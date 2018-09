Análisis político Asís: "Hoy gobierna Carrió y vamos a otra restructuración de deuda"

Ironizó sobre la "utopía del ajuste", dijo que el país va a otra reestructuración de deuda y que "este cachivache lo va a tener que resolver el peronismo"

Con su habitual estilo de ironías y frases filosas, el escritor Jorge Asís, aseguró que Mauricio Macri no es quien está al mando de la gestión de Cambiemos, sino que "gobierna (Elisa) Carrió", se burló de la "utopía del ajuste", señaló que "este cachivache otra vez lo va a tener que resolver el peronismo" y habló de una "proscripción de por vida" a Cristina Kirchner.

"Lo que era un tema técnico se transformó en un cambio político", señaló Asís sobre el desplazamiento de (Ricardo) Lorenzetti de la presidencia de la Corte, negando in embargo que haya sido Carrió la que propició la movida. "Carrió fue la gran beneficiada, pero en realidad hubo una jugada muy hábil que fue la de doblar un sólo voto, el de (Elena) Highton (de Nolasco). Ya está, lo doblaron con persuación", dijo y explicó: "Vos tenías a (Juan Carlos) Maqueda leal a Lorenzetti, y a Highton leal también a Lorenzetti, intuyo que hubo un acuerdo entre (Carlos) Rosenkrantz y (Horacio) Rosatti, al que llaman "El Briga" y sumaron muy fácilmente a Highton".

"Lo que quisiera es que Rosenkratz resista los aprietes que resistió Lorenzetti", pidió el intelectual en el programa "Animales Sueltos" que emite América TV.

"Por supuesto que a los jueces de la Corte se los puede apretar, los llaman por teléfono de arriba- contó- Algunos ni atienden, Maqueda ni atiende el teléfono".

E insistió: "La beneficiada es Carrió, que hoy gobierna".

Tras esa polémica declaración, enumeró: "Carrió gobierna en la Corte; gobierna en la Cámara Federal, gobierna Carrió. Y Carrió lo sabe. Y Macri sabe que cuando habla Carrió, Macri habla a través de Carrió".

"En el Gobierno se habla de castigos para los empresarios (vinculados con la corrupción) y proscripción de por vida para los políticos corruptos, pero no quieren que se sepa que se habla de esto porque le tienen miedo a Carrió", enfatizó.

Según el escritor, esta charla se realiza "en niveles muy importantes, y hay distintos niveles, uno es el de las PPP, por financiamiento, en el que está Pepín Rodríguez Simón, Saravia Frías y el 'pelado' Guillermo Dietrich, pero de ahí se saltan a otros temas".

"¿Cómo resolvemos a los empresarios?", afirmó que es la intriga que padecen en Cambiemos, ya que buscan "salvar a las empresas de algunos empresarios" y evalúan que "los mas involucrados que den un paso al costado, pero ¿cómo haces para sacarlo a Roggio de la empresa que tiene su nombre?", se preguntó.

"Quieren salvarlos porque el país esta parado, congelado como una mala imagen de teleteatro", destacó al explicar las razones de esta interna y agregó: "Estamos totalmente en el verso, con empresarios corruptos confesos" por lo que en el marco político evalúan imponer "una gran multa y paso al costado de los mas involucrados. Con los políticos, se piensa proscripción de por vida para ejercer cargos públicos".

El conductor del programa, Alejandro Fantino le dijo si eso implicaba a Cristina Kirchner, Asís asintió, aunque consideró a la exmandataria "como el problema" de esa proscripción. "Pero no hablan de esto en público porque no pasa por la Coalición Cívica, que hoy es la que culturalmente gobierna", agregó.

Además, hablaron sobre la declaración de Ernesto Clarens, imputado en la causa de los "cuadernos de las coimas" y afirmó que "sabía todo porque es un tipo del mercado, pero como financista de los Kirchner, no los conoció ni a Néstor, ni a Cristina Kirchner. Pudo haber dado el monto porque es un hombre avezado en el mercado, que conocía absolutamente todo" y ante algunos dichos del oficialismo, resaltó: "Sería bueno que Clarens hable con vos, porque te va a decir ¿vos te crees que para qué sacar plata física de la Argentina tengo que llevar bolsos a Carmelo? Eso no te lo dice ningún tipo".

"Están pasando un papelón extraordinario en el Sur", destacó Asís haciendo referencia a los operativos que se realizan en una de las estancia de Lázaro Baéz y agregó: "Ahora conscientes del papelón dicen que los que denunciaron era para que no encontraran nada. En mi barrio decían: 'No podes ser un gil de lechería'. Están pasando un papelón".

En ese sentido, el escritor advirtió: "Es más fácil que encuentren una montaña de guita en un departamento, en algún lugar encerrado, pero no pasen más papelones, yo los voy a ayudar", al tiempo que reiteró que actualmente hay un "cachivache moral ente excavadores, delatores y préstamos totalmente irresponsables".

