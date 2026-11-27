El veto publicitario y deportivo presiona al sector legal, que anticipa recortes y advierte que parte de la demanda puede migrar a sitios clandestinos

Existe la preocupación de un auge del juego clandestino, ya que la ley complementaria para combatirlo se espera que tarde en implementarse.

Los clubes de fútbol perderán lucrativos sponsors. Los operadores legales enfrentan pagos limitados, biometría obligatoria y otras restricciones operativas.

La Ley de Ludopatía restringe la publicidad y patrocinios de apuestas online, generando un fuerte impacto en los ingresos y empleos de las empresas legales.

La sanción de la ley de prevención de la ludopatía votada en el Senado este jueves 26 de noviembre abrió una etapa de fuerte incertidumbre para las empresas de apuestas online que operan con autorización en la Argentina.

El sector espera una reducción de ingresos, una retracción de sus operaciones y posibles recortes de personal, mientras prepara sus próximos pasos para adaptarse a un marco que prohíbe la publicidad, el patrocinio deportivo y buena parte de las herramientas comerciales con las que las plataformas compiten por usuarios.

El impacto también alcanzará a los clubes de fútbol, que deberán desprenderse de sponsors de apuestas en camisetas y otras instalaciones deportivas que viene aportando cifras millonarias a las arcas a varias de las principales instituciones deportivas como Boca; River; San Lorenzo; Independiente y Racing.

Para las compañías, el problema no se limita a perder visibilidad ya que ese tipo de acuerdos y la publicidad les permitían instalar sus marcas, atraer clientes y competir en un mercado que creció con rapidez.

En este contexto y tras el respaldo mayoritario que la Ley de Ludopatía obtuvo en el Congreso de la Nación, las casas de apuestas online legales temen que las restricciones recaigan sobre el circuito formal mientras los operadores clandestinos mantengan sus canales de promoción y cobro.

Si bien el Poder Ejecutivo tiene 120 días para reglamentar la ley, fuentes del sector ya anticipan una fuerte crisis para la mayoría de las casas de apuestas que deberán reacomodar sus operaciones a un nuevo escenario.

"Es un golpazo", resumió un representante del sector consultado por este medio, quien también advirtió que la industria anticipa ajustes, aunque hasta ahora las empresas se encuentran dimensionando el impacto que la norma generará en el empleo y en los planes concretos de reducción de personal.

Qué restricciones a la publicidad establece la ley de ludopatía

El escenario de conflicto que se prevé comenzará a vislumbrarse a partir de los primeros meses del 2027 parte de la base del contenido del proyecto de ley de prevención de la ludopatía que el Senado convirtió en ley el jueves 26 de noviembre, con 72 votos afirmativos y sin modificar el texto aprobado por Diputados en 2024.

Entre otros aspectos, la norma plantea una fuerte serie de restricciones que impactarán en el negocio de las casas de apuestas online ya que prohíbe la publicidad, promoción y patrocinio de apuestas y juegos de azar en línea en televisión, radio, medios gráficos, redes sociales, vía pública, indumentaria deportiva, estadios y eventos.

El veto alcanza también a la publicidad no tradicional, los mensajes de influencers y figuras públicas y los bonos de bienvenida.

La ley establece una excepción para la publicidad o promoción dentro de salas de juego, agencias y lugares de venta de lotería habilitados, espacios en los que de todos modos exige que se incluyan advertencias sobre los riesgos del juego.

La norma también es restrictiva en todo lo que se vincula con el deporte, ya que las casas de apuestas no podrán patrocinar equipos, deportistas y competencias, ni colocar sus marcas en camisetas, estadios y cartelería.

Para los operadores de este sector, la medida elimina uno de sus principales canales de llegada a un público masivo.

Además, modifica la operación de las plataformas autorizadas que deberán verificar la identidad y la edad de los usuarios mediante sistemas biométricos conectados con el Renaper al registrarlos, durante el acceso y uso de las cuentas y antes de pagar premios o recompensas, con el objetivo de impedir el ingreso de menores.

