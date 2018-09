Antes de asumir La pareja de Cobos renunció al nombramiento como secretaria de una Cámara Federal

Luego de la polémica generada por la noticia sobre la designación de Natalia Obon, la abogada decidió desistir en sus intenciones

A través de una carta, la pareja del senador Julio Cobos confirmó que no asumirá como secretaria en la Cámara Federal de Apelaciones de la Justicia Federal.

"Ha sido un verdadero honor que me considerasen para tan prestigioso cargo en la recientemente conformada Cámara de Apelaciones Federal de Mendoza. Sé que cumplo con los requisitos establecidos, que tengo la capacidad y las ganas para desempeñarlo correctamente pero también entiendo que se ha generado un manto de dudas sobre mis condiciones y sobre mi pareja, algo que no quiero ni puedo permitir por lo que he decidido declinar y no aplicar al mismo", aseguró en el escrito.

La polémica se había desatado a raíz de la escasa experiencia de Obón como abogada, ya que se había recibido este año en la facultad Siglo XXI. Para muchos trabajadores de la Justicia Federal esta situación representaba una ofensa, debido a que llevan años capacitándose para llegar al cargo de secretario.

Desde el entorno de Julio Cobos habían justificado la designación de Natalia Obon en base a su capacidad de trabajo, pero finalmente la joven que también tiene el título de licenciada en Nutrición prefirió evitar la polémica y anunció que no asumirá en el cargo.

Te puede interesar Se recibió hace dos meses y cobrará $120.000: la novia de Cobos fue nombrada en alto cargo de la Justicia mendocina

En el escrito que publicó en sus redes sociales asegura que no es la primera vez que su estado sentimental la convierte en blanco de la polémica y recordó que se llegó a hablar de un embarazo inexistente.

"Temas muy graves, tristes y lesivos. No importó el profundo daño familiar y personal que ocasionaron y por supuesto luego nadie se preocupó por desmentirlo ni rectificarlo", lamentó.

"Existió, existe y existirá una mujer con identidad propia por sobre el “es pareja de”. Soy y existo y me forjé más allá del hombre con el que comparto y transito el camino cotidiano", afirma Obon.

La presencia de Obon en Tribunales Federales había levantado polvareda a nivel nacional. Tanto es así que el propio Lorenzetti había intentado despegarse de la situación aduciendo que él firmó la creación del cargo sin saber para quién estaba destinado.

Sin embargo, la propia Obon fue la que salió a poner paños fríos al tema y confirmó su decisión de no asumir en el cargo.

La carta completa

Me veo en la necesidad de hacer algunas aclaraciones debido a situaciones comunicadas con alguna intención determinada, prejuzgando mis condiciones, capacidades y experiencias tanto laborales como académicas.

No es la primera vez que algo así sucede. Ya en otra oportunidad –al comienzo de mi actual relación de pareja- difamaron, dieron por cierto rumores, invadieron la privacidad, mencionaron asuntos absolutamente personales delicados y me descalificaron con información falsa; e incluso inventaron un embarazo y como si esto no fuera suficiente, hasta se habló de un aborto. Temas muy graves, tristes y lesivos. No importó el profundo daño familiar y personal que ocasionaron y por supuesto luego nadie se preocupó por desmentirlo ni rectificarlo.

Te puede interesar Desafuero de Cristina Kirchner: el 63% de los argentinos está a favor de que vaya presa

De esa misma manera aunque con distinto tenor, hoy también manchan y desprestigian mi persona, la de mi pareja, la de mi familia y de miembros del Poder Judicial. Entiendo que determinadas situaciones se aprovechan para terciar en pujas de poder, intereses particulares y operaciones.

Existió, existe y existirá una mujer con identidad propia por sobre el “es pareja de”. Soy y existo y me forjé más allá del hombre con el que comparto y transito el camino cotidiano.

Egresé del secundario como Perito Administrativo Contable con medalla de primer promedio. Estudié carreras universitarias: la primera en Mendoza en la Universidad Massa dónde obtuve el título de Nutricionista. Posteriormente, en la Universidad Católica de San Juan egresé como Licenciada en Nutrición con promedio 9,40. Ya siendo mamá de mis tres hijas y divorciada, decidí iniciar mis estudios de abogacía en la Universidad Siglo 21 y con mucho esfuerzo logré recibirme en tiempo y forma con promedio 8,70.

Trabajo desde los 16 años porque siempre entendí que debemos forjar nuestro propio destino y lograr la independencia económica. Una vez recibida, trabajé en consultorios como profesional y durante diez años en una asociación con niños con síndrome de Down. Ingresé al Consejo Deliberante de la Ciudad de Mendoza, donde empecé mi segunda carrera universitaria a fin de enriquecen mi labor. Me desempeñé en la oficina jurídica y luego como secretaria de la Presidencia. Luego asumí como asesora en el Honorable Congreso de la Nación, gran y hermoso desafío no solo por lo que implica sino por la exigencia que requiere el área legislativa con diversos alcances, lo que me exige permanente actualización, estudio y capacitación.

Ha sido un verdadero honor que me considerasen para tan prestigioso cargo en la recientemente conformada Cámara de Apelaciones Federal de Mendoza. Sé que cumplo con los requisitos establecidos, que tengo la capacidad y las ganas para desempeñarlo correctamente pero también entiendo que se ha generado un manto de dudas sobre mis condiciones y sobre mi pareja, algo que no quiero ni puedo permitir por lo que he decidido declinar y no aplicar al mismo.

Natalia Obon