"Este Lava Jato, que anticipé como peste de transparencia, destruye y desmorona los pilares morales, económicos, políticos y jurídicos de la Argentina", dijo haciendo una nueva referencia a la causa de los "cuadernos" y señaló: "El Presidente piensa en una línea de corte porque todos los muchachos que aparecen son amigos de él, lo votaron a él, se la pusieron a él, y algunos de ellos que están a punto de caer".

Incluso, adelantó que uno de los que estaría en esta situación es "Cirigliano, con quien él (por Macri) tiene un diálogo casi semanal es el inventor del Metrobús". "Casi todos los candidatos a procesamiento lo apoyaron y te diría que hasta lo votaron".

Por otro lado, apuntó contra el "discurso macrista del momento" de ajuste y déficit cero.

"Cada vez que Macri o cualquiera de sus funcionarios dice no podemos gastar más de lo que tenemos o vivir mas arriba de lo que podemos, digo: 'No me falten más el respeto'", resaltó.

"Siempre vivimos y vamos a vivir por arriba de nuestras posibilidades. A las próximas generaciones no podes poner la ética del ajuste, necesitás usar una zanahoria estratégica de ilusión. ¡Basta de realidades, queremos promesas! Basta de prometer un futuro de recortes. Presidente, hágale caso a Nicolás Caputo, que está por la expansión de la economía", añadió.

En tanto, se diferenció del periodismo y apuntó contra lo que denominó como el "salto ornamental de los valores, las instituciones, los grandes personajes, y la visión de son todos chorros".

"Es un disparate", aseveró Asís y resaltó que "hay gente seria" que emite estos mensajes. "Tipos que yo respeto que van a la televisión y dicen que el error no fue comunicar, pero si de lo único que hablaron desde que arrancaron fue del efecto comparativo, y fue lo único que les dio dignidad", resaltó,

"Es una chotada y es una estupidez", sentenció Asís. "Dijeron de entrada que todo estaba hecho bolsa, y lo hicieron más bolsa y ahora quieren entusiasmar con la utopía del ajuste. Que va a venir un tío rico con 5 millones de dólares que nos va a salvar, ¡que bien endeudemos más!", ironizó y aconsejó: "Muchachos, contraten a Guillermo Nielsen que pronto van a tener que reestructurar la deuda".

Ante la alarma de Fantino, el escritor continuó: "Argentina va a una reestructuración de la deuda. Va a otro 'paga Dios'". Incluso ante la insistencia del conductor porque revea sus dichos, ironizó: "Si querés te hablo como macrista: tuvimos que hacer frente a un desastre, tendríamos que haber denunciado desde el primer día; vamos a ser lo posible para pagar la deuda; todavía no hemos alcanzado nuestros objetivos, pero lo vamos a alcanzar con el tiempo".

"Guillermo Nielsen, dales el teléfono", resaltó Asís y agregó: "Por lo menos tiene experiencia, y ya lo hizo". "Desde algún lado tenés que proponer alguna salida", señaló, al tiempo que aseguró: "Debajo de la mugre hay mugre, nada te garantiza que sacando toda la porquería vienen flores, nadie". Más adelante, habló sobre los anuncios de Cambiemos sobre algunas medidas sociales y explicó: "Todos los días tratan de contener, pero eso es anunciar lo que contienen. Si no es diciembre, es octubre"

Es por eso que aseguró: "Noto que caminan conscientemente hacia una ciénaga y vamos a saltar. No te puede parar un déficit. La utopía no es tener las cuentas equilibradas, tenés que expandirte, crear grandeza y riqueza". En tanto, afirmó que María Eugenia Vidal "va a seguir con mucho afecto, nobleza y entereza (junto a Macri), pero intuyo que interiormente se le desmoronó un ídolo. Desde esa conferencia de prensa que no tuvo nada para decir y aclarar, pero que le sirvió para despegarse de alguien que le soplaba con la oreja con su ejemplaridad".

De todas maneras, Asís reconoció dos acciones macristas favorables: "Si hay algo que políticamente instaló bien el macrismo es que cualquier discrepancia se asocia al kircherismo, si lo criticás a Mauricio Macri favorecés al kircherismo. La otra cosa es que enfrente no hay nadie, pero de cualquier lado aparece. Esta semana, 4 jinete del Apocalipsis se harán una foto: un gobernador, un senador, un desocupado y un gobernador que no tiene reelección".

"Son (Juan) Schiaretti, (Miguel Ángel) Pichetto, (Juan Manuel) Urtubey y Sergio Massa. Una foto juntos es un mensaje bastante fuerte que va a ser complementado con otras fotos, de gobernadores, intendentes y sindicalista y el mensaje es: este cachivache otra vez lo va a tener que resolver el peronismo. Otra vez, muchachos, prepárense porque ahí si van a tener que recibir una herencia", finalizó.