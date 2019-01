Escenario político: la reelección de Macri depende de la "incapacidad" del peronismo de presentar una oferta atractiva

Un análisis de Julio Burdman de la consultora Analytica indica que el Presidente tiene 30% de apoyo y dependerá de la marcha de la economía para crecer

En medio de la danza de nombres a ocupar las distintas listas electorales, el oficialismo parece ser la única fuerza con el panorama más claro. Sobre todo por la falta de unificación del peronismo para construir un espacio alternativo al kirchnerismo.

Un informe sostiene que si Mauricio Macri decide presentarse a la reelección, cuenta con un apoyo duro que se ubica en torno a los 30 puntos.



“Esto no es una novedad, ya que ese piso se ha mantenido constante. Y tampoco es sorprendente: ese 30% seguirá allí”, sostiene Julio Burdman de la consultora Analytica.

Para agregar que esta situación se mantendrá salvo que aparezca otro candidato similar a Macri que se quede con ese electorado, que “nunca votará al peronismo. No importa cuán mal esté la economía, ese 30% no va a votar a ´los otros´”.

Al respecto, Burdman recuerda que Alfonsín “fracasó rotundamente en el plano económico”, pero en las presidenciales de 1989 el candidato radical (Angeloz) obtuvo el 37% de los votos.

Te puede interesar Esta es la encuesta argentina que preocupa en las oficinas de Wall Street: Cristina ya supera a Vidal

“Eso le fue facilitado por haber competido con dos listas: la radical (33%) y la de los partidos conservadores provinciales (4%)”, indica el informe.

Asimismo, el gobierno de De la Rúa terminó “aún peor” pero en las presidenciales de 2003 los neorradicales (que habían sido parte de la Alianza) López Murphy y Carrió superaron, sumados, el 30%. “Un voto identitario, ante todo”.

“El drama de Mauricio Macri es que el 30% lo tiene asegurado, pero crecer por encima de eso le cuesta terriblemente. Y ahí, fuera de ese segmento cultural no-peronista, el bolsillo pesa. Las encuestas muestran que la satisfacción económica y las expectativas están deprimidas. Entonces, ¿dónde saldrá a pescar el Presidente?”, se pregunta Burdman.

De acuerdo con el último estudio nacional del Observatorio Electoral de Analytica, realizado a fines de diciembre mediante encuestas telefónicas autoadministradas entre 1384 casos relevados, las expectativas económicas para el 2019 distan de ser buenas: 19,1% cree que el país estará mejor este año, pero 25,5% dice que estará igual y 46,8% cree que empeorará, mientras que 8,5% declara no saber.

Además, la percepción económica personal está deprimida: solo 5,1% dice que hoy está mejor que antes, 25,8% igual y 68,8% peor. “El registro más negativo desde que asumió” Macri, sostiene el estudio.

En cuanto a la percepción de la situación laboral (personal), las expectativas también son pesimistas: un 7,2% cree que en 2019 va a estar laboralmente mejor que en 2018, 37,2% que estará igual, y un 49,5% cree que estará peor.

Asimismo, cabe destacar que, finalizando diciembre de 2018, solo un 19,1% decía que iba realizar un plan de vacaciones (viajando fuera de su ciudad a tal efecto) este verano, mientras que un 63,2% afirmaba que no podría, y un 17,7% que “aún no sabía”.



De hecho, más de la mitad de los consultados afirmó que el sueldo o ingreso percibido “no le alcanzaba”.

“En este sentido, podemos concluir con un concepto reiterado del análisis político argentino: la reelección de Macri es altamente dependiente de la incapacidad del peronismo para constituir una oferta atractiva”, concluye Burdman.

Para finalizar: “Los límites que enfrenta el Presidente son muy evidentes. Y lo que viene por delante no promete ser mucho mejor”.-