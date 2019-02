Foto de unidad: congreso del PJ bonaerense reunió a intendentes, kirchnerismo, gremialistas y massistas

El Congreso del PJ bonaerense se desarrolló este jueves en La Matanza. El principal partido de la oposición comienza a definir su estrategia electoral

El PJ bonaerense pudo exhibir este jueves una "foto de unidad" con la cual apunta a construir "un gran frente electoral para ganar la Provincia y la Nación", al lograr sentar en una misma mesa a los intendentes peronistas con el diputado Máximo Kirchner, los sindicalistas Hugo y Pablo Moyano y el massismo provincial, que participa dentro del espacio pero sin el fundador del Frente Renovador, Sergio Massa.

El congreso partidario que se realizó esta tarde en La Matanza habilitó al Partido Justicialista a conformar frentes y alianzas electorales, con miras a la elección de octubre, fue la excusa formal que dio lugar a la foto.

"Hoy estamos reunidos porque tenemos la responsabilidad de formar un frente que nos lleve a la victoria, para ganar la Provincia y La Nación", aseguró el presidente del PJ bonaerense e intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, ante los 752 congresales que lo aplaudían en el polideportivo Alberto Balestrini.

La entonación de la marcha peronista en el arranque, unificó bajo un mismo tono las voces de todos los sectores que tuvieron representación en el encuentro.

Así se pudo ver a dirigentes de movimientos sociales como Emilio Pérsico y opositores como la diputada Victoria Donda, que participaron como invitados y que coincidieron en señalar a Télam "la necesidad de armar un frente común de toda la oposición para vencer a (Mauricio) Macri y (María Eugenia) Vidal", que buscarán ser reelectos como presidente y gobernadora bonaerense, respectivamente.

Además de Hugo y Pablo Moyano, se subieron al nutrido escenario los sindicalistas Omar Plaini, Rodolfo Baradel y Hugo Yasky, entre otros.

Sin embargo, la verdadera "alianza de unidad" que se veía reflejada en el escenario ya se había sellado horas antes de que comenzara el Congreso, en una reunión que celebró en el municipio de La Matanza.

La historia había comenzado a escribirse en el salón Malvinas de la municipalidad de La Matanza, poco antes de las 11 y la lápicera la tuvieron por turnos los intendentes del interior y el conurbano, y dirigentes de la agrupación "La Campora", como los diputados Máximo Kirchner y Eduardo "Wado" de Pedro.

Hugo Moyano, cerca de los camporistas Andrés Larroque y Eduardo de Pedro.

También se sentaron en la mesa para acordar la unidad los Moyano; el intendente de Tigre Julio Zamora -que oficia como articulador del massismo dentro de este espacio- y el diputado nacional Daniel Arroyo, que dejó las filas massista para armar Red x Argentina junto con Felipe Solá. Una vez que los trazos gruesos del pacto de unidad estuvieron listos, de ese grupo surgió la comisión que escribió la letra chica.

En representación de la primera sección electoral, fueron elegidos los intendentes Alberto Descalzo (Ituzaingó), Gabriel Katopodis (San Martín), Juan Zabaleta (Hurlingham) y Gustavo Menéndez (Merlo), por la tercera sección sus pares Jorge Ferraresi (Avellaneda), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Verónica Magario (La Matanza) y Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Gray como autoridad partidaria y De Pedro en representación de la Cámpora.

Según confiaron a la agencia Télam fuentes partidarias, fue esa mesa chica la que definió los nombres de quienes iban a formar la comisión que, horas después, el Congreso habilitó para que conformen las futuras alianzas y frentes electorales.

"Hasta ahora esa lápícera la tenían Jorge Landau, Fernando Espinoza y Wado de Pedro, ahora se acordó mantener a esos tres dirigentes pero sumar a otros dos intendentes", confió uno de los participantes de la mesa chica.

Así fue que incorporaron a Gray y Menéndez, quienes además de intendentes son el actual y el ex presidente del PJ bonaerense. De este modo, también los jefes comunales se aseguraron un lugar preponderante a la hora de avalar o vetar no solo los frentes sino también la conformación de las futuras listas y candidaturas.

