Jorge Lanata: "No es racional que gane Mauricio Macri"

El periodista habló sobre las elecciones presidenciales hoy polarizada por Cambiemos y el kirchnerismo y sobre la situación económica del país

El periodista Jorge Lanata analizó las elecciones presidenciales y aseguró que "no es racional que gane (Mauricio) Macri", quien buscará la reelección en los comicios presidenciales de octubre.

"¿Qué sería mejor para Argentina? Yo creo que sería mejor que ganara Macri. Ahora, es imposible. No es racional que gane Macri", sostuvo el conductor del programa PPT en una entrevista con el diario chileno The Clinic.

"Si vos ves los números de la gestión de Macri, vas a ver que son negativos. Lo único que hizo fue bajar 10 puntos la inflación, de 50 a 40, o sea, que no sirve para nada. ¿Hay más pobres en la gestión de Macri? Sí, hay más pobres en la gestión de Macri. ¿El país está más endeudado? Sí, el país está más endeudado", enumeró.

Te puede interesar Un acuerdo armado por Pichetto podría sacar a Espert de la carrera presidencial

"Es cierto que durante la época de Macri la situación está peor socialmente, pero está mejor institucionalmente", aclaró.

"A la gente las instituciones realmente les importan un carajo, pero hay libertad de prensa, funcionan los poderes de manera más o menos independiente, hay más integración con el mundo que antes, todas cosas muy inasibles para la vida cotidiana. Pero eso ha sido lo bueno de Macri; lo malo es todo lo demás", sostuvo.

"Ahora, ¿por qué la gente querría votar a Cristina que fue un gobierno corrupto? Yo creo que la única explicación posible es el bolsillo, porque en esa época estaban un poco mejor. Entonces la soja estaba a u$s600, había mucha plata en el mercado por el tema de las comodities y había guita para repartir. Ahora no hay plata para repartir, de modo que habría que ver qué haría Fernández o Cristina hoy", analizó.

Te puede interesar El ex marido de María Eugenia Vidal le respondió a Cristina Kirchner por sus dichos

"El microclima político cree que (Alberto) Fernández tiene personalidad, cosa que es cierta. Fernández, en todo caso, no tiene ni un solo voto propio. Yo creo que esto fue parte de una operación de lavado de imagen de Cristina: mostrar de que ella podía poner delante suyo a un tipo más dialoguista".

Luego, habló de las causas de corrupción y pago de coimas en la obra pública durante el gobierno kirchnerista que pone en jaque también a grandes empresarios de la Argentina.

"El mundo Macri es parte de la corrupción estructural en Argentina" aseguró Lanata, pero recalcó "que es distinto al tipo de corrupción de los K".

"Es la corrupción de las obras públicas, de las empresas privadas… es un tipo de corrupción, no digo que mejor, pero distinta, más institucional que la de los K", dijo.

"Los empresarios son terribles. Ellos ganaron más plata con los K que con Macri, porque como están robando los K, a los tipos les conviene. No les conviene un gobierno como el de Macri y, de hecho, lo atacaron. Los empresarios, que se pasaron años diciendo ´¿por qué no llega un presidente como Macri?´, cuando llegó un presidente como Macri lo cagaron. No hicieron inversiones, no lo acompañaron políticamente y ahora, con lo de los cuadernos, lo detestan y están todos conspirando para que se vaya", afirmó.