Defiende la extender el plazo por dos décadas, pero demorará el decreto por el impacto político y social de la explosión en Remedios de Escalada

Una explosión en Remedios de Escalada posterga dicha firma, poniendo a Metrogas en un plazo crítico para evitar renegociar préstamos.

El Gobierno extiende la licencia de Metrogas por 20 años. Sin embargo, la ratificación presidencial mediante decreto se encuentra demorada.

A través de una resolución emitida por el Ministerio de Economía en septiembre pasado, el Gobierno decidió extender por 20 años la licencia de Metrogas, plazo que comenzará a regir desde el año próximo y que llevará el contrato de concesión hasta el 20247.

Si bien se trata de una decisión que está firme, el presidente, Javier Milei, postergará hasta fines de enero del año próximo la firma del decreto que debe ratificar esa determinación oficial.

En la Casa Rosada explican que el calendario quedó condicionado por el impacto social y político de la explosión del 13 de noviembre en la localidad bonaerense de Remedios de Escalada, que dejó cuatro trabajadores muertos, decenas de heridos y daños en viviendas y comercios.

En los despachos cercanos al del Jefe de Estado aseguran que Milei busca que transcurra más tiempo desde la tragedia antes de formalizar una medida que prolongará la operación de la principal distribuidora de gas del país.

El acuerdo ya recibió la aprobación de los accionistas de la compañía, por lo que solamente resta el decreto presidencial que oficialice la medida en el marco de un plazo legal que le permite esperr hasta 60 días hábiles para que el Poder Ejecutivo ratifique la decisión una vez cumplidos los compromisos requeridos.

Esa ventana de tiempo se cruza con una anticipación que había informado Metrogas en su último balance financiero correspondiente a los primeros nueve meses de este año, en el cual había anticipado que estimaba que la ratificación se produciría antes del 30 de diciembre.

Metrogas: un decreto entre dos fechas

Metrogas pidió la extensión de su licencia en agosto de 2024, dentro del proceso previsto por la Ley de Gas, que habilita una renovación por 20 años luego de la evaluación regulatoria y una audiencia pública para analizar la situación.

Recién dos años después, el Ministerio de Economía y el directorio de la empresa firmaron el acuerdo, el 29 de septiembre pasado, y la asamblea extraordinaria de accionistas lo ratificó el 29 de octubre, recordando que la licencia vigente vence el 28 de diciembre de 2027.

En sus estados financieros, la compañía también advirtió que si el acuerdo no es firmado antes de fines de este año, deberá reformular las condiciones de un préstamo que obtuvo con el ICBC y el Banco Galicia por $88.770 millones, el 3 de septiembre del 2025.

Según el informe financiero, el contrato contempla la amortización anticipada obligatoria si la licencia no se renueva o prorroga dentro de un plazo que no puede exceder el 30 de diciembre.

La empresa advirtió que, si la ratificación no llega para entonces, podría exigirse el pago anticipado y que evaluaría alternativas de financiamiento o refinanciación para responder a las obligaciones que resulten exigibles.

El informe también señala que los bancos concedieron una dispensa hasta el 31 de diciembre, pero esa dispensa se refiere específicamente al eventual cambio de control derivado de la compraventa con Edenor que se quedó con el 70% del capital que YPF controlaba en la distribuidora de gas.

Más allá de si se cumple o no ese plazo, el acuerdo de extensión de la licencia firmado con la cartera que dirige el ministro Luis Caputo incluye una inversión adicional de u$s186,8 millones en infraestructura relacionada con el transporte, la comercialización y la distribución de gas natural.

Además, Metrogas deberá acreditar el inicio efectivo de esas obras antes del 31 de diciembre de 2029 y completarlas dentro de los 10 años posteriores a la ratificación.

Como parte de las mismas condiciones, la distribuidora y su controlante también deben presentar desistimientos y renuncias a determinados reclamos contra el Estado vinculados con la licencia.

Sin embargo, la explosión del viernes 13 de noviembre alteró el contexto en que el Gobierno esperaba completar el trámite.

El siniestro ocurrió debido a que una tuneladora empleada en trabajos de renovación de la red dañó una cañería de media presión y, mientras se realizaban tareas para reparar la fuga, se produjo la explosión y comenzó un incendio de grandes dimensiones.

El saldo final se convirtió en una tragedia en la cual murieron cuatro trabajadores y hubo decenas de heridos, además de que el fuego afectó construcciones y comercios de la zona, obligó a evacuar a vecinos y mantuvo restringido el acceso al área mientras se controlaba la pérdida y se evaluaban los daños.

El Concejo Deliberante de Lanús, donde se encuentra la localidad de Remedios de Escalada, declaró la emergencia social y asistencial y aprobó beneficios tributarios para vecinos y comerciantes alcanzados por las consecuencias del siniestro.

