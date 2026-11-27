La sociedad estatal cambió el pliego de la licitación para redefinir el plan mediante el cuál decidirá el manejo de la producción de sus plantas

Después de tres cambios de fecha para recibir ofertas para ceder parte de sus operaciones, Fabricaciones Militares modificó las condiciones del concurso con el que busca incorporar operadores privados.

La nueva versión del pliego de bases y condiciones que lanzó por primera vez el 3 de julio pasado, amplía las formas de acreditar experiencia, establece otra fórmula para calcular el patrimonio mínimo en las ofertas múltiples y exige unanimidad para ciertas decisiones técnicas.

Por lo menos así surge de analizar la última readecuación del documento publicada este viernes 27 de noviembre en el Boletín Oficial de la Nación mediante la Circular 06, que cambia una gran cantidad de definiciones del documento original.

Por caso, permite a los oferentes presentar antecedentes de sus sociedades controlantes o matrices, o de empresas contratadas para brindar asistencia técnica.

También cambia cómo se calcula el patrimonio mínimo cuando una firma se presenta a varios renglones y exige unanimidad para las decisiones técnicas cuando el asesoramiento especializado provenga de un contrato.

La nueva redacción del pliego se conoce apenas dos días después de otra prórroga del cronograma que fijó la Circular 05 del miércoles 25 de noviembre mediante la cual se fijó la presentación de las ofertas para el 4 de diciembre, entre las 8 y las 12, y la apertura para ese mismo día a las 14, en la sede de la compañía, en avenida Cabildo 65, cuarto piso, de la Ciudad de Buenos Aires.

Fabricaciones Militares modifica condiciones para sumar socios

La convocatoria original establecía que las ofertas se iban a recibir el pasado 15 de septiembre, pero la Circular 02 de la empresa trasladó la presentación al 3 de noviembre y la apertura al día siguiente.

Luego, la Circular 03 prorrogó el plazo hasta el 25 de noviembre, con apertura el 26, para que los interesados tuvieran más tiempo de estudiar el llamado y preparar sus propuestas.

Además, todas estas modificaciones ya habían alterado aspectos centrales del concurso como la Circular 02, que habilitó ofertas por subcategorías en los renglones 2 y 3 (explosivos y productos para la defensa), y modificó los requisitos económico-financieros de los consorcios.

Además, la Circular 04 exigió que los oferentes identificaran en el Sobre 1 los renglones y subcategorías por los que presentarían oferta.

La nueva circular se suma a esos cambios con condiciones sobre experiencia, patrimonio y garantías y también introduce una regla para las decisiones técnicas de las futuras asociaciones.

Los antecedentes se podrán compartir bajo contrato

En este sentido, permite acreditar la experiencia técnica con antecedentes propios, de sociedades controlantes o matrices, o de una empresa contratada para brindar asistencia técnica.

Si se utilizan los antecedentes de una firma externa, obliga a que el contrato dure al menos lo mismo que la Unión Transitoria que se constituya con Fabricaciones Militares que, a su vez, tendrá que autorizar expresamente el uso de su experiencia y comprometerse a colaborar técnicamente si el oferente resulta adjudicatario. También deberá cumplir los requisitos técnicos del pliego y no estar alcanzada por causales de inhabilidad para contratar.

La evaluación podrá además considerar los antecedentes del oferente, de su controlante o matriz, o de la empresa que preste asistencia y amplía la definición de sociedad controlante para incluir compañías vinculadas con el oferente, siempre que la relación esté debidamente acreditada.

En el caso de la posibilidad de sumar antecedentes de terceros no queda en una referencia informal ya que el vínculo debe documentarse y la firma que aporte experiencia asume obligaciones durante el plazo de la asociación.

Los requisitos sobre el patrimonio

En otro de sus artículos, la circular define cómo se calcula el patrimonio neto mínimo cuando una empresa se presenta a más de un renglón o subcategoría.

En ese sentido, explica que para una oferta por dos rubros, se exigirá el mínimo correspondiente al de mayor valor individual.

Si la propuesta abarca tres rubros, se comparará el mínimo del renglón más exigente con la suma de los mínimos de dos de los rubros ofertados.

Para cuatro, se cotejará ese mayor mínimo individual con la suma de los requisitos de tres y el criterio se aplicará sucesivamente si la oferta incluye más categorías.

