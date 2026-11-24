Un centro comercial cordobés obtuvo la aprobación municipal para ampliar sus instalaciones. Contemplan nuevos locales, cocheras y espacios verdes

La llegada de nuevas marcas internacionales está impulsando importantes transformaciones en los centros comerciales argentinos. En ese contexto, Nuevocentro Shopping, uno de los principales establecimientos de Córdoba, obtuvo la aprobación municipal para ampliar sus instalaciones en 23.000 metros cuadrados, mediante un proyecto que contempla nuevos locales, estacionamientos subterráneos y espacios de recreación.

La iniciativa permitirá incrementar la superficie destinada a la actividad comercial y generar espacio para la incorporación de firmas que buscan desembarcar en la provincia. Entre las compañías internacionales que despertaron expectativas se encuentran H&M y Zara, aunque por el momento ninguna de esas aperturas está confirmada.

Antonio Heinz, director de Nuevocentro Shopping, confirmó en declaraciones a InfoNegocios que el proyecto ya cuenta con la aprobación de la Municipalidad de Córdoba. La ampliación representa una nueva etapa para el centro comercial, que durante los últimos meses incorporó reconocidas marcas nacionales e internacionales a su oferta.

Cómo será la ampliación de Nuevocentro Shopping

El proyecto contempla una transformación de las instalaciones del centro comercial que permitirá incrementar su capacidad y diversificar la propuesta destinada a los visitantes. No se trata solamente de sumar locales, sino también de mejorar la infraestructura y generar nuevos espacios de uso común.

Entre las principales características de la ampliación se destacan:

23.000 metros cuadrados de superficie total adicional.

6.000 metros cuadrados destinados a nuevos espacios comerciales.

Tres niveles de estacionamiento subterráneo.

5.400 metros cuadrados de espacios verdes y recreación.

El incremento de la superficie comercial permitirá disponer de establecimientos de mayores dimensiones, una característica especialmente importante para las grandes cadenas internacionales de indumentaria, que suelen requerir locales más amplios para exhibir sus diferentes colecciones.

Según las previsiones de los responsables del shopping, la ampliación podría estar terminada entre fines de 2028 y principios de 2029. De todas maneras, los plazos dependerán del avance de las distintas etapas del proyecto.

Las marcas internacionales que podrían llegar al shopping

La ampliación de Nuevocentro coincide con un período de renovación de su oferta comercial, marcado por la incorporación de firmas internacionales y el interés de otras compañías por instalarse en Córdoba.

Una de las novedades más recientes fue la inauguración de Victoria's Secret, que abrió su primera tienda en el interior de Argentina. El establecimiento cuenta con una superficie de 427 metros cuadrados y ofrece la propuesta completa de la compañía estadounidense, que incluye lencería, indumentaria, fragancias y productos de cuidado personal.

También se incorporó Stanley, la reconocida firma de termos y productos de hidratación, mediante un formato comercial que reúne artículos de diferentes marcas internacionales representadas por Grupo Mendizábal.

De cara a los próximos años, entre las firmas mencionadas por los responsables del centro comercial aparecen:

H&M: la cadena sueca de indumentaria y accesorios.

Zara: la firma española perteneciente al grupo Inditex.

Kiabi: la cadena francesa especializada en ropa para toda la familia.

Indian: la compañía uruguaya de indumentaria y accesorios.

Por el momento, no se anunciaron fechas de apertura ni se confirmó la incorporación de estas cuatro firmas. Sin embargo, su interés refleja las expectativas que genera el mercado cordobés entre las cadenas de indumentaria.

Con la aprobación municipal de su proyecto de ampliación, Nuevocentro Shopping busca generar las condiciones necesarias para incorporar nuevos operadores comerciales y fortalecer su posición dentro del mercado argentino de centros comerciales.