Edenor mantiene su apuesta

En ese contexto, los accionistas de Edenor también salieron a despegarse de la tragedia a través de un comunicado en el cual su directorio aclaró que todavía no asumió el control de la empresa ni participa de su administración, gestión u operación.

La distribuidora de electricidad propiedad de los empresarios Daniel Vila, José Luis Manzano y Mauricio Filiberti, informó que la operación por la cual YPF le transferirá su participación accionaria en Metrogas aún no se concretó.

Señaló que, hasta que se completen las instancias formales para cerrar el traspaso, la conducción corporativa, la operación y el mantenimiento de la red de distribución siguen a cargo de las autoridades actuales de Metrogas.

Sin embargo, fuentes cercanas a la compañía aclararon que la operación por la que deben pagar alrededor de u$s780 millones no corre riesgo y que, a pesar de la tragedia, se mantiene en pie.

Si bien en un primer momento se vinculó el cierre del acuerdo a la continuidad de la concesión, las fuentes aseguraron que esa decisión presidencial no corre riesgos y sostuvieron que ese requisito regulatorio no estáen peligro.

De hecho, desde Edenor aseguraron que se mantiene la decisión de quedarse con Metrogas ya que consideran estratégica la incorporación de la distribuidora.

Esto se debe a que la operación le permitirá sumar la distribución de gas a su actividad eléctrica y ampliar su presencia en el sector energético.

De todos modos, la firma de los instrumentos finales y el cierre de la transferencia quedarán para después de que Milei ratifique la licencia y se completen las aprobaciones pendientes.

La explosión y la respuesta de la empresa

Si bien queda claro que el decreto de extensión de la concesión no corre riesgo, Metrogas describió la explosión de Remedios de Escalada como un hecho extraordinario que jamás se había registrado desde la privatización de la compañía, hace 35 años.

La empresa informó que, según los registros que comunica de manera permanente al ente regulador, en un año calendario se denuncian alrededor de 1.000 escapes de gas en cañerías de media presión, y sostuvo que esos incidentes se subsanan en plazos menores a los establecidos por la regulación.

Sobre la secuencia del siniestro, la compañía indicó que la denuncia del escape ingresó a sus sistemas a las 9.44 y que, desde ese momento, tenía una hora para llegar al lugar y diagnosticar la situación.

Según su reconstrucción, a las 10.04, o sea 20 minutos después del aviso, llegó el primer equipo para trabajar en la reparación del caño roto y afirmó además que se cumplieron los pasos previstos por la normativa.

La empresa también destacó resultados de auditorías sobre sus procesos, que derivaron en la obtención del Premio Nacional a la Calidad 2025 en la categoría Grandes Empresas y definió ese reconocimiento como el máximo premio argentino a la gestión de calidad organizacional y sumó las recertificaciones trinorma de IRAM para las normas ISO 9001, 45001 y 14001.

Cabe recordar que la distribuidora atiende a más de 2.400.000 clientes en toda la Ciudad de Buenos Aires y en 11 partidos del sur del conurbano bonaerense.

En el comunicado, la compañía señaló que cuenta con una dotación operativa de excelencia y con equipos que atienden emergencias, realizan mantenimiento y operan una red que abastece a hogares, comercios e industrias.

Lo que todavía debe probarse

De todos modos y raíz del alcance de la tragedia, el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE), inició peritajes de oficio y pidió a Metrogas información sobre el plano de la red, la ubicación de la rotura, las tareas que se ejecutaban, los registros de odorización del gas, las medidas para asegurar la zona, el Plan de Prevención de Daños y el seguimiento de la obra.

También requirió el historial de incidentes del año y realizó constataciones técnicas en el lugar con el objetivo de reconstruir la secuencia del hecho, determinar responsabilidades administrativas y aplicar las sanciones que correspondan.

En el ámbito municipal, Lanús anunció medidas para asistir a los damnificados y presentó actuaciones administrativas contra las empresas involucradas.

También existe una investigación penal que está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 6 de Avellaneda-Lanús, encabezada por la fiscal Yanina Estévez y que busca establecer cómo se produjo la fuga, qué medidas se adoptaron antes de la explosión y si hubo incumplimientos en los protocolos de seguridad o emergencia.

Entre las medidas de prueba se incluyeron el secuestro de la tuneladora y el análisis de documentación aportada por las empresas que pasaron a engrosar una causa caratulada como incendio o estrago culposo seguido de muerte.

La fiscalía también debe analizar los registros aportados por Metrogas y la empresa tercerizada Exgadet, además de las conclusiones técnicas que entregue el ente regulador.