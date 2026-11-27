La empresa intenta cerrar un acuerdo de pagos a proveedores y al mercado mientras cae la caja y se multiplican las necesidades de refinanciación

La tecnológica Sion busca alternativas que le permita evitar entrar en cesación de pagos y poder iniciar un proceso de reestructuración de su millonaria deuda calculada en u$s23 millones, según datos de gestión citados por un informe elaborado por la calificadora Moody’s Local el 20 noviembre pasado.

El pedido forma parte de un hecho relevante enviado por la empresa a la Comisión Nacional de Valores (CNV), este viernes 27 de noviembre, en el cual explica que busca extender el compromiso de pagar una serie de Obligaciones Negociables (ON), en pesos emitida el 4 de diciembre del 2025 por $1.362 millones y que vence el próximo 4 de diciembre.

La estrategia intenta llevar un mensaje luego de haber experimentado una fuerte presión financiera que ya involucra tanto los pagos comerciales como los vencimientos de deuda en el mercado de capitales.

La compañía había advertido a proveedores que no podría cubrir algunos cheques en las fechas previstas y ahora propone postergar esta ON, en un contexto de baja liquidez y fuertes necesidades de refinanciación.

En el documento enviado a la CNV, solicita extender seis meses el pago de una emisión en pesos que forma parte de vencimientos de capital de por unos $13.400 millones hasta septiembre de 2027.

La solicitud comprende las ON PyME CNV Serie I de Mediano Impacto, que devengan una tasa variable equivalente a la TAMAR Privada más un diferencial de 6% nominal anual y vencen el 4 de diciembre próximo.

Durante una reunión de directorio llevada a cabo también este 27 de noviembre, se aprobó por unanimidad la propuesta, luego de que su presidente y CEO, Luis Quinelli, explicó que la empresa necesita reordenar el calendario de pagos de esta serie por sus necesidades de financiamiento y el perfil de vencimientos de su deuda financiera.

Si la modificación obtiene la aprobación requerida, el capital se abonará en un único pago el 7 de julio del año próximo, junto con los intereses acumulados.

La propuesta no incluye una quita de capital ni modifica la tasa, y tampoco contempla una compensación adicional por la extensión y aclara que el 4 de diciembre no habrá pago de capital ni de intereses.

También se explica que los intereses ordinarios seguirán acumulándose, pero los tenedores pasarían más de nueve meses sin cobrar aunque, si se aprueba el cambio, el diferimiento no se considerará mora ni generará intereses moratorios.

La clave está en el consentimiento

Para obtener la extensión del pago de esta deuda, Sion necesita lograr un acuerdo con inversores que representen al menos el 70% del capital pendiente de pago de la Serie I.

En este sentido, el plazo fijado para responder vence el 3 de diciembre a las 15, aunque Sion puede extenderlo.

La empresa aclara que los consentimientos presentados serán irrevocables y que si logra la mayoría requerida, los nuevos términos serán obligatorios para todos los tenedores de la serie, incluso para quienes no hayan firmado.

Si no se obtiene el 70%, se mantienen las condiciones originales y el vencimiento del 4 de diciembre próximo, pero con la duda de si la empresa podrá hacer frente a ese compromiso.

La solicitud amplía además las causales de incumplimiento al incorporar la falta de pago de servicios de otras ON en circulación, además de los pagos de la Serie I.

En el mismo sentido, se aclara que para determinadas causales, tenedores que representen al menos el 20% del capital no amortizado pueden intimar a la compañía y Sion tendrá cinco días hábiles para responder y, cuando corresponda, cumplir la obligación.

Si no lo hace, los tenedores podrán declarar vencido y exigible el capital junto con los intereses devengados.

El texto del documento enviado a la CNV enumera también otros supuestos de incumplimiento, entre ellos ciertas obligaciones no subsanadas, sentencias de pago impagas, procesos concursales y la clasificación de Sion en categoría 5 de la Central de Riesgo del Banco Central.

El directorio delegó en los ejecutivos de la empresa facultades para negociar o modificar la documentación, prorrogar o cambiar la solicitud e incluso dejarla sin efecto.

La compañía también se reserva la posibilidad de incorporar ciertas modificaciones adicionales sin consultar nuevamente a los tenedores, si las considera necesarias para instrumentar la operación o adecuarla a requerimientos formales.

El peso de la deuda

Este proceso de reestructuración comenzó luego de que un informe de Moody’s advirtió sobre la complicada situación financiera de Sion y le bajó la calificación, además de haber identificado una deuda absoluta que bajó de u$s31 millones en septiembre a u$s23 millones en octubre.

De ese total, cerca del 77% estaba compuesto por ON, por un total de u$s17,8 millones, aunque Moody’s también identificó otros u$s8,7 millones asociados a la Serie XVI Clase B, una emisión distinta de la Serie I que Sion busca postergar ahora y que está vinculada con el financiamiento del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), a un proyecto específico de infraestructura.

Un financiamiento en riesgo

En este caso, la participación del organismo regulador del sistema de telecomunicaciones corresponde a las ON PyME CNV Serie XVI Clase B y se instrumentó a través del Fondo de Servicio Universal (FSU), que administra el ente oficial.

El acuerdo dispuso que el ENACOM se comprometía a adquirir esas ON en la licitación o subasta primaria del mercado de capitales, hasta un máximo de $10.000 millones, monto que equivalía a 6.152.256 de ON Serie XVI Clase B y cubría el 78% de las inversiones financiables del proyecto.