También se restringen los medios de pago, quedan prohibidas las tarjetas de crédito y sólo se permiten tarjetas de débito y billeteras virtuales con dinero disponible en cuenta, sujetas a límites diarios vinculados con los topes de extracción.

El texto impide usar cuentas asociadas a prestaciones sociales para apostar, además de sumar herramientas de juego responsable, como el Registro Nacional de Autoexclusión, límites a las sesiones y advertencias sobre los riesgos del juego.

Al prever el escenario de incertidumbre y crisis que la nueva ley iba a causar al negocio, la industria había propuesto diferenciar a los operadores con licencia de las plataformas que funcionan sin autorización.

Su planteo era permitir publicidad legal bajo restricciones y concentrar los bloqueos y las sanciones en la oferta clandestina.

Pero, a partir de la presión de la Iglesia que se hizo más fuerte con la visita del Papa León XIV, esa alternativa no se incorporó al proyecto de ley que el Congreso aprobó sin tocar el texto original, que impone una prohibición amplia a las comunicaciones comerciales del sector, con la excepción acotada de los locales habilitados.

En el sector, explican que los cambios establecidos alcanzan los principales recursos con los que las empresas autorizadas competían por clientes como son las promoción, acuerdos deportivos y bonificaciones.

Entre las empresas anticipan que deberán poner en revisión sus presupuestos comerciales y sus planes de operación mientras esperan la reglamentación de la ley, además de anticipar una fuerte caída de la actividad de enorme magnitud.

Cómo se reparten las licencias de apuestas online en las provincias

Los alcances de la nueva ley llegan a un negocio que no tiene una licencia nacional única ya que cada provincia y la Ciudad de Buenos Aires habilitan operadores para actuar en su territorio y establecen requisitos, controles e impuestos propios.

Por eso, las empresas que quieren operar en más de un distrito deben obtener las autorizaciones correspondientes en cada jurisdicción.

En cuanto a la recaudación del Estado por casinos y apuestas online, la Provincia de Buenos Aires concentra hasta la mitad del negocio nacional, según estimaciones del sector, y cuenta con siete operadores autorizados.

La provincia del gobernador Axel Kicillof es el principal distrito por volumen de actividad, seguida por la Ciudad de Buenos Aires que tiene 11 licenciatarios activos.

En 2025, la facturación bruta anual del juego online en la Argentina se estimó en más de u$s1.500 millones, aunque cabe aclarar que la fragmentación de los datos provinciales y la presencia de sitios no autorizados dificultan medir con precisión cuánto se apuesta, cuánto retienen las empresas y qué parte de la actividad queda fuera del circuito regulado.

Entre las marcas con mayor presencia aparecen Betano; Betsson; bet365; Codere; BetWarrior; Bplay y Stake, marcas que evidencian que el negocio combina grupos internacionales y operadores locales.

Además, en varios casos, las compañías extranjeras se asocian con firmas argentinas o se presentan mediante uniones transitorias para cumplir con los requisitos de las licencias provinciales.

Si bien no existen datos de mercado oficiales, en el sector ubican por demanda y facturación proyectada a Betano en el primer lugar, con el 39% de la demanda medida a través de búsquedas y el 21,4% de los ingresos, en tanto que en el segundo lugar aparece Betsson, con un 14,1%.

Cómo afecta la ley de ludopatía a los sponsors del fútbol argentino

La ley de prevención de la ludopatía no sólo causa efectos negativos a las casas de apuestas legales sino que, a partir de la prohibición de patrocinios, también golpea a una de las principales vidrieras de las apuestas online como son las camisetas de los clubes de fútbol.

En cuanto a los clubes en riesgo de perder sponsors por la ley de apuestas online, alrededor de 10 de la Liga Profesional tenían acuerdos directos con operadores, y algunos contratos superaban los u$s2 millones por temporada, además de que la presencia del sector se había extendido a competencias y a la Selección Argentina.

