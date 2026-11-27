Si emprender fuera comparable con viajar, están quienes lo hacen de manera anticipada sacando citytours guiados, están los que van de mochileros y también los que viajan en grupo de amigos para saborear alguna ciudad de manera bonita y barata pero sin pasar grandes necesidades. En este último grupo ubicaría a Julian Gurfinkiel por su manera de cofundar Turismocity una de las plataformas más exitosas de la industria del travel.

Turismocity es hoy la plataforma donde 6 millones de usuarios por mes en latinoamérica buscan vuelos y hoteles al mejor precio y tiene presencia en más de 100 países. Dentro de todas las historias que contamos en Malditos Optimistas la de Julián demuestra que nadie emprende solo y que lo importante es dar el paso, hacer y empezar sin importar que el producto o servicio sea perfecto.

-Vos dijiste que si no te da vergüenza la primera versión de lo que emprendiste es que emprendiste demasiado tarde ¿Es así?

-Sí, es una frase del fundador de LinkedIn, Ray Hoffman. Y me gusta mucho, sobre todo porque cuando hicimos nuestro primer producto pasó un poco eso, lanzamos rápido una versión súper básica que hoy da vergüenza, pero sirvió para después ir mejorando.

Cómo nació Turismocity a partir de una web de descuentos

Esa primera versión "vergonzante" de Turismocity se llamó Descuentocity y nació en el año 2010 cuando Julián tenía solamente 19 años y era estudiante de arquitectura y aceptó la propuesta de dos amigos para armar las valijas de lo que sería un gran recorrido emprendedor.

Con un estilo desfachatado y sin ninguna pretensión estética, diseñó con Corel -un programa de computación que raramente un diseñador hubiera elegido- el primer MVP (producto mínimo viable) de Descuentocity y que Julián resume como muy básico: "Lo que hice no era muy lindo pero funcionaba, en esa época estaba lleno de cuponeras de descuentos y nosotros lo que hicimos fue un agrupador que los comparaba".

En un comienzo eran más o menos 300 descuentos de unas 5 o 6 empresas en total que se lo mostraban a la gente cercana familia y amigos, para que les diera un feedback y descubrieron que lo usaban con mucha frecuencia y permanencia. Después, cuando fueron mejorando esa primera versión, fueron sumando cada vez más cupones, haciendo secciones por cada categoría, hasta le pudieron dar personalización y ordenamiento, para que no fuera un simple listado, equiparable a lo que sería implementar inteligencia artificial.

"Me acuerdo la primera versión era medio aleatoria, según qué cuponera nos pagaba más. Y después contratamos estudiantes de de computación para que hagan, en base a Machine Learning, ordenamientos para que, si entrabas vos, te mostraran los cupones que a vos te iban a gustar, si entraba yo, me mostraba los que a mí me iban a gustar. Todo eso fue un proceso que se fue mejorando, pero fue clave esa primera versión aunque fuera básica", explica.

En 2013 las noticias que venían del exterior sobre este rubro no eran alentadoras, Groupon, que era referente en la industria, estaba despidiendo a la mitad de su plantel y sus acciones caían en picada, esa era una señal de que había que virar hacia otro mercado. Si bien Descuentocity era una empresa sana, que crecía sostenidamente, el equipo analizaba detalladamente un cambio de 180°. Ninguno tenía suficiente experiencia ni recorrido pero, sin dudas, había un gran olfato emprendedor que los llevó a hacer distintas mentorías con expertos.

"Veíamos que las agencias de viaje y las aerolíneas estaban cada vez más volcadas a tener ventas online y no tanto offline, había cada vez más agencias de viaje vendiendo online. Era una industria que nos encantaba, que éramos usuarios y, nada mejor, que un founder que sea usuario de su propio producto", destaca.

El equipo ya estaba conformado, y el modelo de negocios también, fundar Turismocity fue una extensión de Descuentocity, así que al principio se llamó Descuentocity viajes hasta que obtuvo su propio nombre para marcar bien la diferencia. Al principio, recuerda Julián, empezaron con un sólo proveedor, después sumaron unas pocas agencias de viajes de Argentina, Chile y Colombia, y luego distintas aerolíneas.

"Ahí se fue armando el producto, de a poquito, con la gran ventaja de que también teníamos una base de usuarios enrome que era la de Descuentocity", cuenta.

La estrategia de marketing que ayudó a crecer a Turismocity

Una de las claves del estilo que marcó Turismocity a lo largo de estos 15 años, y que se mantuvo inalterable, fue el de mostrarse siempre extremadamente creativos en sus estrategias de marketing, respetando el lema "paga menos por viajar".

