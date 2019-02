Luis D'Elía se entregó en Comodoro Py: "Estados Unidos ordenó mi detención"

El Tribunal Oral Federal 6 le negó la prisión domiciliaria que había solicitado D'Elía por cuestiones de salud y quedó firme la orden de detención

Luego de haber sido rechazado su pedido de prisión domiciliaria por problemas de salud, el dirigente piquetero Luis D'Elía se entregó en los Tribunales de Comodoro Py.

En el momento previo a su ingreso, insistió en acusar a los Estados Unidos de estar detrás de esto: "Estados Unidos ordenó mi detención", dijo, y mencionó el cable 1222 de Wikileaks, una de las comunicaciones diplomáticas confidenciales reveladas por la organización de Julian Assange.

Previamente, había anunciado que iba a entregarse a través de un video que subió en su cuenta personal de Twitter, minutos antes de dirigirse a lo que él denominó "Comodoro Pro".

"El Tribunal Oral N°6 de Comodoro PRO acaba de negarme la prisión domiciliaria. No les importó que tenga un infarto en la base del corazón. Es una pura venganza oligárquica del macrismo", dice.

"No les importó que sea insulinodependiente, de dos insulinas distintas, que tome 10 comprimidos por día, que tenga que hacer una hora de caminata diaria, no les importó", agrega.

Detención inmediata

Este lunes, la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) requirió al Tribunal Oral Federal Seis (TOF 6) que explique por qué no cumplió con la orden de detener al dirigente social Luis D'Elía.

La sala III de la CFCP -con la firma de los camaristas Liliana Catucci, Eduardo Riggi y Carlos Mahiques- dispuso que se diera "inmediato cumplimiento" a la condena a tres años y nueve meses de prisión a D'Elía por la toma de la Comisaría 24 de la Boca, en junio de 2004.



La Sala III certificó que, a pesar de su decisión unánime de hace tres días, aún "no se había procedido a detención de D'Elía", quien habría solicitado que, por razones de salud, se le concediera prisión domiciliaria.



Allegados a la sala III del máximo tribunal penal de la Nación opinaron que un eventual pedido de arresto domiciliario sería "improcedente", porque es un beneficio que se concede o no a quien ya está detenido.



"Tenga a bien explicar el motivo por el que aún no se ha dado cumplimiento a la orden emanada de este tribunal "el 22 de febrero de 2019, consignó el oficio firmado hoy por Catucci, en su carácter de presidente de la Sala III de la CFCP, al del TOF 6, Julio Panelo.



D'Elía había sido sobreseído por la Sala I de la Cámara Federal, integrada entonces por Eduardo Farah, Jorge Ballestero y el destituido Eduardo Freiler, pero la medida fue luego revocada, y el TOF 6, en noviembre de 2017, lo sentenció a cuatro años de prisión por atentado contra la autoridad agravado, lesiones leves, instigación a cometer delitos, privación ilegal de la libertad y usurpación.



Luego la Sala III de la CFCP redujo la pena a tres años y nueve meses de prisión por instigación a cometer delitos, y en diciembre último rechazó un recurso extraordinario con el que la defensa pretendía evitar el encarcelamiento.