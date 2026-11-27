El Al inaugurará la primera conexión aérea sin escalas entre ambos países, con dos frecuencias semanales y aviones para 271 pasajeros

La Argentina incorporará por primera vez una conexión aérea sin escalas con Israel. La protagonista será El Al Israel Airlines, que pondrá en marcha un servicio regular entre Buenos Aires y Tel Aviv. El vuelo inaugural llegará a Ezeiza el lunes, después de despegar de la ciudad israelí el domingo. Ese mismo día se realizará una recepción en el aeropuerto y partirá el primer avión con destino a Medio Oriente.

La apertura de esta ruta sumará una alternativa para quienes viajan por turismo, negocios o motivos personales, en un mercado que hasta ahora dependía de itinerarios con escalas. La compañía ofrecerá dos servicios semanales por dirección: los domingos y martes desde Tel Aviv, y los lunes y miércoles desde Buenos Aires. La incorporación se suma a las nuevas conexiones aéreas internacionales que amplían las opciones de viaje desde la Argentina.

El anuncio se conoció después del encuentro que mantuvieron Javier Milei y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, durante la visita del Presidente a Jerusalén en abril. La nueva conexión también apunta a captar el movimiento de pasajeros y los intercambios económicos entre ambos países.

Vuelos directos a Israel: cuánto durará el viaje desde Buenos Aires

El principal cambio para quienes viajen entre ambos destinos será la eliminación de las escalas. Hasta ahora, El Al ofrecía pasajes desde la Argentina a Israel mediante un acuerdo de código compartido con Aerolíneas Argentinas. Los recorridos incluían conexiones en puntos como Madrid, Roma y Miami, una modalidad que será sustituida por la nueva programación.La ruta ya había sido anticipada cuando se conocieron los detalles de la autorización para que El Al opere vuelos directos desde Ezeiza.

El trayecto directo tendrá unos 12.300 kilómetros y una duración superior a las 15 horas. Para realizarlo, la empresa dispondrá de aviones Boeing 787-9 Dreamliner, con capacidad para transportar a 271 pasajeros.

En la industria aerocomercial anticipan que la incorporación del servicio puede modificar tanto la duración como el costo de los viajes. Actualmente, los itinerarios con conexiones suelen superar las 22 horas, mientras que la nueva alternativa permitirá cubrir el recorrido en alrededor de 15 o 16 horas, según la dirección. También existe expectativa por una eventual reducción de las tarifas, impulsada por la competencia y la posibilidad de viajar sin pasar por otros países.

Por ese impacto, referentes del sector describen la llegada de la compañía como "una revolución" para los vuelos hacia Medio Oriente.

El recorrido más extenso de la red de El Al

La distancia entre Buenos Aires y Tel Aviv convertirá a esta operación en la ruta más larga de la red internacional de la aerolínea israelí. Hasta ahora, ese lugar correspondía al servicio que une Israel con Los Ángeles.

La empresa había explorado anteriormente otras conexiones de gran alcance. En 2019 analizó establecer vuelos permanentes hacia Melbourne y, en abril de 2020, realizó una operación especial de 17 horas hasta Australia, que se convirtió en un récord para la aviación israelí. El plan de mantener esa ruta, sin embargo, quedó descartado a raíz de la pandemia.

A escala global, el servicio de El Al no ocupará el primer puesto entre los vuelos de mayor duración. Ese récord corresponde a China Eastern Airlines, que conecta Shanghái con Ezeiza. El trayecto insume casi 26 horas cuando llega a la Argentina y unas 29 horas en sentido contrario. Incluye una parada técnica de menos de dos horas en Auckland, Nueva Zelanda, pero los pasajeros continúan en el mismo avión, por lo que se considera un vuelo directo.

La segunda posición es para la ruta de Singapore Airlines entre Nueva York y Singapur, cuyo recorrido se acerca a las 19 horas.

La demanda que busca captar la aerolínea israelí

La nueva conexión apunta a un flujo de viajeros que no responde exclusivamente al turismo. Según las estimaciones del sector, alrededor de 50.000 argentinos se trasladan a Israel cada año por motivos familiares, religiosos, culturales y comerciales.

A esa demanda se suma la presencia de una comunidad judía de aproximadamente 180.000 integrantes en la Argentina. La cifra equivale a poco más del 1% de la población judía mundial.

El intercambio comercial también ofrece un indicador de la relación entre los dos países. En 2025, la Argentina obtuvo un saldo favorable de u$s416,5 millones en su comercio con Israel, según estadísticas del Indec. Las ventas argentinas al mercado israelí crecieron 33,6% interanual, mientras que las compras avanzaron 22,3%.

La vinculación incluye, además, actividades vinculadas con la innovación. Hay compañías argentinas radicadas en Tel Aviv y start-ups que buscan oportunidades de expansión en el ecosistema tecnológico israelí, que mantiene una conexión estrecha con Silicon Valley, en California.

Los pasos que permitieron poner en marcha el servicio

La operación cuenta con autorización oficial desde el 18 de mayo. En esa fecha, la Subsecretaría de Transporte Aéreo habilitó a El Al para realizar vuelos comerciales internacionales regulares de pasajeros y carga.

El permiso se encuadra en los acuerdos bilaterales vigentes. El primero fue el convenio de transporte aéreo firmado el 15 de marzo de 2017. A ese marco se sumó un Memorándum de Entendimiento suscripto el 19 de abril de este año en Jerusalén, durante la visita oficial de Milei.

La preparación del enlace demandó varios meses de trabajo, según informó la compañía. La planificación incluyó cuestiones operativas que condicionan un recorrido de esta extensión: abastecimiento de combustible, restricciones de peso, pronósticos meteorológicos y alternativas para eventuales aterrizajes de emergencia.

También fue necesario establecer pautas específicas para organizar los períodos de descanso de los trabajadores a bordo y administrar la fatiga de la tripulación durante el servicio. Con el inicio de los vuelos, El Al sumará una conexión inédita a su red y la Argentina tendrá, por primera vez, una ruta aérea directa con Israel.