mercados y cultivos.

En 2018, la empresa dio otro paso en su diversificación con la incorporación de un histórico semillero estadounidense especializado en maíz, al que luego sumó programas de soja y trigo. También profundizó sus desarrollos tecnológicos y puso el foco en la edición génica.

La estrategia fue creciendo mediante acuerdos, inversiones y adquisiciones. GDM compró la brasileña Biotrigo, especializada en trigo, y se quedó con los negocios de maíz y sorgo de KWS en Sudamérica, una operación que incluyó actividades en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. A partir de esa adquisición lanzó Supra, su marca de maíces.

El grupo también avanzó en el mercado norteamericano. En 2025 acordó la compra de AgReliant Genetics, una empresa que comercializa semillas de maíz y soja en Estados Unidos y Canadá bajo distintas marcas. Con esa operación, que se completó en septiembre de ese año, GDM informó que se convertía en la cuarta proveedora mundial de genética de maíz.

La expansión internacional incluyó además el desarrollo de variedades de soja en China, donde la compañía comenzó a sembrar materiales de su germoplasma y reportó resultados en distintas regiones productivas del país asiático.

GDM se expandió desde el interior bonaerense a todo el mundo - crédito Fuente: iProfeisonal

Una red de investigación que mueve millones de parcelas

La escala que alcanzó GDM también se refleja en sus programas de mejoramiento genético. La compañía utiliza alrededor de 2,8 millones de parcelas experimentales en sus programas globales, de las cuales cerca de 1,5 millones corresponden a múltiples cultivos que actualmente se desarrollan en Petrolina.

La concentración de ensayos en ese polo brasileño permite reunir materiales de distintas procedencias y alimentar los programas de investigación con información de ambientes y condiciones productivas diversas. El objetivo es encontrar variedades con mayor potencial productivo y mejor adaptación a las necesidades de los agricultores.

Para una empresa que desarrolla genética en tantos mercados, la posibilidad de conectar los resultados de sus centros de investigación es un activo estratégico. La ampliación de Petrolina busca precisamente fortalecer esa integración y darle mayor escala a una estructura que ya tiene alcance global.

El negocio detrás de la genética argentina

La transformación de GDM también se explica por una serie de decisiones empresariales que fueron ampliando su cartera de productos y mercados.

La compañía comenzó enfocada en soja, pero hoy participa en negocios de maíz, trigo y otros cultivos, además de explorar nuevas oportunidades vinculadas a la innovación tecnológica y a la demanda de materias primas para la industria energética.

En 2026, la empresa también avanzó en proyectos de investigación para híbridos de maíz, con financiamiento internacional, y profundizó el desarrollo de herramientas vinculadas a inteligencia artificial, imágenes satelitales y análisis de datos agrícolas.

A su vez, se asoció con Bunge para crear Enerseed, una iniciativa orientada al desarrollo de oleaginosas de alta calidad para la producción de biocombustibles, como carinata y camelina. En ese esquema, GDM aporta su experiencia en genética vegetal y edición génica, mientras que Bunge suma su capacidad de procesamiento, escala global y acceso a mercados.

La ampliación de Petrolina se inscribe en ese proceso. La empresa nacida en Chacabuco busca consolidar una estructura capaz de desarrollar genética para distintos cultivos y abastecer a una agricultura cada vez más globalizada, en la que la innovación, la adaptación y la velocidad de investigación se transformaron en factores centrales de competitividad.

Ignacio Bartolomé, CEO de GDM, sostuvo durante la inauguración: "Muestra que ya no somos solamente una compañía de soja y, tal vez, latinoamericana, sino que somos una compañía global, con múltiples cultivos, pero siempre con la misma pasión por desarrollar un producto e invertir en investigación, que es básicamente lo que hacemos acá en Petrolina".

Lo que comenzó hace más de 40 años como un proyecto de genética vegetal en el interior bonaerense hoy se proyecta desde Brasil hacia múltiples mercados. Y en ese recorrido, GDM busca que la genética desarrollada en América Latina tenga cada vez mayor peso en el negocio mundial de semillas.