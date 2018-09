Crisis económica El frente social al rojo vivo: las manifestaciones coparon centro porteño y Vidal anunció refuerzo de asistencia

Durante 6 horas miles de personas vinculadas a agrupaciones populares y gremios inundaron la Avenida 9 de Julio. Reclamaron la Emergencia Alimentaria

Es un miércoles caliente en las calles de la Ciudad de Buenos Aires.

La protesta social por la crisis económica ganó el centro porteño y durante más de 6 horas decenas de miles de personas vinculados a los movimientos sociales se desplegaron a lo largo y ancho de la Avenida 9 de Julio.

Desde el Gobierno buscaron mostrar cierta reacción y mientras la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, anunció esta misma jornada un aumento del 15% en las jubilaciones mínimas, asignaciones familiares y programas alimentarios orientados a los sectores más vulnerables, el presidente Mauricio Macri visitó con la ministra de Desarrollo Socia, Carolina Stanley, la Casa del Niño de Florencio Varela y recibió a madres beneficiarias de la AUH.

No obstante, para las organizaciones sociales se tratan de medidas insuficientes.

“Lo que están haciendo es muy desordenado, muy improvisado”, criticó Daniel Menéndez, referente de Barrios de Pie.

Barrios de Pie junto a la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y la Corriente Clasista Combativa (CCC), que exigen que se decrete la Emergencia Alimentaria, montaron carpas y ollas populares en pleno centro porteño en el marco de su plan de lucha "Fuera el FMI, basta de hambre".

"Las políticas económicas del Gobierno ponen en riesgo la paz social en nuestro país. La situación social ha empeorado muchísimo y la gente no se va a quedar de brazos cruzados ante el descalabro económico de esta gestión", remarcaron las agrupaciones, que acapararon una jornada repleta de protestas, que se iniciaron a las 7.30.

Es que además de la movilización de las organizaciones sociales también hubo distintos cortes y marchas de estudiantes y gremios, incluidos ATE y la CTA.

“La gobernabilidad depende más de lo social que de lo político”, advirtió el analista político Rosendo Fraga, en declaraciones televisivas, al observar el despliegue de la protesta de esta jornada.

La declaración del consultor, que es escuchado en Cambiemos, no es azarosa. Con una inflación en escalada (ya se habla de un 42% en diciembre), el aspecto social se transformó en un elemento clave de cara al futuro. La semana pasada hubo rumores de saqueos que el Gobierno rápidamente salió a aplacar. No obstante, no dejan de ser un fantasma para el oficialismo.

Diez días atrás, Juan Grabois, referente de la CTEP dijo públicamente: “No queremos ir a un escenario como el del 2001 pero es difícil contenerlo". Este miércoles, enfatizó: "Tenemos que garantizar la alimentación en los barrios".

Alerta social

“Sin los movimientos sociales, los centenares de miles que estamos acá dejarían de hacer lo que hacen durante días y el país no resistiría. Estamos haciendo tareas de contención”, afirmó Menéndez, de Barrios de Pie, en declaraciones a América.

Consultado por la respuesta que está dando el Poder Ejecutivo a sus demandas, el referente social afirmó: “Este gobierno no se esperaba este problema y lo quiere resolver de la peor manera. No pedimos nada para los movimientos. Pedimos que se refuercen los platos de comida en las escuelas, que se declare la Ley de Emergencia Alimentaria”.

“Esto tiene que ver, por ejemplo, con fortalecer los presupuestos en las escuelas donde se puede tejer un esquema de contención social”, añadió. “Hoy en la provincia de Buenos Aires se incrementó pero es insuficiente” consideró.

“No alcanza con llevar camiones con alimentos a los barrios como si saliéramos de una guerra. Hay que resolver el problema alimentario de verdad. Lo demás es espejitos de colores. Por ahora el esfuerzo es insuficiente”, señaló.

Y concluyó: “Venimos a proponer para que la situación no se deteriore”.

En una sintonía similar se manifestó el intendente de San Martín, el peronista Gabriel Katopodis, para quien las medidas que anunció Vidal son "insuficientes".

El jefe comunal consideró que el gobierno nacional "tiene la responsabilidad de cambiar una política económica que fracasó".

"Todo refuerzo que ayude a combatir el hambre de los más humildes es bueno @mariuvidal, pero hoy es insuficiente", destacó el jefe comunal. En su cuenta de la red social Twitter, Katopodis señaló que "el gobierno nacional tiene la responsabilidad de cambiar una política económica que fracasó, que está generando pérdida de trabajos y más pobreza a los argentinos".

El intendente de San Martín se expresó así luego de que la gobernadora provincial anunciara mejoras en programas sociales y refuerzos en las jubilaciones mínimas y las asignaciones familiares de los empleados públicos, por un total de $500 millones.

Una jornada caótica

Este miércoles hay ollas populares, cortes y movilizaciones de estudiantes, gremios y movimientos sociales que causan un caos de tránsito en distintos puntos de la Capital Federal.

