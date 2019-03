Dos encuestas aseguran que Cristina Kirchner le ganaría a Macri en balotaje

Los sondeos fueron realizados por las consultoras Hugo Haime & Asociados y Query. Macri también perdería en segunda vuelta contra Massa o Lavagna

Dos encuestas realizadas las últimas semanas aseguran que Cristina Kirchner le ganaría a Mauricio Macri en un escenario de balotaje en las elecciones presidenciales de este año.

Se trata de un sondeo llevado a cabo por la consultora Hugo Haime & Asociados en febrero y de otro elaborado por Query Argentina/M&R Asociados en marzo.

En el primer trabajo, Haime evalúa cuatro escenarios de balotaje donde se registra una fuerte tendencia del electorado a querer cambiar la gestión actual.

El rechazo a Cambiemos, según el trabajo, es del 59,7% mientras que el 39,1% se manifestó a favor de votar al oficialismo en los comicios de octubre. En tanto, el 47,1% aseguraron que no votarían a la exmandataria, mientras que el 52,1% sí lo haría.

En el análisis de los cuatro escenarios que creó Haime, Cristina Kirchner le saca 12 puntos a Macri en caso de una segunda vuelta (51% a 39%).

En el caso de Sergio Massa, la diferencia es aún mayor toda vez que el líder del Frente Renovador alcanzaría el 55% y Macri el 32%.

En tanto, Roberto Lavagna también se impondría con el 50% mientras que el Presidente alcanzaría el 34%. Por último, el salteño Juan Manuel Urtubey lograría 49% mientras que Macri rondaría el 33%.

Siempre en el sondeo de Haime, se registra que Cristina Kirchner sigue siendo la pre candidata de mayor preferencia (33,6%) seguida por Macri (16,7%), Vidal (11,7%), Massa (12,8%).

En el trabajo de marzo, la suma de los votos de Macri y Vidal se ubicó en 28,4%.

Analizados individualmente registramos una persistente caída de Vidal desde 17% en noviembre a los actuales 11,7%. Del resto de los dirigentes evaluados (Urtubey, Nicolás del Caño, Alfredo Olmedo, Daniel Scioli, Felipe Solá y José Luis Espert) ninguno obtiene valores superiores a 4 puntos.

Entre los consultados autoreferenciados como ‘opositores duros' prima Cristina Kirchner (60%) seguida por Massa (14%), entre los ‘blandos' las preferencias se dispersan entre la ex presidenta (22%), Massa (18%), Vidal, (12%) y Urtubey (7%).

En tanto, entre los adherentes críticos al gobierno las preferencias se reparten entre Vidal y Macri (69% entre ambos). En dicho segmento es escaso el voto hacia dirigentes peronistas.

En cuanto al análisis de los escenarios electorales en donde los candidatos fueran Macri y Cristina, Massa, Urtubey o Lavagna encontramos -en continuidad con la tendencia de los últimos meses- la ex presidenta se impondría sobre Macri. Mientras los dirigentes no kirchneristas se ubicarían en tercer lugar Massa, Urtubey y Lavagna. De estos el que mayor intención de voto registra es Massa.

Si se analiza según segmentos, el escenario con Massa-Cristina es fuerte en el segmento de opositores duros (67%) mientras Massa obtiene 18%. Entre los blandos prevalece Massa (34%) sobre Cristina (26%). En los adherentes críticos prevalece Macri con 70.4%

En el trabajo de Query también se presentan distintos escenarios electorales.

En el primero Macri se enfrenta una oposición dividida. En ese escenario Cristina Kirchner se impone (27,9%) al actual presidente (26,9%). Lavagna le sigue con el 12,1%.

En segunda vuelta -siempre en el mismo escenario electoral- Cristina se impone con el 35,7% a Macri que alcanzaría los 35,1%.

Luego, la consultora analiza la migración de voto entre primera y segunda vuelta. Y sus conclusiones son que el voto a Lavagna se repartiría entre CFK e indecisos, y un poco menos a Macri, el voto a Nicolás Del Caño iría a indecisos, el resto más a CFK, y dos tercios de los indecisos permanecerían igual; el resto se reparte entre Macri y CFK.

En un segundo escenario Query analiza una de las variantes que, por ahora, niegan el gobierno nacional y la propia gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal: que la mandataria provincial sea la candidata de Cambiemos a suceder a Macri en vez de que él busque su reelección.

Este escenario refuerza la idea de los buenos números de Vidal. Supera los 30 y le saca 2,4 a Cristina. Lavagna sigue tercero, con 11,4%. Los indecisos están por encima de los 20 puntos.

De cara a una segunda vuelta, Vidal lograría un 36,7% y Cristina 35,9%. Todavía el margen de indecisos es muy alto (27,4%)

En un tercer escenario en el que Macri se enfrente a un peronismo unido que lleva como candidato a Lavagna. El Presidente lograría un 27,4% y el ex ministro de Economía un 21,7%. En segunda vuelta Macri lograría un 34,4% perdiendo la elección con Lavagna que alcanzaría el 35,2%. El nivel de indecisos es del 30%.

En un tercer escenario,donde el candidato del oficialismo vuelve a ser Macri per sale Cristina en la primera vuelta y queda Lavagna, el líder del PRO gana cómodo la elección general, con 27,4 puntos; el ex ministro de Economía crece por encima de los 20, pero lejos del primer lugar; y se va para arriba también Del Caño, que llega a los dos dígitos. Los indecisos suben y se acercan a los 38 puntos.