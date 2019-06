Con un ojo puesto en "Los Fernández" y la interna del peronismo, se vota para gobernador en San Juan y Misiones

El posible alejamiento de Uñac de Alternativa Federal y sus palabras de apoyo a Cristina Fernández de Kirchner cambiaron la brújula de toda la oposición

El reciente lanzamiento de la fórmula electoral de Alberto Fernández para la presidencia y Cristina Kirchner como su vice, no solo sorprendió a la sociedad en cuanto a la noticia. También está trayendo los primeros cambios importantes en la estructura política argentina, debido a la intención -declarada- de unir a todo el peronismo para poder derrotar a Cambiemos en las elecciones presidenciales.



Pero el anuncio de "Los Fernández" también genera un efecto colateral, porque estos reacomodamientos políticos nacionales impactan de lleno en las elecciones provinciales que se encuentran en pleno desarrollo.



Este domingo el foco estará puesto para el justicialismo en San Juan y Misiones, distritos donde se elegirá gobernador, además de cargos legislativos locales y municipales.



Los correspondientes candidatos peronistas tienen serias chances de ser elegidos gobernadores, por lo que su decisión de alineamiento político será relevante.



Muchos referentes provinciales del justicialismo se mostraron en los últimos días propensos a abandonar una postura indefinida o "del centro", para pasar a hablar abiertamente de forma favorable a "Los Fernández". De hecho, se estima que ya son once los mandatarios que los apoyan y hay otros dos más en duda.



Entre ellos se encuentran los actuales mandatarios de San Juan, Sergio Uñac (que este domingo va por la reelección y sacó más del 55% en las PASO de fines de marzo pasado), y el misionero Hugo Passalacqua. Este último dejará su cargo, pero su ladero, Oscar Herrera Ahuad del Frente Renovador de la Concordia, tiene posibilidades de ser su sucesor en el cargo.

Una de las noticias que movilizó al peronismo en los últimos días fue el factible portazo de Uñac a Alternativa Federal (signo que también Passalacqua puede abandonar), con lo que así finalizaría abruptamente su estrategia de moderación y dejaría de lado los deseos de acompañar como vice a Roberto Lavagna. En síntesis, todo apunta a que se sumará al proyecto de rearmar al "gran peronismo" junto al kirchnerismo.

El hecho es que el sanjuanino acaba de expresarse públicamente a favor de la fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández Kirchner, al resaltar la "actitud de grandeza" que tuvo CFK, "deponiendo su interés personal respecto de una construcción global".



Y acotó para que no queden dudas: "Acá trabajamos para la construcción nacional de un proyecto que incluya a todos los argentinos y la ex presidenta ha dado muestras de ello".

Más allá del elogio al kirchnerismo, Uñac mantuvo la mesura y prefirió no hacer pronunciamientos definitorios sobre qué postura tendrá a nivel nacional, sino pararse en el centro del espectro para maximizar su base de apoyo, ya que para él ahora lo prioritario es ganar en su provincia.



"Algo parecido se ve con Passalacqua, que viene marcando diferencias tanto con el oficialismo como con el kirchnerismo", detalla el analista político Lucas Romero, director de Synopsis.

Al respecto, dio un panorama de la situación: "Parece que los gobernadores quieren desentenderse de ese formato de competencia nacional y de polarización entre Cambiemos y el kirchnerismo, y con ello maximizar sus posibilidades electorales. Creo que esa fue la lectura que hizo Cristina para llevarla a tomar la decisión de correrse de escena".

A su entender, el resultado contundente de Schiaretti en Córdoba de semanas atrás, "convenció a Cristina que si ella confirmaba su candidatura iba a avanzar a un escenario de hiperpolarización, que quizás iba a generar las condiciones para que se constituya en el centro del espectro político una oferta electoral peronista moderada y competitiva que pudiera disputarle el liderazgo dentro del propio peronismo".

En definitiva, según Romero, con la decisión de correrse de la candidatura a Presidente, la ex primera mandataria buscó acercar al peronismo para que no se le aleje y ampliar el límite de su espacio político.



"Más allá de la elección de Santa Fe, que es la más importante que quedará de acá al 22 de agosto, creo que las votaciones provinciales ya empiezan a tener un rol en esa lógica de liberar a gobernadores para ver qué posicionamiento toman y de clarificar el escenario nacional", concluye el experto de Synopsis.

La mirada en San Juan

Desde el aspecto estrictamente electoral, este domingo en San Juan estarán habilitadas a votar cerca de 557.300 personas (1,7% de los electores del país), en el que se elegirán un total de 188 cargos:



-Gobernador y vice.

-36 diputados provinciales.

-19 intendentes.

-131 concejales distribuidos en los 19 departamentos o municipios que conforman la provincia.

