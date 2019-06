El audio que envió Macri por WhatsApp a un grupo de empresarios

El grupo se llama "Nuestra voz". Fue creado en mayo hoy tiene más de 250 integrantes. Qué dijeron los empresarios del mensaje del Presidente

Los empresarios más importantes de la Argentina armaron un grupo de WhatsApp para comunicarse de manera constante y esta semana se sorprendieron con un audio que le envió nada menos que el presidente Mauricio Macri.

El grupo se llama "Nuestra voz" y fue creado por el cofundador y CEO de la tecnológica Globant, Martín Migoya, el 29 de mayo pasado, el día del paro general de la CGT, el moyanismo y las dos CTA. Hoy tiene 256 integrantes (el máximo de usuarios posibles) desde empresarios de grandes compañías como el presidente de FIAT, Cristiano Ratazzi; el fundador y CEO de Mercado Libre, Macos Galperin y Gabriel Martino, del banco HSBC, hasta ejecutivos de medianas empresas y emprendedores.

La iniciativa de Migoya para marcar diferencias con el último paro nacional de todo el arco sindical recibió un audio en las últimas horas donde se escucha la voz del jefe de Estado.

"Cómo andan, soy Mauricio Macri. Quiero decirles que Martín Migoya me ha contado que este nuevo grupo ha tomado como tarea batallar, defender los valores, esa Argentina que todos queremos, este cambio que hemos emprendido, un cambio cultural profundo para nuestro país que apunta a que todos los argentinos tengamos mejores oportunidades de progreso, que realmente tengamos un país federal, con trabajo para todos. Así que un abrazo grande y muchas gracias por lo que están haciendo", se escucha decir al líder del PRO.

Martín Cabrales, vicepresidente de la compañía homónima de café, es uno de los integrantes de ese grupo y contó cómo recibió el audio de Macri.

"No sé en que momento me agregaron al grupo la verdad. Sé que se creó en mayo, el día del paro general", recordó y detalló: "Este no es un grupo político, sino que es bastante heterogéneo, en la cual no los conozco a todos los que forman parte de él. Es un grupo de empresario, en su mayoría gente joven, que tiene empresas e invierte mucho en el país".

"Nació ese día con ese contenido, pero después se le fue dando otro sentido, más que nada para que todas esas empresas o emprendedores que no tienen tanta voz, tengan la oportunidad de mostrar lo que hacen y mantenerse en contacto", aseguró.

"El grupo es una forma de ejercer política empresarial en donde uno expresa ideas y profundizaciones en cosas que uno no quieren que suceden", explicó.

Y contó cómo recibió el mensaje del mandatario. "Es grato recibir el mensaje del Presidente", dijo pero luego aclaró: "Que el Presidente te envíe un mensaje es porque estará de acuerdo a esta idea, pero no significa que los empresarios tengan que adherir a la política del Gobierno".

Cabrales enfatizó: "Hoy en día los empresarios hablamos más de políticas a largo plazo y no de nombres en particular. Es decir, proponemos los cambios que necesita la Argentina para ser un país con progreso. En este sentido, considero que sin este tipo de aportes que puede dar el empresariado se hace difícil. Si dejamos a los Gobiernos o a los gobernantes solos, evidentemente no lo hacen"

"Nosotros somos los que generamos riqueza, los que tenemos que poner la plata y damos trabajo. Pero, para poner la plata y generar trabajo se necesitan de reformas de fondo que no dependen de uno o dos Gobiernos. Entonces, los que producimos esa riqueza somos los que tenemos que hacerles escuchar nuestra voz, porque en el fondo somos los que arriesgamos nuestro capital y nuestro tiempo", cerró.