Braian Urich invirtió $7 millones para fabricar un mate cocido soluble en Del Viso. Cada corazón rinde una taza y no deja restos de yerba en el fondo

Braian Urich diseñaba envases para productores yerbateros cuando empezó a probar cómo hacer un mate cocido instantáneo que se disolviera en la taza. Después de tres años de ensayos, acondicionó un local familiar que llevaba tiempo vacío en Del Viso, partido de Pilar. Allí fabrica Cociditos, la infusión de yerba mate en forma de corazón soluble que lanzó hace un mes. En una entrevista exclusiva con iProfesional, el diseñador gráfico contó que invirtió $7 millones de sus ahorros y de lo que ganaba con sus trabajos de diseño. Empezó a vender por internet y en dos comercios.

Urich tiene 35 años y empezó a diseñar tarjetas y volantes para amigos a los 15. En 2013, una fábrica de repuestos para motos le encargó el diseño de una caja. Ese trabajo lo llevó a especializarse en el diseño de envases. Más adelante, empezó a trabajar con marcas de yerba mate.

Mientras vivía en Corrientes, consiguió trabajo en una imprenta de Posadas. En la entrevista laboral le pusieron sobre la mesa paquetes de distintas marcas de yerba y le preguntaron si podía diseñarlos. Dijo que sí. Trabajó allí tres meses. Esa experiencia le sirvió para animarse a trabajar por su cuenta para productores misioneros cuando volvió a Buenos Aires. "Los grandes no me dan bolilla. Y los chiquititos que quieren emprender, nadie quería hacerles un buen diseño", recordó sobre su decisión de concentrarse en los productores más chicos.

Calcula que intervino en al menos 120 proyectos en 12 años. Sin embargo, todavía le faltaba Cociditos para terminar de adentrarse al mundo yerbatero.

La idea surgió de su impaciencia con los saquitos de té o mate cocidos; esperar los 5 minutos que se necesitan para que la infusión llegue a su punto lo ponían de malhumor. Compró en eBay un té estadounidense que venía prensado en figuras, pero la rapidez perdió atractivo cuando comprobó que el té molido quedaba en el fondo de la taza.

Tres paquetes individuales de Cociditos, una forma diferente de tomar mate cocido

Fue entonces que decidió hacer su versión mejorada. Con su sobrina, que es técnica química, ensayó primero con yerba despalada y después con polvo de hoja más fino. Los dos prototipos se desarmaban en el agua y dejaban restos. La yerba soluble resolvió ese problema, pero el sabor todavía le resultaba distinto al del mate cocido que preparaba con hojas. "Ahora en lugar de usar agua hago un extracto concentrado de yerba mate", explicó sobre el líquido que usa para humedecer la mezcla antes de prensarla.

Urich contó que en Argentina solo encontró dos proveedores de yerba soluble en el país y eligió a Montecarlo Citrus. Para el concentrado compra yerba de Lapacho Rosa, de Apóstoles, Misiones. Usa azúcar de coco y una pequeña cantidad de goma arábiga para unir la mezcla. "Podría haber simplificado la elaboración con otras formas. Seguramente es más fácil conseguir moldes cuadrados o redondos, pero bueno, yo quería que tengan forma de corazón", remarcó sonriendo.

Cuánto cuesta Cociditos y qué necesita el negocio para crecer

El corazón rinde una taza. Se agrega a unos 250 mililitros de agua caliente y se revuelve sin necesidad de colar. Según Urich, está listo entre 30 segundos y un minuto, según la temperatura. La marca lanzó tres variedades, Tradicional, Hibisco y Miel & Vainilla, con una vida útil de dos años. Según los registros a los que pudo acceder iProfesional, la planta que el emprendedor mentó en Del Viso cuenta con su certificado de incripción al Registro Nacional de Establecimientos (RNE 02-043.256). También, cada variedad tiene su propio certificado de Registro Nacional de Producto Alimenticio (RNPA).

La fábrica puede producir hasta 1.000 unidades en un turno de cinco horas. Con su mezcladora de siete litros, Urich necesita tres tandas para completar el lote. Después del prensado, los corazones pasan cuatro horas en una deshidratadora. Un amigo lo ayuda a envasarlas a mano. "El gran cuello de botella es el envasado", contó. Su objetivo es reducir el costo de la bolsita y el tiempo de trabajo para que una taza que ronda los $1.000 pueda llegar a costar $500.

Según Urich, cada uno de los dos comercios con los que empezó a trabajar compró alrededor de 500 unidades. Uno es Poa, en Villa Ballester, cuyo dueño ya lo conocía porque Urich había diseñado los envases de sus yerbas.

Los precios de los Cociditos van desde los $16.900 el pack de 12 unidades hasta $59.900 para el pack de 50 que vienen en una lata reutilizable diseñada por Ulrich. La lata sola, sin Cociditos, se puede adquirir también en su tienda online a $14.900.

Para ampliar la distribución, Urich busca sumar locales gourmet y negocios especializados en yerba mate e infusiones. Otro emprendimiento del rubro empezó con la venta directa a su comunidad en redes. La expansión comercial de Yerba Cósmico llevó a la marca a superar los 1.300 puntos de venta en 2025 y a exportar a tres continentes.

Mientras tanto abraza la posibilidad de llegar a Japón "Un contacto japonés probó uno de los prototipos de Cociditos y le encantó. Me planteó la posibilidad de presentar el producto en una feria en marzo, no me dijo cuál es, pero me pidió que haga los análisis microbiológicos necesarios", contó el emprendedor que por supuesto ya puso en marcha esos estudios.

En octubre, otra empresa del sector llevó un formato distinto a una feria internacional. La cooperativa misionera presentó en la SIAL de París la gaseosa de yerba mate de Piporé, una bebida en lata pensada para mercados donde el mate todavía es poco habitual.

En paralelo, presentó ante el Insitituo Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) una solicitud de patente de invención para el formato soluble. Según explicó, la solicitud sigue en trámite y abarca preparaciones con yerba mate, té, café, cacao y otros extractos vegetales. En la fábrica ya probó una mezcla de té negro, hibisco, menta y limón. Pero por ahora, convertir ese ensayo en un producto a la venta le exige comprar otros insumos y pagar un nuevo registro que no puede enfrentar. Por eso, antes de ampliar la línea, prefiere poner foco en y corazón en su yerba mate soluble.