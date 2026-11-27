El centro comercial abrirá sus puertas en 2027 y contará, además, con más de 100 locales comerciales, restaurantes y espacios al aire libre

La Plata se prepara para inaugurar su primer shopping de gran escala, un proyecto que promete transformar la actividad comercial y la oferta de entretenimiento de la capital bonaerense. El emprendimiento, denominado Distrito Diagonal, está a cargo del grupo IRSA y tiene prevista su apertura para mediados de 2027.

El centro comercial forma parte de un desarrollo inmobiliario cuya inversión total está estimada en u$s220 millones, de los cuales u$s60 millones corresponden específicamente a la construcción del shopping. Además de un centenar de locales comerciales, contará con salas de cine, un parque de diversiones y una amplia propuesta gastronómica.

Los trabajos comenzaron en septiembre de 2024 y, durante una recorrida realizada en octubre por el intendente de La Plata, Julio Alak, junto al empresario Eduardo Elsztain, se informó que la construcción había alcanzado el 55% de avance. La apertura está proyectada para junio o julio del próximo año.

Cómo será Distrito Diagonal, el primer shopping de La Plata

Una de las particularidades del nuevo centro comercial será su diseño a cielo abierto. A diferencia de los shoppings tradicionales, el complejo contará con plazas, patios y sectores de circulación semicubiertos, integrados a los espacios comerciales y gastronómicos.

Entre las principales características del emprendimiento se destacan:

Alrededor de 100 locales comerciales distribuidos en dos niveles.

Más de 22.000 metros cuadrados de superficie comercial.

Siete salas de cine.

Un parque de diversiones cubierto de 1.800 metros cuadrados.

Más de 15 propuestas gastronómicas.

700 espacios de estacionamiento.

8.000 metros cuadrados de plazas y sectores al aire libre.

La gastronomía será uno de los principales atractivos del complejo. En lugar de concentrar los restaurantes en un patio de comidas tradicional, el proyecto contempla distribuirlos en diferentes sectores del shopping.

La expectativa de los desarrolladores es alcanzar un promedio de 600.000 visitantes mensuales una vez que el establecimiento esté en funcionamiento.

Qué marcas tendrá el nuevo shopping y dónde estará ubicado

Distrito Diagonal se construye en la zona de Gonnet, en un predio delimitado por el Camino General Belgrano, la avenida 19 y las calles 511 y 514, entre el Estadio Único Diego Armando Maradona y la República de los Niños.

El grupo IRSA busca combinar marcas internacionales y nacionales con comercios de origen platense. La intención es desarrollar una oferta que contemple tanto firmas premium como propuestas orientadas al consumo masivo.

Si bien la comercialización de los espacios ya está en marcha, todavía no trascendió un listado definitivo de las marcas que ocuparán los locales ni de la empresa que estará a cargo de las salas de cine.

Un proyecto que incluirá viviendas, oficinas y un hotel

La construcción del shopping constituye la primera etapa de un desarrollo inmobiliario más ambicioso. El plan integral contempla la futura incorporación de edificios residenciales, oficinas corporativas, un hotel y espacios destinados a servicios educativos y de salud.

El proyecto también implica la realización de obras de infraestructura para garantizar el abastecimiento de electricidad, agua y servicios cloacales, además de mejorar la circulación vehicular en los alrededores del predio.

En cuanto al impacto laboral, las primeras estimaciones de IRSA contemplaban la generación de entre 1.000 y 1.200 empleos directos e indirectos vinculados al centro comercial.

La apertura de Distrito Diagonal marcará un cambio significativo para La Plata, una ciudad cuya actividad comercial se concentró históricamente en los negocios a la calle y las galerías del centro urbano.