También se habilita completar la confirmación local de garantías bancarias emitidas en el exterior después de presentar el Sobre 1, si el trámite ya está en curso.

Para hacerlo, el oferente deberá presentar constancia y cumplir el plazo perentorio que se le otorgue y se mantienen las exigencias de calificación, legalización y respaldo previstas en el pliego.

Mayoría privada con unanimidad técnica

El concurso lanzado en julio pasado busca constituir una o más Uniones Transitorias entre Fabricaciones Militares y operadores privados para invertir, modernizar, desarrollar, operar y comercializar las líneas adjudicadas.

El pliego establece una participación privada mínima del 51% y un comité ejecutivo de cinco integrantes: tres representantes del socio privado y dos de Fabricaciones Militares.

Se aclara que la presidencia del comité quedaría en manos del operador y que los contratos podrían durar entre 10 y 35 años, según la propuesta.

La nueva regla dispone que las decisiones vinculadas con aspectos técnicos deberán aprobarse por unanimidad cuando el asesoramiento especializado se preste mediante un contrato de asistencia técnica.

En ese supuesto, los tres representantes privados no podrán aprobar por mayoría una decisión técnica si alguno de los otros integrantes del comité se opone.

La condición se relaciona con otro cambio del pliego, teniendo en cuenta que los oferentes podrán respaldar su experiencia con una empresa de asistencia especializada y que la unanimidad regirá para las decisiones técnicas cuando esa asistencia se brinde bajo contrato.

El pliego aclara que estas convocatorias al sector privado no significan la venta o traspaso de las acciones de Fabricaciones Militares.

La empresa, una sociedad anónima unipersonal que integra el sector público nacional, se asociará con operadores privados para determinadas actividades y líneas productivas.

El costo operativo

El objetivo es potenciar las plantas de Fabricaciones Militares, que reúnen actividades de defensa e industriales como la de Río Tercero, que produce químicos y desarrolla actividades metalmecánicas; Villa María, que se especializa en pólvoras y explosivos; Fray Luis Beltrán, que fabrica armamento y municiones, y Azul, que produce explosivos.

El Gobierno presentó la incorporación de socios como una vía para sumar tecnología, ampliar la producción y modernizar las instalaciones.

Lo hizo mediante la Resolución 1172/2026, que proyectó una pérdida operativa de $30.463 millones y un superávit financiero de $976 millones, además de un presupuesto aprobado para este 2026 que estimó ingresos de operación por $42.081 millones y gastos operativos por $72.545 millones.

Plantas en el centro de una disputa

Si bien no plantea la privatización de la sociedad, la convocatoria actual prevé que los operadores privados participen de la gestión y explotación de las actividades incorporadas a las Uniones Transitorias.

El proceso abrió un debate con la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), gremio que nuclea al personal de Fabricaciones Militares y que califica el concurso como una privatización encubierta y objeta la mayoría privada en la gestión de las operaciones.

Sus miembros cuestionan la participación mínima del 51%, la composición del comité ejecutivo y la duración posible de los contratos y advierten sobre la posibilidad de que las empresas elijan las líneas más rentables y dejen las deficitarias a cargo del Estado.

Al respecto, Mercedes Cabezas, secretaria general adjunta de ATE nacional, llamó a ese riesgo cherry picking y mencionó como ejemplo la producción de munición de alto calibre para exportación y cuestionó que los oferentes puedan competir por distintas líneas sin una obligación de asumirlas en conjunto.

La sindicalista advirtió además que el operador podría quedarse con líneas rentables y dejar al Estado las deficitarias, sin una obligación de asumir toda la producción.

El reclamo también incluye el futuro laboral ya que, en su análisis del pliego, el gremio señala que no hay una garantía general de estabilidad ni un piso mínimo de personal.

También cuestiona que el operador pueda organizar el trabajo cotidiano mientras los trabajadores actuales mantienen su vínculo formal con Fabricaciones Militares.

En su informe, ATE rechaza que el pliego no garantice estabilidad laboral ni un piso mínimo de personal, mientras asigna al operador la organización cotidiana del trabajo.

ATE sostiene que las Uniones Transitorias previstas permitirían transferir el control operativo y comercial sin una venta formal de acciones ni una nueva ley del Congreso.