Las manifestaciones comenzaron desde las 7.30 y se extendieron hasta la tarde.

Entre los distintos actores sociales que decidieron salir a la calle este miércoles se destaca ATE, que aglutina a trabajadores del Estado, y que junto a la CTA Autónoma lleva a cabo una "Jornada Nacional de Lucha" con acciones a lo largo y ancho del país.

Esto se complementó con el paro docente.

A esto se suma el gran despliegue de los movimientos sociales

También hubo protestas de empleados judiciales por la zona de Tribunales de Talcahuano.

En este contexto, pasado el mediodía, la CTA Autónoma denunció en un comunicado "la militarización del Puente Pueyrredón" y "la criminalización de la protesta social que impiden la manifestación pacífica de las organizaciones sociales, gremiales y territoriales".

Otros actores que se movilizaron fueron los trabajadores despedidos del Astillero Río Santiago. Los empleados de la firma naviera se concentraron desde temprano en el Obelisco para repudiar los despidos y reclamar la reincorporación, en coincidencia con el Día de la Industria Naval.

Junto a ellos también estaban estudiantes y docentes bonaerenses en el comienzo del paro de 48 horas que lleva adelante el Frente de Unidad Docente en medio de la discusión paritaria con el Gobierno de María Eugenia Vidal y "en defensa de la educación pública".

En tanto, trabajadores del ex Ministerio de Agroindustria también llevaban adelante una protesta en Paseo Colón y Estados Unidos para reclamar la reincorporación de los despedidos.

Respuesta oficial

Ante la demanda de los sectores más vulnerables, la gobernadora de Buenos Aires María Eugenia Vidal decidió anunciar este miércoles un aumento del 15% en las jubilaciones mínimas, asignaciones familiares y programas alimentarios orientados a los sectores más vulnerables.

Con estas medidas, la mandataria busca anticiparse a la recesión y el deterioro económico que traerán en el corto plazo las medidas de ajuste fiscal y devaluación del peso, que ya están provocando manifestaciones como las de esta jornada.

El anuncio del paquete de medidas, que apunta a sostener "el ingreso de las familias" y "mejorar la alimentación de los chicos", se realizó junto al intendente de Vicente López, Jorge Macri, en el Centro Barrial de Infancia (CBI) en el barrio bonaerense de El Ceibo.

Según se informó oficialmente, la gobernadora transferirá a partir de octubre un 15% de aumento en los montos del Servicio Alimentario Escolar (SAE) y del Plan Más Vida, así como una suba de igual magnitud en las becas de las Unidades de Desarrollo Infantil (UDIS).

La actualización del 15% alcanzará también a la jubilación mínima y las asignaciones familiares de los trabajadores de la Provincia de Buenos Aires, cuyos salarios brutos se ubiquen por debajo de $21.921.

Según la Gobernación, el paquete implica un esfuerzo extra de $523 millones, que se suman a los casi $700 millones que ya se había destinado para reforzar programas sociales en los meses anteriores. Y "será reforzado en caso de ser necesario", anticiparon.

Las medidas paliativas de Vidal vienen a complementar las erogaciones extra y medidas excepcionales ya anunciadas por el presidente Mauricio Macri en lo que hace a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y los programas alimentarios.

Los fondos se destinarán en áreas sensibles que se proponen garantizar una alimentación básica en los sectores de más bajos ingresos.

El Plan Más Vida tiene 300 mil familias beneficiarias que se encuentran en situación de vulnerabilidad social, como embarazadas, madres en periodo de lactancia y niños hasta el ingreso en el sistema escolar primario.

A su vez, el Servicio Alimentario Escolar tiene como objetivo garantizar todos los días desayuno, almuerzo y/o merienda para 1.700.000 chicos de los 135 municipios de la Provincia. Las becas UDIS, en tanto, refuerzan esa alimentación y colaboración en el proceso de aprendizaje para chicos de 0 a 18 años.

Con el refuerzo de ayuda previsto por Vidal, el Plan Más Vida pasará a otorgar al jefe de familia de $448 a $515 desde el mes de octubre, y el módulo por hijo se incrementará de $314 a $361.

En tanto, habrá un aumento extra del 15% en el monto destinado a las raciones de comida en las escuelas, por lo cual el almuerzo tendrá un valor de $21,68 y el desayuno o merienda de $13,63.

Con el foco en lo social, este miércoles también el presidente Mauricio Macri recibió en la residencia de Olivos a un grupo de Madres que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH), que a partir de hoy perciben el subsidio "extraordinario" de $1.200 por única vez, para asistir a los sectores carenciados.

Luego de iniciar su actividad en la quinta presidencial, el jefe de Estado se trasladó hacia la localidad bonaerense de Florencio Varela, donde mantuvo un "mano a mano" con un grupo de madres en la Casa del Niño del barrio San Nicolás junto con la ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley, y el titular del Anses, Emilio Basavilbaso.

El énfasis del Gobierno en estas cuestiones responde a una necesidad que se multiplicó con la crisis económica y este miércoles llevó a miles de personas a las calles.