Entre los vínculos más visibles están Betano con River Plate y Betsson con Boca Juniors y Racing.

También aparecen Casino Club Online en San Lorenzo; CityCenter Online en Newell’s y Rosario Central; Sportsbet en Independiente Rivadavia y Mr. Bet en Argentinos Juniors y Huracán.

Las estimaciones que circulan en el sector ubican los acuerdos de River y Boca en una franja de entre los u$s6 millones y los u$s7 millones anuales, mientras que para el caso de Racing se mencionan montos de entre u$s1,5 millones y u$s2 millones.

Para el caso de Rosario Central, la cifra también es cercana a los u$s2 millones y para Newell´s llega a unos u$s1,2 millones, según las fuentes de este sector consultadas por iProfesional quienes aclaran que el impacto no se limita a retirar una marca de la camiseta.

Esto se debe a que la ley alcanza la publicidad en estadios, las activaciones en eventos y los acuerdos con deportistas.

En ese sentido, las consecuencias de la ley obligarán a los clubes a buscar reemplazos para ingresos que ya formaban parte de sus presupuestos y a las compañías a perder una vía de alto alcance para promocionar sus plataformas y asociarlas con partidos y torneos.

Qué pasará con la actividad clandestina

Así como la nueva ley impone una serie de medidas totalmente restrictivas para el juego legal, la preocupación de las empresas es que las prohibiciones se aplican solamente sobre el mercado formal mientras los sitios clandestinos mantendrán capacidad para promocionarse y cobrar apuestas.

Los voceros explican que algunos de estos operadores ofrecen sus servicios desde el exterior, cambian de dominio o utilizan intermediarios y aseguran que no están sujetos a las licencias provinciales, a los controles de identidad ni a las mismas obligaciones tributarias que las compañías autorizadas.

"Los ilegales se ríen de la norma porque saben que no las alcanza", planteó el representante consultado por este medio.

Según su advertencia, si las marcas legales pierden canales para captar clientes mientras los sitios clandestinos siguen activos, parte de los usuarios podría migrar a plataformas sin controles locales.

En este sentido, el Senado también dio media sanción este jueves 26 de noviembre a otro proyecto de ley complementario que busca actuar sobre los sitios clandestinos y quienes facilitan su funcionamiento.

La iniciativa, presentada bajo el expediente S-2044/26, logró el voto favorable de 71 senadores, por lo cual obtuvo media sanción y ahora debe tratarlo la Cámara de Diputados.

Pero en el sector prevén que la sanción definitiva se demore al menos hasta 2027, y anticipan que no ofrecerá un bálsamo a la crisis que anticipan sufrirán las apuestas legales a pesar de que, entre otras medidas, propone acelerar el bloqueo de plataformas no autorizadas.

También faculta al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), a bloquear dominios ilegales en un plazo máximo de 24 horas y le asigna a NIC Argentina funciones para dar de baja esos nombres de dominio.

También contempla sitios espejo, subdominios y aplicaciones vinculados con operadores clandestinos.

La iniciativa encomienda además al Banco Central instruir a bancos y proveedores de servicios de pago para que inhabiliten operaciones dirigidas a plataformas bloqueadas y prevé mecanismos para detectar transferencias vinculadas con "cajeros", recaudadores e intermediarios que canalizan fondos hacia el juego clandestino.

Para los operadores autorizados, el proyecto restringe las cargas mediante cuentas de terceros y medios que impidan identificar al titular de los fondos y entre las prácticas alcanzadas figuran el uso de efectivo y de criptoactivos no identificados.

La propuesta también incorpora sanciones para quienes faciliten servicios financieros, tecnológicos o publicitarios a plataformas ilegales.

Durante el tratamiento en el Senado se introdujeron cambios técnicos y se incorporó una cláusula para dejar expresamente establecido que esta iniciativa complementa la ley de prevención y no la reemplaza.