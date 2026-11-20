Se investigan responsabilidades y posibles omisiones de Metrogas en los procedimientos de emergencia vinculados a la reciente tragedia

A siete días del escape de gas ocurrido en el partido de Lanús, hay al menos dos muertos y 30 heridos. Mientras tanto, la Fiscalía que interviene en la causa busca determinar cuál fue la responsabilidad en el hecho del personal de Metrogas y de su contratista, Exgadet.

El caso es investigado por la fiscal de instrucción Yanina Estévez como "incendio o estrago culposo seguido de muerte". En el derecho penal argentino, las personas jurídicas (como Metrogas S.A.) no tienen responsabilidad por este tipo de delitos, por lo que la eventual imputación podría recaer de forma individual sobre las personas físicas con poder de decisión, supervisión o ejecución (directivos, jefes de obra, supervisores, operarios).

El estrago culposo agravado, previsto en el artículo 189 del Código Penal, sanciona con prisión de 1 mes a 1 año a quien por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o inobservancia de los reglamentos u ordenanzas causare un incendio o explosión. Si el hecho pone en peligro de muerte a una persona o causa la muerte de alguna, la pena se eleva a 1 a 5 años de prisión, como sería en este caso.

Cuáles podrían ser los ejes de imputación

Fuentes judiciales informaron a iProfesional que hasta el momento no hay ningún imputado en el expediente. Por su parte, voceros de la compañía distribuidora de gas negaron que en las primeras horas de ocurrido el siniestro se haya demorado o identificado a personal jerárquico, tal como había trascendido.

No obstante, la investigación apunta a tres conductas clave que determinarán la responsabilidad penal de directivos o mandos medios:

Inobservancia de los protocolos de emergencia (omisión de aviso): es el punto más comprometedor. De acuerdo con los registros incorporados a la causa, la rotura del caño maestro por parte de la tuneladora que operaba personal de Exgadet ocurrió alrededor de las 9:44 del viernes 13 y la explosión se produjo más de una hora después (cerca de las 10:52), cuando ya había arribado al lugar una cuadrilla de Metrogas. Durante ese lapso, el personal no habría alertado a Defensa Civil, Bomberos ni al Municipio para evacuar el área comercial y cortar el suministro eléctrico, e incluso habría manifestado a la Policía que la situación estaba "controlada". El director de Defensa Civil de Lanús, Claudio Arale, fue uno de los que realizó esta acusación.

es el punto más comprometedor. El director de Defensa Civil de Lanús, Claudio Arale, fue uno de los que realizó esta acusación. Negligencia en la ejecución y denuncias previas: La fiscalía debe ser prudente en la investigación porque la actividad es ampliamente riesgosa, pero la inobservancia de los reglamentos y protocolos de actuación en la operación de la tunelera podría haber aumentado el riesgo socialmente permitido y ser el desencadenante del siniestro. Los primeros indicios de inadvertencia es haber desoído las quejas de los vecinos que reportaron olor a gas desde el día anterior .

La fiscalía debe ser prudente en la investigación porque la actividad es ampliamente riesgosa, pero la inobservancia de los reglamentos y protocolos de actuación en la operación de la tunelera podría haber aumentado el riesgo socialmente permitido y ser el desencadenante del siniestro. Los primeros indicios de inadvertencia es haber desoído . Deber de vigilancia y control sobre la contratista: Si bien la perforación con la máquina tunelera fue ejecutada por personal de la firma tercerizada, Metrogas —como licenciataria del servicio público— conserva el deber legal de supervisión técnica y seguridad sobre las obras en su red. El Colegio de Ingenieros bonaerense (CIPBA) denunció la ausencia de un profesional matriculado a cargo de los trabajos.

Si bien será la Justicia la que deberá determinar lo que ocurrió, el CIPBA cuestionó el procedimiento de Metrogas al señalar que la empresa se limita a solicitar el número de matrícula del profesional interviniente, sin exigir el contrato profesional visado por el Colegio.

Según explicó la entidad, ese instrumento permite verificar que el profesional cuente con las incumbencias necesarias, tenga su matrícula habilitada y haya asumido efectivamente la responsabilidad técnica de la obra.

Acerca de Exgadet, el CIPBA aseguró que había sido intimada por esta obra mediante una carta documento el 3 de diciembre de 2025. En su respuesta, la firma habría manifestado que registró la tarea ante otra entidad, lo que evidenciaría que no había un ingeniero matriculado en la provincia actuando en esa intervención.

A su vez, el Colegio cuestionó la Ordenanza 1287 de la Municipalidad de Lanús que regula este tipo de trabajos y que, según sostiene, exige la matriculación, pero no la presentación de los contratos profesionales correspondientes. Este será otro punto a analizar por la Fiscalía, que además debe resolver si acepta a la administración local como particular damnificado en la causa o también le hace alguna acusación.

Qué se sabe hasta ahora de lo ocurrido

El incendio se produjo en la esquina de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, en plena zona comercial de Remedios de Escalada, Lanús, mientras un grupo de trabajadores realizaba tareas de renovación de la red.

Para reconstruir lo sucedido y atribuir responsabilidades, en los últimos días la fiscal Estévez tomó declaración a numerosos testigos del hecho, entre ellos vecinos de la zona, indicaron fuentes judiciales.

Además, se continuó con las pericias correspondientes en el lugar de la explosión y se redujo el perímetro de seguridad de 150 a 50 metros, manteniéndose este último sector bajo resguardo.

La medida tuvo como objetivo permitir que los vecinos puedan regresar paulatinamente a sus hogares y avanzar con el restablecimiento de los servicios. Asimismo, se autorizaron tareas de demolición únicamente en determinados sectores, de manera parcial, y no en la totalidad del área afectada.

Respecto a las víctimas, tras la explosión e incendio se había hallado a un hombre fallecido junto a una camioneta, pero debido a que el cuerpo estaba carbonizado, fue enviado para su identificación mediante un estudio de ADN a un laboratorio de Junín. Tras una comparación con material genético de su hermano, este jueves la fiscalía confirmó que se trataba del operario de Metrogas Marcelo Oscar García.

Según sus familiares, García era técnico en Seguridad e Higiene y padre de dos niños de 6 y 8 años. Un sobrino denunció que el hombre no debía estar en el lugar de los hechos ya que su puesto de trabajo no estaba relacionado con las tareas de perforación.

La familia había denunciado su desaparición el mismo viernes tras no hallarlo en los hospitales Evita y Narciso López, adonde se trasladó a la mayoría de los heridos. Según medios locales, todavía hay cuatro que siguen graves, con quemaduras que van desde el 40% al 90% del cuerpo.

Por otro lado, también este jueves por la madrugada falleció otro operario de Metrogas, Néstor D'Alessandro, quien se encontraba internado desde el viernes en el Sanatorio Fitz Roy de la Capital Federal.

La empresa informó que el empleado tenía 44 años, una extensa trayectoria en la compañía y era una persona muy valorada y querida por sus compañeros.