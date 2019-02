Lavagna reveló que los técnicos del FMI lo llamaron y contó con quiénes se reunió para crear frente electoral

El exministro de Economía rechazó una interna dentro del PJ. Qué le contestó a Alberto Fernández que dijo que "el 65% de la gente no sabe quién es Lavagna"

La misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que desde el lunes analiza las cuentas argentinas por tercera vez en menos de un año llamó al economista Roberto Lavagna para conocer su opinión sobre el futuro del país.

"Hubo una primera exploración por parte del Fondo para un pedido de reunión, si prosigue, veremos", dijo el exministro de Economía de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner.

En declaraciones a Cadena 3, evaluó que el desafío que enfrenta la Argentina es ver cómo moviliza la enorme masa de recursos que tiene, dado que hay 8 millones de argentinos con problemas de empleo.

Señaló que el país también tiene recursos naturales para destinarlos a la generación de riqueza e indicó que la fuga de capitales sigue siendo una amenaza para las posibilidades de desarrollo de la Argentina.

"Lo que hay que hacer es juntar a todos eso: capital, recursos naturales y mano de obra", afirmó.

Sin interna y por un consenso amplio

El exministro de Economía, Roberto Lavagna, aseguró este martes que es "legítimo" que espacios como Argentina Federal busquen una interna dentro del PJ, pero aclaró que "ese no es el camino" que necesita la Argentina para salir de la profunda crisis en la que se encuentra.

"El camino de una interna es legítimo pero no es, a mi juicio, el que hace falta. Hay que buscar consensos básicos", dijo el economista, quien es promovido como candidato presidencial por el expresidente Eduardo Duhalde y el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz.

Lavagna le contestó al exjefe de Gabinete del kirchnerismo, Alberto Fernández, quien había sostenido que él no era un dirigente con alto conocimiento, por lo que no le parecía que fuera el mejor candidato de un espacio opositor a Cambiemos. "El 65% de la gente no sabe quién es Lavagna", había dicho irónico.

"Muchos de los que hablan no parecieran tener un gran contacto con la realidad y la sociedad argentina", dijo el economista.

Lavagna aseguró que se encuentra avanzando en la construcción de "consensos básicos" con distintos sectores: "Me reuní con Lifschitz, el desarrollismo, dirigentes radicales y numerosos sectores del justicialismo, del sindicalismo y de los empresarios".

El economista consideró que "las posiciones extremas" del kirchnerismo y el macrismo que han estado dominando la política argentina en los último años "la han dado a la Argentina resultados que no fueron ni son buenos".

Lavagna consideró que se está a tiempo de hallar consensos y recordó que la Argentina en 2002 logró salir de la crisis posconvertibilidad sólo "porque se lograron acuerdos centrales, tras un entendimiento entre Duhalde y Raúl Alfonsín".