En tanto, Sion debía aportar el 22% restante, o sea, $2.773 millones, mientras que la inversión total prevista era de $12.773 millones.

El dinero aportado provino del llamado Fondo de Servicio Universal que se nutre con el aporte de todas las operadoras del sistema local de telecomunicaciones.

El esquema organizado obligaba al ENACOM a comprar deuda emitida por la compañía y a que los fondos se aplicaran a un proyecto de redes aprobado por el ente.

Además, Sion asumió la responsabilidad de ejecutar el proceso, llevar registros de los gastos según su fuente de financiamiento, conservar la documentación y facilitar las verificaciones y auditorías del organismo.

El proyecto tenía un plazo máximo de ejecución de 24 meses desde la firma del acuerdo y preveía obras para desplegar y mejorar redes de fibra óptica en localidades de las provincias de Buenos Aires, Chubut, Río Negro, Neuquén y Santa Cruz.

La carpeta técnica estimaba que podía beneficiar a 164.915 hogares, comercios y establecimientos públicos.

Si surgían demoras no atribuibles a Sion en determinadas zonas, la compañía podía solicitar cambios de plazos o áreas como parte de un proceso de readecuación que debía ser evaluada por el ENACOM y no podía reducir la cantidad prevista de beneficiarios.

La Serie XVI Clase B está denominada en UVA y vence en noviembre de 2035 y, según el informe de Moody’s, no paga intereses y amortiza el capital en 16 cuotas semestrales, con la primera prevista para marzo de 2028.

La compañía amplió así su presencia en el interior mediante adquisiciones y acuerdos para compartir infraestructura.

A este proceso de financiamiento le sumó otra alternativa surgida en julio pasado, cuando informó que obtuvo un crédito de u$s1 millón de parte del Banco Interamericano de Desarrollo para comprar equipamiento.

La compañía indicó que el préstamo no tenía garantías ni prioridad de cobro sobre las demás deudas y, según Moody’s, este préstamo se sumaba a una posible inversión patrimonial de hasta u$s5 millones de INFRACO Partners LLC mediante acciones preferidas y una eventual emisión internacional de entre u$s7 millones y u$s10 millones.

Una expansión que lleva décadas

Sion comenzó a operar en 1994 como proveedora de acceso a internet y se constituyó como sociedad anónima en 1996.

En 2010 incorporó Sinectis; en 2024 adquirió la mayoría de San Juan Cable Color y en marzo de 2025 anunció la compra de la totalidad de Paralelo 52 TV, cableoperadora de Río Gallegos.

En este sentido, Moody’s destacó el acuerdo con Telefónica Móviles Argentina como una fuente potencial de expansión y, según los datos citados por la calificadora, Sion pasó de 121.465 hogares conectados en diciembre de 2025 a 145.984 en agosto pasado.

Más allá de este proceso de expansión comercial, en la solicitud de consentimiento para estirar el pago de una serie de ON, la empresa reconoce un nivel elevado de deuda financiera de corto plazo, riesgos de liquidez y refinanciación, y deudas vencidas e impagas que están en negociación.

También advierte que un deterioro de la generación de caja o del acceso al mercado podría afectar la capacidad de pago de la empresa y exponerla a un concurso preventivo, un acuerdo preventivo extrajudicial, pedidos de quiebra, embargos u otras medidas.

De hecho, en la información de gestión citada por Moody’s se muestra que Sion tenía $3.144 millones entre caja e inversiones al cierre de octubre y que el 5 de noviembre colocó otra ON por $3.480 millones y superó los $6.600 millones de liquidez, sin contar líneas bancarias disponibles.

Al 20 de noviembre, sin embargo, la caja y las inversiones habían descendido a $500 millones y Moody’s atribuyó esa caída a pagos de deuda comercial, vencimientos de capital de ON y necesidades habituales del negocio.

Además, estimó vencimientos de capital de ONs por unos $13.400 millones hasta septiembre de 2027 y pagos de cheques por alrededor de $6.000 millones en los meses siguientes.

También calculó que la deuda equivalía a 3,5 veces el EBITDA en los seis meses terminados en septiembre, frente a 3,6 veces en el mismo período del año anterior.

A partir de este escenario, el 20 de noviembre, Moody’s rebajó la calificación de corto plazo del emisor de ML A-2.ar a ML B.ar y aplicó la nueva nota a las Series I, II, IV y VI.

También redujo la calificación de largo plazo de BBB+.ar a BB+.ar, aunque mantuvo estable la perspectiva.

Un frente que sigue abierto

La propuesta para la Serie I de ON se suma a la convocatoria a proveedores y acreedores que Sion había anunciado días antes y que iProfesional informó el 25 de noviembre, cuando la empresa citó a estos acreedores para presentar lineamientos de una reprogramación, después de comunicar que no podría afrontar algunos cheques en los plazos previstos.

Esa convocatoria apuntaba a abrir una negociación más amplia sobre pagos comerciales, pero la información publicada entonces no detallaba condiciones para los proveedores.

De hecho, en el mercado se advierte sobre la posibilidad de que la empresa finalmente termine solicitando la protección judicial mediante el mecanismo de apertura de su propio concurso preventivo de acreedores.

Esta posibilidad es barajada por algunos de sus proveedores que no se fueron del todo conformes del encuentro y que entienden que la tecnológica podría analizar ingresar en un procedimiento judicial que, de ser así, les impediría negociar el cobro de sus deudas en el corto plazo.