En total, se presentarán tres frentes electorales y cinco partidos políticos. La lista favorita a ganar es la del "Frente Todos", que agrupa a 15 partidos que representan el conjunto del peronismo provincial, y está comandada por el actual gobernador sanjuanino, Sergio Uñac, que busca su reelección. Por lo pronto, en las PASO de fines de marzo obtuvo cerca del 56% de los votos.

Le sigue en intención de voto el candidato de Cambiemos (con el nombre de lista "Con Vos"), Marcelo Orrego, que encabeza en nombre del PRO y la UCR el frente compuesto por siete partidos, que en las primarias obtuvo más de 32% de los votos.

En cuanto al casi seguro gobernador reelecto, Uñac es abogado y procurador de 49 años de edad. Hasta el 2015 fue vicegobernador de José Luis Gioja y perteneció al Frente para la Victoria. Luego se inclinó al justicialismo "no K".

Según fuentes consultada en la provincia, existe gran conformidad con su gestión, basada en la inclusión de todas las fuerza políticas. Los índices de desocupación locales se encuentran entre los más bajos del país. Los pilares de la actividad son la minería -principal sostén-; la agricultura -donde se destaca la vitivinicultura-; y la realización de grandes obras públicas, como viviendas, diques y rutas.



"Está obsesionado con la fórmula 'producción y trabajo', y eso la gente lo visualiza", detalla a iProfesional Antonio De Tommaso, analista del Instituto de Opinión Pública y Proyectos Sociales (IOPPS).

De hecho, tanto San Juan como Misiones tienen 51 empleados públicos cada 1.000 habitantes, un dato acorde al promedio nacional, según datos proporcionados por el IARAF.

Misiones también elige

Este domingo también habrá elecciones a gobernador y a cargos legislativos (se renovarán 20 diputados provinciales y 76 intendentes, entre otros cargos) en Misiones, donde estarán habilitados para votar alrededor de 900.000 personas, que representan al 2,7% del total del electorado nacional.



El candidato a transformarse en gobernador es Oscar Herrera Ahuad, que es el actual vicegobernador de Hugo Passalacqua, actual primer mandatario provincial perteneciente al Frente Renovador de la Concordia que no puede volver a postularse a su cargo. Además, el jefe político del partido es el ex gobernador Carlos Rovira, que sumó a su fuerza a una parte del kirchnerismo, que no presentará lista propia por falta de apoyo.



Según sondeos previos, Herrera Ahuad podría llegar a alcanzar el 50% de los votos.



Entre los otros candidatos, el que se posiciona en segundo lugar en la lucha por la gobernación misionera es "Juntos por el Cambio", encabezado por Humberto Schiavoni, actual senador nacional, representante de Cambiemos y presidente del PRO nacional. De acuerdo con algunas encuestas, podría reunir alrededor del 27% de los votos.



Con su nombre, esta fuerza optó por no quedar demasiado vinculada con el oficialismo nacional, aunque desde sus redes sociales apoyó al Presidente de la Nación al afirmar: "Votemos un cambio, seamos un mismo equipo con Mauricio Macri y hagamos juntos todas las obras públicas que necesitamos los misioneros para vivir mejor".



En tercer lugar, aparece como candidato a gobernador Isacc Lenguaza, del Frente Popular Agrario y Social. Lo acompaña la parte del kirchnerismo que no acordó con Rovira.



El cuarto y último partido que aparece oficializado es el "Del Obrero", cuya candidata es Olga Aguirre.



Misiones es una de las tres provincias argentinas (junto a Santa Cruz y Formosa) que empleará la ley de lemas, o doble voto simultáneo, en la que se anotaron en total, sobre todo para cargos municipales, 30 lemas y 855 sublemas.



Con respecto a la economía, el candidato oficialista Herrera Ahuad destacó recientemente en una entrevista con el sitio local Misiones Online, que su provincia está "muy ordenada, con superávit fiscal. Y eso no es poco en este tiempo, en el país donde estamos y con las características macroeconómicas que presenta".

Entre las ramas que impulsan a esta provincia se encuentran el turismo, la pasta de papel, las producciones de tabaco, té y yerba mate, entre otros.



Según el ente autárquico IPEC, entre los meses de enero a diciembre de 2018 las exportaciones de Misiones ascendieron a u$s466 millones, un incremento del 13,4% en el monto exportado respecto a idéntico período de 2017.



El 45% del valor exportado desde Misiones durante 2018 corresponde a Productos Manufacturados de Origen Agropecuario (MOA); siguen con el 40,5% las Manufacturas de Origen Industrial (MOI); y con 14,5% las exportaciones de los Productos Primarios.



A nivel social, Herrera Ahuad acotó: "Hemos sido la provincia que más creció en cuanto al índice de aprendizaje de los chicos en las escuelas, somos una de las que tienen más altos índices de egresos de las escuelas secundarias y una de las pocas donde se puede mantener el boleto gratuito".