"Siempre fuimos buscando cómo hackear el marketing. Sobre todo cuando no tenés presupuestos muy altos para invertir. En los comienzos lo más fuerte era Facebook y la forma de llegar a mucha gente sin presupuesto era a través de las fanpages. Y hacíamos de todo. La que más creció era una de anécdotas de viajes, que era: 'Me pasó en un viaje' y la gente nos mandaba anécdotas de viajes y las subíamos y se viralizaban (aunque no existía el concepto como tal). Y cada tres o cuatro anécdotas metíamos una promoción de vuelos baratos. Hasta el día de hoy hacemos cosas parecidas", detalla.

Las campañas de bajo presupuesto, caseras, hechas con un celular les funciona mucho mejor que una campaña donde se ve una megaproducción y una inversión. Parece que esa marca registrada de subirse a la conversación del momento mezclado con astucia y creatividad son el empuje perfecto para hacer de Turismocity más que una marca, un concepto.

-¿Te sentiste un precoz para la edad en la que estabas arrancando?

-Sí. Muchas veces en ese momento pensábamos... Mi otro socio, Martín, también tenía 19 y Andy tenía ya 25 y ya estaba recibido de ingeniería industrial. Él sí ya tenía un poco más de experiencia, pero sí muchas veces sentía que hay un montón de cosas que no sabía y estábamos probando cosas y cometiendo errores por la falta de experiencia que, si quizás, hubiese hecho el proceso de trabajar en algún lado, porque obviamente experiencia laboral no tenía. Quizás hay errores que no hubiésemos cometido, pero bueno, fue básicamente una universidad donde aprendí haciendo un montón de cosas.

Los consejos de Julián Gurfinkiel para emprender sin miedo al error

Julián opina que cuando se detectan errores se festejan porque al encontrarlo eso significa que hay una oportunidad de mejora. "Así que me encanta encontrar que hay un error o algo que esté funcionando mal", asegura. Por ejemplo, un gran error imperdonable en sus inicios era no medir ninguna acción de marketing que creaban, la hacían y nunca supieron en métricas el efecto real que tuvo.

Tres tips para emprendedores.

El primero: resolver un problema.

un problema. El segundo sería contar esa idea para resolverlo a la mayor cantidad de gente posible y recibir un feedback

El tercero sería emprender con socios. Siempre dos cabezas o tres cabezas van a ser mejor que uno.

Y un último bonus track sería lanzar una versión así súper básica lo antes posible y una vez lanzado ir mejorando el producto sobre la marcha.

- ¿Cómo fue la aparición de Carla, "Carla de Turismo City"?

-Carla también nació como algo orgánico. Surgió porque teníamos que mandar una promoción de último momento que era como muy difícil de explicar. Estaba Carla en la oficina (una empleada real), fue en el 2014 y teníamos una oferta muy compleja para ir a ver la final del mundial a Brasil. Había que hacer una escala, subirse un remis o un transfer hasta Foz de Iguazú. Desde Iguazú ir a Río Janeiro y de esa manera te ahorrabas una locura. 300 dólares contra 3.000 dólares. Entonces toda esa explicación la escribe Carla y firma "Que tengan un lindo día. Cualquier cosa me consultan. Saludos, Carla". Ese newsletter tuvo 3 veces más de opens 10 veces más de respuestas de conversiones y ahí nos dimos cuenta, más allá de que desde ese día, las promociones de Turismcity las sigue mandando Carla en Argentina, Carolina en Chile, Dani en Colombia y en cada país hay una persona real que escribe y te avisa si una promoción está buena o si no está tan buena, es una persona que la gente la siente familiar la gente siente que se le mandan sólo a ellos.

-Te paso la cabeza del emprendedor por el escáner del aeropuerto ¿Qué encuentro? ¿Qué tiene la cabeza del emprendedor que no tenga otra cabeza?

- Cada emprendedor es distinto, de hecho, por eso está bueno tener socios, más de uno, dos o tres socios está bueno porque cada cabeza debería ser distinta quizás una debería ser como más creativa una por ahí más que se anime a todo y por ahí otra que tenga más los pies sobre la tierra y pueda ser más analítico y analizar bien cada situación así que me gusta como ese mix de tres patas que es lo que nos pasa un poco a nosotros que somos tres y somos bastante distintos pero a la vez muy alineados. Creo que la creatividad también es importante.

Todo viaje concluye y, es habitual comprar un souvenir para las personas más cercanas como un gesto de cariño. Le propusimos a Julián que pensara un regalo para un emprendedor y algun destino turistico que sirviera como inspiración: "Un buen manejo de redes sociales es un gran regalo y si tuviera que pensar en un destino para recomendarle a alguien que está innovando ese lugar sería Israel o Japón", así que ya saben vayan buscando sus ofertas si buscan alimentar sus mentes más allá de comer rico y pasear.

Mirá la historia completa de Julián Gurfinkiel en el canal de YouTube de Malditos Optimistas.