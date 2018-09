Coimas en la obra pública La declaración de José López: "Mentí sobre los bolsos porque Cristina es muy vengativa"

Fue lo que declaró José López, exsecretario de Obras Públicas, en la causa de los cuadernos, al referirse a los u$s9 millones que dejó en un convento

El exsecretario de Obras Públicas José López afirmó que recaudaba dinero ilegal de empresas de la construcción destinado a campañas electorales del kirchnerismo, al declarar como arrepentido ante el juez federal Claudio Bonadio, según consta en el auto de procesamiento de la expresidenta Cristina Kirchner y otras 16 personas.

"Durante el período 2005/2010 se desarrolla un sistema que consistía en recaudar y mi función era de coordinar con Daniel Muñoz para que él fuera depositario de lo que la empresa que había nominado (Juan Carlos) Wagner pudiera hacer su objetivo", dijo López en el marco del caso de los cuadernos.

Según consignó Bonadio en el escrito, López subrayó que "en cuanto a la dinámica del sistema, las entregas a Muñoz eran de dos a tres veces por semana entre 100 mil a 300 mil dólares o euros".

"Cuando había una entrega personas que desconozco que tenían relación con Muñoz se comunicaban conmigo a un teléfono punto a punto", subrayó.

Además, precisó que "en agosto del 2007 se hizo una entrega importante por la puerta principal de entrada del domicilio de la calle Uruguay, ahí llevaron una valija con alrededor de 8 millones de dólares que era recaudación de obras viales. Esa entrega era para la campaña del año 2007".

López señaló que "este sistema siguió así hasta que murió Kirchner" y que "hasta ese momento todo era mecánico".

"En el año 2010 con la muerte de Kirchner, se suspende todo y en enero de 2011, me llama la presidente al despacho en Olivos en el sector de la jefatura de gabinete, y dice 'podés ser parte del problema o de la solución' y me muestra el cuaderno que siempre escribía Néstor", señaló.

Además, aseguró: "A Cristina le conté todo, que había un sistema de recaudación con las obras viales, le conté el mecanismo".

"Le conté todo lo que sabía, cómo era el mecanismo, que en el OCCOVI que dependía de Vialidad que a su vez dependía de mí, no se recaudaba, como ya dije. Esa reunión duró una hora aproximadamente. No me dio ninguna instrucción en esa reunión. Según tengo conocimiento la operatoria de recaudación se detuvo por lo menos en cuanto a lo que a mi respecta", agregó.

Según dijo, en el "invierno del año 2011" el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, le dijo que tenían que "retomar la recaudación para la campaña de 2011".

"En el 2012 no tengo registrada participación, o sea yo no tengo registro de haber llamado a nadie para recaudar, yo no participé en las recaudaciones porque no había instrucciones", explicó.

Luego, añadió que "en el 2013 se da el tema que aparece en escena Sergio Massa como candidato sorpresa".

"Me llamó (Juan Manuel) Abal Medina para que colaborara con eso, se lo consulte a la presidente y me dijo hay que poner todo para ganarle a ese traidor , refiriéndose a Sergio Massa", señaló.

Sobre los bolsos con 9 millones de dólares con los que fue detenido en 2016 afirmó que "en el año 2016 se comunicó conmigo Fabián Gutiérrez quien fuera secretario de Néstor y de Cristina de absoluta confianza de ambos".

"Fabián me manifestó que debía cambiar de lugar un dinero, no me manifestó la suma exacta pero supuse que se trataba de una suma grande", dijo.

Luego, "el 13 de junio en la noche tarde se presentaron de parte de Fabián tres personas que me dejaron los bolsos que fueran posteriormente secuestrados, y se fueron".

"Yo estaba sumamente nervioso y paranoico tanto que más tarde no recuerdo exactamente la hora cargue el dinero en el auto así como el arma y me dirigí al convento", añadió.

También dijo: "Deseo ahora explicar el motivo por el cual no fui más preciso en algunas circunstancias en mis declaraciones anteriores: lo hice por temor. Por temor a Cristina Kirchner, persona muy vengativa a quien conozco hace mucho tiempo, como dije, temor a ser descubierto o delatado, temor sobre mi vida y la de mi familiar".

"Cuando me contacto Fabián sin ninguna duda sabía que los mensajes y órdenes que vendrían con él provendrían de Cristina Kirchner. A ella le temo porque es vengativa", sostuvo.

Y puntualizó: "Fabián Gutiérrez era funcional a los dos a Néstor y a Cristina, pero en ese momento la única viva era Cristina. Si me llamaba Fabián era porque Cristina así se lo había indicado, Fabián era Cristina".

"Es obvio que creí que el dinero era de Cristina y que quien estaba enviando a Fabián era ella, y por eso le hice caso. Así fue como me dirigí al convento, y sucedió todo lo que es de público conocimiento", subrayó.