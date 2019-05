Lavagna le abre la puerta a las internas pero sólo si también las hacen Macri y Cristina

Marco Lavagna admitió que su padre podría analizar participar de internas si en los otros sectores también hay varios precandidatos

Si bien el ex ministro de Economía Roberto Lavagna mostró su reticencia a participar de elecciones internas para definir quién es el candidato a presidente por Alternativa Federal, desde el lavagnismo en las últimas horas abrieron la puerta acceder a esta posibilidad, aunque con algunas condiciones.

El diputado Marco Lavagna admitió este viernes que su padre podría analizar participar de internas con otros precandidatos, si los sectores que lideran Cristina Kirchner y Mauricio Macri también llevan varios precandidatos.

"Si en los otros sectores tenés interna, el Presidente da internas, Cristina Kirchner también da interna es otro contexto. Lo que no podemos tener nosotros es cinco candidatos cuando del otro lado tenés dos candidatos muy instalados y donde la polarización está fuerte", consideró el diputado Lavagna.

El legislador sostuvo que en el actual escenario hay "dos candidatos muy instalados que son el presidente Macri y Cristina Kirchner con intención de votos de 30 puntos cada uno, para redondear, y lo que le hace falta a este espacio del medio es brindar una opción a la sociedad que se cristalice muy claro con que estamos poniendo una cuña en la grieta".

"Si nosotros vamos todos partidos eso se hace más difícil mostrar esta unidad", evaluó Marco Lavagna al analizar el escenario político que enfrenta el Peronismo Alternativo.

Por otra parte, dijo que aún no está confirmado un encuentro entre Lavagna y el gobernador cordobés, Juan Schiaretti, quien fue reelecto por amplio margen.

"Schiaretti ha sido muy prudente", destacó el legislador, quien evaluó que "el gobernador Schiaretti tiene un rol central, es una pieza central de todo el armado de lo que es ni Macri ni Cristina".

Además, subrayó: "hay que dejar que los hechos se vayan sucediendo, espero que podamos sentarnos a una mesa y buscar la mejor opción y la mejor solución" en el peronismo de cara a los comicios.

En los últimos días, desde un sector del radicalismo había surgido la posibilidad de insistirle al ex ministro de Economía para que compita en una interna dentro de Cambiemos con Macri, algo poco probable, ya que el núcleo duro de la coalición gobernante erige al Presidente como único candidato.

Además, trascendió la intención del kirchnerismo de realizar una gran interna entre todos los candidatos de los distintos espacios que conforman el peronismo, y que incluyen a Lavagna.

De todos modos, el líder de Consenso 19 no aceptaría medirse con la ex mandataria, y a diario repite que su espacio no se ubica "en ninguno de los extremos de la grieta".

Un no rotundo a Frigerio

Por su parte, Roberto Lavagna aseguró que no se reuniría con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, porque no quiere "sacarse la foto y nada más".

Además, dijo que en el Gobierno hay funcionarios que "no quieren ningún tipo de acuerdo" o consenso y que tienen "más poder" que Frigerio.

En diálogo con Delta FM, el líder del espacio político opositor Consenso 19, consultado sobre si se sentaría a hablar con el ministro del Interior, contestó: "No". Y explicó: "Porque el Presidente hizo una consulta y fui el primero en contestar con ideas precisas".

"Antes de hablar con Frigerio, quiero saber cuál es su respuesta sobre esos temas (propuestos)", añadió.

"Ir a sacarnos nada más que la foto... Hubo mucha foto y no vi que nadie dijera a la salida de las reuniones: 'Nos hemos puesto de acuerdo en tal punto'. Foto ya hubo varias veces. Foto no", planteó.

"Veo que Frigerio hace un esfuerzo, pero lo hace en el seno de un Gobierno donde hay otros que no quieren ningún tipo de acuerdo y que tienen más poder que él", lanzó.

Además, el precandidato presidencial dijo que no le gusta "el panorama en general en el país", que "hay dos polos muy enfrentados y que ya han ejercido el gobierno con resultados que no son buenos" y que por eso "hay que pensar en términos de unión nacional".

"Esos dos extremos fracasados e intentando continuar en el poder no me parece que sea lo mejor para el país; por eso la idea de ubicarse con una alternativa nueva más en el centro que apunte a rescatar las cosas buenas de un lado y del otro, que siempre las hay, pero con una concepción del país menos enfrentada", sostuvo.

"Nosotros estamos buscando llegar a un consenso antes [de las elecciones, ya formulamos una serie de ideas básicas que ya son parte del consenso. No hay que esperar a estar en el gobierno para actuar así", planteó.

"Tanto la expresidenta y el actual presidente habían prometido cosas por el estilo y nunca cumplieron. Eso de prometer para llegar y después no cumplir...", concluyó.