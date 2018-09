Polémica kirchnerista Guillermo Moreno criticó a Cristina Kirchner: "Los de Unidad Ciudadana son partidos raros, yo soy peronista"

El ex secretario de Comercio criticó además la decisión de la exmandataria de ir por fuera del peronismo en las últimas elecciones legislativas

El ex secretario de Comercio Guillermo Moreno fue un fiel defensor de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, pero en las últimas horas sorprendió por sus declaraciones contra los militantes de la expresidenta.

Moreno le pegó a la senadora al criticar que haya competido fuera del peronismo en las Legislativas de 2017 y afirmó: "Si vamos dividos (a las elecciones de 2019), perdemos. Es hora de que tratemos de ir todos juntos".

Los dichos del exfuncionario se produjeron durante una charla con la militante kirchnerista Nicole González en el programa "Quien quiera oir que oiga", conducido por Ezequiel Guazzora. A continuación, el diálogo completo:



—¿Vos dudás que Cristina es peronista?



—Lamentablemente en la provincia de Buenos Aires no fue con el Partido Justicialista. Yo, la Presidenta que tuve, no había ninguna duda de que era peronista. Ahora me queda duda de lo que hizo en la provincia de Buenos Aires, que se fue por fuera del Partido Justicialista.



—¿O será que el Partido Justicialista se fue por fuera de Cristina?



—No, de ninguna manera, cómo va a ser…



—Yo siento eso.



—Pero eso es una cosa que no es la regla histórica.



—Cristina es kirchnerismo, y el kirchnerismo es peronismo profundizado, aggiornado, con una agenda de derechos humanos impecable. Cristina es puramente peronista.



—No sé, yo estoy hablando del Partido Justicialista.



—Me sorprende de vos, yo te tenía como un referente, mucho respeto. Me sorprenden tus expresiones acerca de nuestra dirigente, para quien trabajaste tan bien… La verdad que me sorprenden y me angustia.



—Eso es lo que se debate en el peronismo querida, si no querés que te diga lo que se debate en el peronismo, no te lo cuento.



—¿Qué debate Guille? —pregunta Guazzora.



—Esto, si Cristina es peronista.



—Pero lo estás diciendo vos.



—Pero si es lo que se debate. Se debate si Cristina… Lo que hizo en la provincia de Buenos Aires es ir por fuera, con Unidad Ciudadana, del Partido Justicialista. ¿Vos querés ver otra realidad? Es tú realidad, pero no es la verdad.



—El Partido Justicialista fue por fuera de Cristina.



—No querida, a ver si nos entendemos. Cristina es afiliada al Partido Justicialista de Santa Cruz, ¿está bien? En la provincia de Buenos Aires fue candidata de Unidad Ciudadana que no existía hasta 15 días antes de la elección, y la conformaron partidos que no tienen nada que ver con el Partido Justicialista.



—¿Y cómo le fue en la elección a Cristina? ¿Y cómo le fue al Partido Justicialista?



—Mal a todos.



—¿Pero a quién le fue mejor?



—Perdimos todos, a nadie le fue mejor, tenemos a De Vido preso. A nadie le fue bien. ¿Vos lo que me querés decir que Cristina es la dirigente que más votos tiene? Sí. ¿Y con eso qué? Si vamos divididos, perdemos. Entonces es la hora de que tratemos de ir todos juntos. ¿Ahora vos me garantizás que Cristina va a hacer eso o va a repetir lo de la provincia de Buenos Aires?



—¿Vos qué creés? —consulta Guazzora.



—No sé, yo espero, para eso estoy acá en este programa diciéndolo, que yo desearía que estemos todos juntos en el Partido Justicialista. Si estamos todos juntos en el Partido Justicialista, Unidad Ciudadana no existe, es una expresión de la provincia de Buenos Aires que en términos legales no existe. Son otros partidos: Nuevo Encuentro, el partido de (Carlos) Heller, qué se yo, el partido de (Leopoldo) Moreau, todas esas cosas raras.



—Pero obtuvo más votos que cualquier otro.



—Por Cristina.



—Y así va a ser…



—Claro, si, el problema es que yo soy peronista y si Cristina es socialdemócrata, no soy socialdemócrata, y como yo, todos los peronistas. ¿Seremos menos? Y sí, seremos menos, extraordinariamente. Lo único que termina pasando acá que una nuestra divide al peronismo.