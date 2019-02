"El 65% de la gente no sabe quién es Roberto Lavagna"

El dirigente peronista Alberto Fernández afirmó que respeta mucho al exministro de economía, pero subrayó que "su última aparición pública ocurrió en 2007"

El ex jefe de Gabinete Alberto Fernández sostuvo este jueves que la senadora Cristina Kirchner y el diputado Axel Kicillof "están hoy arriba" del presidente Mauricio Macri y la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, en las encuestas de intención de voto en la provincia de Buenos Aires.

Por otra parte, minimizó la supuesta competitividad electoral del ex ministro de Economía Roberto Lavagna, al indicar que "el 65 por ciento de la gente no sabe quién es".

El dirigente peronista volvió a resaltar las cualidades que le ve a Kicillof para competir en la provincia de Buenos Aires contra Vidal, al señalar que, a diferencia de otros eventuales candidatos a la gobernación, "logra retener casi el 100 por ciento de los votos" de Cristina Kirchner.

"Kicillof es un fenómeno para prestarle atención en la provincia de Buenos Aires. Tiene la extraña característica de que va a las plazas, se sube a un banquito, se pone a hablar y junta 7.000 tipos, sin ninguna convocatoria previa. Va a la playa de Villa Gesell, se pone a hablar y junta 3.000 tipos que no van a insultarlo, van a escucharlo y aplaudirlo. O hace explotar un teatro", destacó.

Al respecto, agregó: "Es un tipo que no hace publicidad callejera, no pega afiches, no hace publicidad radial. Es algo que impacta. Y además en esas plazas está llena de gente joven. Lo ven como alguien de su generación que les está diciendo cosas que consideran atractivas".

Un desconocido

En otro orden, Fernández dijo que "respeta mucho" a Lavagna, pero recordó que "su última aparición pública ocurrió en el 2007", por lo que a su criterio la gente le perdió el rastro y dejó de tenerlo como una referencia de la política.

"El 65 por ciento de la gente no sabe quién es Lavagna", recalcó Fernández, luego de pedir que al economista se lo mida en su justa medida.

"A los que le piden les dijo: ‘Si ustedes necesitan de mi prestigio, hagan lo necesario para que mi prestigio no entre en juego’. Lo entiendo, pero así no se hace política. Si venís a la política tenés que confrontar, persuadir y convencer", criticó.

Sobre el lanzamiento oficial de Alternativa Federal, el ex funcionario kirchnerista aseguró que "es un espacio que no tiene lugar en el escenario electoral" y que "lo máximo a lo que puede aspirar" es a obtener el 15 por ciento de los votos".

"Ese 15 por ciento va a ir languideciendo a medida que se acerque la fecha. Es como jugar en la liguilla por el descenso", sentenció en declaraciones a FM La Patriada.

En tanto, el ex ministro rechazó la idea que se pretende instalar de que Cambiemos es favorito en las próximas elecciones presidenciales, y afirmó que el Gobierno "tiene un 73 por ciento de rechazo" en las encuestas.

"Siendo así, el Gobierno tendría en el mejor de los casos un 30 por ciento de los votos", conjeturó.

Para Fernández, el desgaste del Gobierno nacional también es extrapolable al de la gobernadora Vidal.

"Vidal es una gobernadora de las mismas características que el de Macri y una defensora de las políticas de Macri. No es que ella hizo un amparo para frenar las tarifas en la provincia de Buenos Aires. Y frente a la inflación, ella explicó que es la pesada herencia, no le cuestionó nada (al Gobierno). Vidal es Macri", lanzó.