Crítica a Cambiemos "Cómo los Macri cayeron en desgracia", la dura columna en Vanity Fair

Cuestiona la política de ajuste y el uso de CFK para ganar elecciones, habla de la "doble vara" del Gabinete y apunta a Carrió por "festejar" la crisis

La revista Vanity Fair publicó una dura columna titulada "Cómo los Macri cayeron en desgracia" en donde critica la gestión del líder del PRO en la Presidencia y lo destroza por la frase de su último mensaje grabado, donde dijo que los últimos cinco meses -en los que el país sufrió una corrida cambiaria que hizo saltar al dólar de $20 a casi $40- fueron los peores de su vida.

"A la vista de los acontecimientos, estos últimos cinco meses están siendo pésimos, no solo para Mauricio Macri, sino para muchos argentinos", le machacó el autor del artículo, Edu Bravo.

"Para liberar a Mauricio, la familia Macri abonó seis millones de dólares. En ese momento, a principios de los 90, la moneda estadounidense estaba a poco más de tres pesos. Hace un par de semanas, el dólar se pagaba a $40, una subida que ha preocupado a toda la sociedad argentina, más aún cuando la estabilidad cambiaria fue uno de los argumentos esgrimidos por Macri para ganar las elecciones de 2015. Entre otras muchas cosas, el ahora presidente culpó durante su campaña a Cristina Fernández de Kirchner de la mala gestión monetaria y eso que, por entonces, el dólar estaba en torno a los diez pesos", detalla.

Más adelante, criticó el uso de la expresidenta como contraste para realizar su campaña política. "La sombra de Cristina Kirchner ha sobrevolado el gobierno de Macri desde su formación", señala y explica que el Presidente utilizó la estrategia de Santo Tomás de Aquino para presentarse ante la sociedad, esto es no decir qué es él, sino definirse por el contraste manifestando qué no es él a través de la comparación con la exmandataria.

"Macri basó su campaña no en decir qué iba a hacer para mejorar la Argentina, sino en desgranar qué cosas realizadas por Cristina Kirchner él jamás repetiría", indica.

A su vez, Bravo cuestionó la "doble vara" del gobierno de Cambiemos.

"Desde la residencia presidencial de Olivos, Macri pidió a los argentinos que se abrigasen y no estuvieran en sus casas en 'patas y remeras'. Es decir, descalzos y en manga corta. El problema surgió cuando la foto que acompañaba al mensaje en las redes sociales, mostraba al presidente en manga corta y a su esposa, Juliana Awada, descalza, mientras disfrutaban en familia de un encuentro de combinado nacional en la Copa de América de julio de 2016, en pleno invierno austral", cuestionó.

Y luego fue por el ministro de Economía, Nicolas Dujovne, que en los últimos días viajó a Washington para negociar un desembolso anticipado con FMI del acuerdo que había firmado meses atrás por u$s50.000 millones para llevar confianza a los inversores y evitar una nueva escalada del dólar y una profundización de la crisis.

"La noticia (de este nuevo acuerdo con el Fondo) la dio hace unos días Nicolás Dujovne, ministro de Hacienda, cuyo patrimonio está fuera de Argentina porque, según sus palabras, no confía demasiado en la economía nacional. Como era de esperar, si él no confía, difícilmente puede transmitir tranquilidad a los inversores. Prueba de ello es que, al inicio de su rueda de prensa, el dólar estaba a $38; al concluir, veinte minutos más tarde, ya había subido 50 centavos", relata Bravo en Vanity Fair.

Además, critica la política de ajuste, la reestructuración del Gabinete que le quitó la jerarquía de Ministerio y los devaluó en meras Secretaría como es el caso Salud, Cultura, Trabajo, Ciencia y Tecnología; y la política de Seguridad y Justicia recordando los casos de Ismael Ramírez, Chocobar, Santiago Maldonado y Milagro Sala.

Y finalmente le dedica un párrafo aparte a Elisa Carrió, la diputada nacional y principal aliada de Macri en Cambiemos, quien "ha declarado con una sonrisa y en actitud jocosa que, a ella, las crisis le divierten 'porque me generan adrenalina'".

"Por lo que se ve, Carrió se olvida, no solo de aquellos que sufren el rigor de los recortes, sino de que ningún gobierno radical o apoyado por radicales ha acabado su mandato en la historia de Argentina", disparó el periodista.