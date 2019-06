Nicolás del Caño: "Si soy Presidente, expropio el sistema energético y las petroleras"

El candidato de Izquierda contó que propondrá la legalización del aborto y de las drogas. A quien votaría en un balotaje Macri-Fernández

El candidato a Presidente por el Frente de Izquierda, Nicolás del Caño, detalló cuáles son sus propuestas de cara a las elecciones de octubre que definirán quién gobernará la Argentina los próximos cuatro años.

"En estas elecciones esperamos llegar a toda la clase trabajadora con nuestro programa. Para, de una vez por todas, darlo vuelta a todo y que gobiernen los trabajadores y el pueblo", se entusiasmó en una entrevista con Infobae.



El dirigente propone vivir en un sistema social socialista al que define como una sociedad "donde no hay desigualdad", donde todos "tienen los mismos derechos, posibilidades y pueden desarrollarse libremente; no hay nada que unos tengan y que los otros no puedan tener".

Para lograrlo aseguró que "hay que juntarse y ver cómo hacemos para que un pequeñito grupo no tenga todo y que podamos repartir las riquezas entre todos por igual".

Y bajo ese ideal es que afirmó que entre las medidas que él tomaría si llegara a ser presidente de la Argentina, sería la expropiación del sistema energético. "Las petroleras deberían pasar a manos del Estado y ser gestionadas por trabajadores y trabajadoras, por los técnicos y las técnicas de las universidades públicas", explicó.

Te puede interesar Pichetto, un tsunami que ya se transformó de hecho en el jefe de la campaña macrista

"Que esos recursos estén en manos del pueblo y no de esos parásitos, la verdad que sería algo muy positivo para muchísima gente", sentenció.

Por supuesto, afirmó que "no continuaría con el Fondo Monetario Internacional de ninguna manera".

Del Caño también habló sobre su criticada convocatoria a votar en blanco durante las elecciones presidenciales de 2015 en las que la pelea final se dio entre el candidato kirchnerista Daniel Scioli y quien finalmente ganó, Mauricio Macri. En ese entonces el dirigente de izquierda consideraba a ambos como lo mismo.

"Nosotros nunca dijimos que eran lo mismo", señaló Del Caño. "Lo que dijimos es que no había que apoyar a ninguno de los dos candidatos, porque no planteaban un programa a favor de la mayoría del pueblo. Por eso llamamos a votar en blanco", explicó.

Te puede interesar El audio que envió Macri por WhatsApp a un grupo de empresarios

El dirigente indicó que si estos comicios presidenciales se terminan dirimiendo con un balotaje entre Macri y Alberto Fernández, aún no tiene posición tomada sobre qué hacer o a quién votar.

¿Se viene otro voto en blanco?, le preguntaron. "Yo no te dije eso", contestó y socarronamente recordó que el ahora candidato kirchnerista, Alberto Fernández en 2015 votó en blanco.

Además, aseguró que impulsaría nuevamente una ley que legalice el aborto en el país. "El Frente de Izquierda es la única fuerza política que en su base programática fundacional tiene el derecho al aborto legal, seguro y gratuito", aclaró.

Y se refirió también a la despenalización de las drogas. "Renemos un proyecto presentado por la legalización integral de la marihuana", pero aseguró que lo extendería a otras drogas "porque en realidad en la prohibición está el negocio narco".