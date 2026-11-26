Stellantis Argentina inauguró formalmente este miércoles su moderna planta de motores en el polo industrial Córdoba, la tradicional fábrica de Ferreyra, en un evento que coincidió con los festejos por los 30 años de vida de la planta originaria de Fiat en la provincia mediterránea.

Esta fábrica de motores, que incluye once proveedores nacionales de componentes y no es solamente una planta de ensamble, permite completar la inversión de u$s385 millones que comenzó con la instalación de las líneas de producción de las pickup Fiat Titano y Ram Dakota poco más de un año atrás.

El nuevo proyecto industrial producirá exclusivamente los motores de cuatro cilindros turbodiésel Multijet 2.2, que actualmente equipan a las dos camionetas medianas de producción nacional, pero que a partir de este lanzamiento industrial, equiparán varios modelos de la región.

Los propulsores se instalarán en la versión diésel de Ram Rampage, Fiat Toro y Jeep Commander que se fabrican en Brasil, y de los utilitarios que se ensamblan en las instalaciones de la compañía en Uruguay:

Fiat Ducato

Citroën Jumper

Peugeot Boxer

Fiat Scudo

La capacidad de producción de la nueva fábrica permitirá armar 29 motores por hora, con una previsión de 40.000 unidades para el primer año, estimándose que el 70% de los impulsores tengan destinos de exportación.

Doble beneficio para la estrategia regional de Stellantis

Para Stellantis Argentina, este proyecto aportará un doble beneficio desde el punto de vista de eficiencia de la planta de Ferreyra. Por un lado, permitirá que se dejen de importar los motores Multijet 2.2 que actualmente provienen de Europa, pero por el otro, aportará dividendos de exportaciones al grupo, mejorando la composición de la balanza comercial con la filial brasileña de la automotriz.

Desde Brasil se importan los modelos Fiat Toro, Strada, Argo, Fastback, Pulse y Fiorino, y también los Jeep Renegade, Compass, Commander y Avenger, y los Citroën C3, Basalt y Aircross.

Exportar el 70% de los motores de esta nueva planta en Córdoba elevará la cuota de producción nacional de la totalidad de productos de Stellantis en la región, complementando las exportaciones que se generan, y que están en caída sostenida en el último año y medio, de las dos fábricas argentinas que producen los Fiat Cronos y Titano, Ram Dakota, y Peugeot 208 y 2008.

Las advertencias que pusieron en alerta a las plantas argentinas

La competitividad de las fábricas de Palomar (Peugeot) y Ferreyra (Fiat y RAM) había sido puesta en observación por Herlander Zola, presidente de Stellantis Sudamérica, hace poco más de un mes y medio atrás, cuando en una rueda de prensa con medios brasileños para hacer un balance de su primer año al frente de las operaciones regionales del grupo, había señalado una frase contundente.

"Dependiendo de lo que ocurra en el mercado, de las normas vigentes y del nivel de competitividad que podamos mantener con los productos que fabricamos allí, cualquier cosa puede pasar. Podríamos decidir cerrar una planta y mantener la otra, o cerrar ambas", declaró entonces.

Zola estuvo en el evento de esta semana en Córdoba y en su discurso ante las autoridades locales, invitados especiales, empleados de la compañía y los medios de comunicación, hizo una introducción en la que mostró lo desafiante del escenario.

"La industria automotriz está atravesando una de las transformaciones más profundas de su historia. Cambian las tecnologías, cambian los competidores, cambian las expectativas de nuestros clientes y cambia también la velocidad a la que tenemos que tomar las decisiones", dijo.

Luego, suavizó el impacto de sus declaraciones de octubre al señalar: "Tenemos una visión de largo plazo para Argentina y Brasil. Son dos mercados centrales para Stellantis y dos países con una enorme tradición industrial, talento y capacidad de producción. Esta planta nace claramente con un perfil exportador importante".

Zola volvió a referirse a sus polémicas declaraciones

Más tarde, en un encuentro con los medios argentinos, fue consultado específicamente por aquellas declaraciones que sembraron incertidumbre en ambas fábricas argentinas, y que generaron cierta incomodidad en las autoridades argentinas de Stellantis.

La molestia no fue tanto porque no fueran ciertas las palabras del ejecutivo brasileño, sino porque llegaron en un momento de retracción de la producción de ambas fábricas, ya que en Palomar se bajó a un turno en mayo pasado y en Ferreyra se extenderá a siete semanas la interrupción del receso estival para las dos pickup medianas para reacomodar el stock a la demanda.

"Esa declaración estaba en un contexto donde se hablaba sobre las posibilidades que tenemos para la región. Y esas posibilidades están todas ligadas a una cosa: la competitividad. Se trata de la capacidad que nosotros tenemos de ser competitivos, en cada una de las plantas, con cada uno de los productos. Es fundamental para decidir lo que podremos hacer en el futuro", dijo Zola en su primera respuesta al respecto.

El ejecutivo brasileño explicó a continuación cuál es la situación de las plantas de Stellantis, pero llevó el contexto también a las plantas de Brasil, cosa que no había ocurrido en sus declaraciones de octubre.

"A nivel regional, en Argentina caen las ventas este año un poco más de 10% y en Brasil suben un 15%, pero la producción local en Brasil cae también. El mercado crece por importaciones, en especial China. Algo que también sucede acá en Argentina. Cuando la producción local cae, los costos fijos tienen que ser soportados por una cantidad de producción menor. Y con eso la competitividad cae", señaló Zola.

La advertencia que apunta directo a los gobiernos de la región

Fue entonces que sus declaraciones se convirtieron en una advertencia para los Gobiernos, no solo el de Argentina, sino también el de Brasil.

"Cuando comparamos los planes de las automotrices chinas que están instalando producción en Brasil vemos situaciones muy distintas para cada una de ellas. Algunas con un nivel de localización mayor, otras con un nivel de localización menor. Es especial el punto de los acuerdos impositivos que están alcanzando estas automotrices chinas con los estados de Brasil donde se están radicando".

"Los tributos cambian dependiendo del nivel del percentual de localización que cada una de esas plantas. Entonces, el nivel de competitividad no es el mismo para todos", aseguró.

El planteo que hace el ejecutivo está referido a la competitividad de la industria local frente a los beneficios para los importadores.

"Si la facilidad para que los productos importados continúen creciendo en todos los mercados de Sudamérica, porque la cantidad de impuestos, de tributos para los productos importados no es suficiente para parar ese crecimiento, la competitividad local cae. Y nosotros tenemos que tomar decisiones sobre el futuro y buscar la competitividad necesaria en algún otro lado, en alguna otra cosa", dijo el presidente de Stellantis Sudamérica.

"La posibilidad de importar autos de China nosotros también la tenemos. El movimiento con Leapmotor en Brasil y Argentina es la prueba. Además, tenemos otros socios con los que estamos evaluando también una colaboración para desarrollar otros vehículos", finalizó Herlander Zola.