"El peronismo siempre fue frentista y hoy estamos cumpliendo con nuestra bandera de unidad con todos los sectores que quieren el beneficio para el pueblo", dijo Gray una vez que terminó el Congreso, quien se mostró satisfecho por haber logrado mostrar la foto de unidad que en otros momentos había quedado trunca.

En tanto, el intendente de Tigre Julio Zamora dijo que el congreso "marca un inicio en el proceso de unidad del peronismo en un frente compartido de la oposición".

"Yo hablo todos los días con Sergio (Massa) y creo que se puede lograr en la provincia de Buenos Aires la unidad de sectores de la oposición que pensamos lo mismo como se está logrando en otras provincias", acotó Zamora, con lo cual se reconoció como articulador del massismo bonaerense con el PJ.

Duhalde y Moyano junto a Cristina

En sintonía con el acto en La Matanza, desde el peronismo se hizo trascender que el expresidente Eduardo Duhalde y el sindicalista Camionero Hugo Moyano planean reunirse con Cristina Kirchner.

Luego de que la senadora por Unidad Ciudadana retomara a fines del año pasado el diálogo con Duhalde, este devolvió el gesto por los medios: "Si tuve problemas con Cristina, ya me los olvidé", declaró. También comentó que dialogó en más de una ocasión la expresidenta. No obstante, aún no se encontraron cara a cara.

Ahora, ese encuentro es una posibilidad.

Desde el entorno de Duhalde aseguran que quieren saber si Cristina se postulará a la presidencia para definir la estrategia electoral de todo el arco peronista, lo que incluye a Roberto Lavagna.

Pulseada en Cambiemos

Atenta a este escenario, la gobernadora María Eugenia Vidal no quiere sobresaltos en su armado local.

Por eso, en medio de los cortocircuitos a nivel nacional entre la UCR y el PRO, desde la gobernación se emitió un mensaje de unidad. Los encargados de transmitirlo fueron el vicegobernador, Daniel Salvador; el jefe de gabinete Federico Salvai; y la diputada provincial por la CC, Maricel Etchecoin.

Pero esa no es la lógica que hoy impera en Cambiemos a nivel general, donde la UCR presiona para lograr posicionarse mejor de cara a los comicios. Por ejemplo, pretende que Martín Lousteau compite en las PASO con Mauricio Macri, algo que incomodó, y mucho, a la mesa chica del Gobierno.

En esa sintonía, el titular de la Convención Nacional de la UCR, Jorge Sappia, aseguró este jueves que es imprescindible que su partido apruebe un programa con "una impronta progresista" y que si este programa "no es aprobado en Cambiemos, el radicalismo no puede seguir siendo parte de la coalición".

El referente radical dijo que desde el partido centenario no se sienten parte de las decisiones de gobierno y que han "sido ajenos a la toma de decisiones durante los tres años" de la administración de Mauricio Macri, y afirmó que por ese motivo no se sienten "parte de esto".

Tras sumarse al pedido de internas con candidatos de la UCR y frente a la pregunta -en un reportaje a FM Milenium- respecto de si desde el PRO están "incómodos" por el reclamo de las PASO en Cambiemos, Sappia respondió: "Más incómodos estamos los radicales".

"Durante tres años hemos sido ignorados porque el PRO tomó las decisiones en soledad y la conducción del Comité Nacional del radicalismo lo ha aceptado", manifestó.

Y continuó: "Nosotros no nos sentimos parte de esto porque no somos corresponsables de lo que se decidió, pero además porque no compartimos en absoluto el modo en que se gobernó el país, en función de una ideología conservadora neoliberal".

"Esto nos ha sometido a una crisis donde los sectores más vulnerables están asfixiados entonces nosotros deberíamos estar mucho más incómodos, porque esto no es lo que podíamos haber supuesto en aquel acuerdo electoral del 2015", sumó.

Por eso "la convención tiene que acordar los términos de un acuerdo programático con una impronta progresista, someterlo a la decisión de Cambiemos, y si no es aprobado, nosotros no podemos seguir compartiendo la integración de Cambiemos, porque somos personajes totalmente ajenos a lo que hace el PRO en el seno de esa coalición".

"El procedimiento correcto es la elección interna, todo lo demás es imposición y resolución a puertas cerradas en un cenáculo lo que no tiene nada que ver con un comportamiento democrático", indicó. Y dejó en claro que la interna en el oficialismo está al rojo vivo.