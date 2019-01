Video: La Cámpora convoca a buscar votos "calle por calle"

La joven agrupación que lidera Máximo Kirchner arrancó la campaña para las elecciones presidenciales. Pocas consignas y sin imágenes de los dirigentes K

Las redes sociales vuelven a ser protaganistas en el mundo político. La Cámpora cerró el 2018 con un video de campaña electoral, con las voces de Cristina Kirchner y su hijo, Máximo, líder de la joven organización.

Se trata de una sucesión de imágenes de los militantes en distintas manifestaciones, donde no aparece ningún líder del kirchnerismo ni ninguna consigna a excepción de la legalización del aborto.

La primera voz en aparecer es la de la expresidenta. “Conmigo cuenten para ayudar, para trabajar, para unir, para ayudar a pensar, a discutir”, comienza su discurso en una voz en off.

“Yo necesito que ustedes, cuando miren la televisión, lean el diario o alguno les diga ‘mirá’, tengan los elementos y los instrumentos necesarios para saber cómo funciona la economía, cómo funciona la sociedad, cómo funciona todo, para que nadie los engrupa", apunta contra los medios de comunicación y convoca a la militancia: "Por eso hay que formar cuadros, no para que debatan y hablen lindo, sino para que entiendan, de esto se trata en definitiva ser un cuadro político. No es el que habla lindo, conozco a cada uno que habla lindo y no entiende nada que ni te cuento. No se trata de hablar lindo, se trata de entender, de comprender, para no equivocarse”, dice la senadora.

Luego, sin mostrarse, habla Máximo Kirchner.

En una voz en off se lo escucha: “Son ustedes la fuerza de esto. Si ustedes están, si ustedes caminan, si nos juntamos y discutimos y debatimos. Que nunca más nos vuelvan a dividir. Seamos inteligentes, tengamos la conciencia. No se olviden de dónde vienen. No se olviden de quiénes son".

"La memoria es esencial, les pido un esfuerzo más. Barrio a barrio, calle a calle, rancho a rancho, para construir una nueva síntesis que nos permita construir una victoria para volver a transformar el destino de millones de argentinas y argentinos que están esperando que los dejen de mirar con la nuca”, convoca el diputado nacional.

“No se olviden de quiénes son”, evoca el líder de La Cámpora.