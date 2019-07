Vidal cruzó a Máximo Kirchner: "Campaña sucia es inventar que mi hija se droga"

La gobernadora bonaerense cuestionó al diputado nacional y aseguró: "No voy a entrar en el terreno de los descalificativos personales"

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, que buscará ser reelecta en los comicios de octubre respondió las críticas que recibió de la oposición y apuntó al hijo de la expresidenta Cristina Kirchner.

"El kirchnerismo muchas veces le cambia el nombre a las cosas. No hice un calificativo personal hacia alguno de mis adversarios. En ningún caso instalé una campaña sucia", afirmó como respuesta a los dichos de Máximo Kirchner del miércoles, en los que le pidió que deje "la campaña sucia de lado y comience a preocuparse por arreglar los problemas" de la provincia.

En el mismo sentido, la gobernadora se quejó de las noticias falsas que difundieron sobre su familia: "Campaña sucia es que se publique en un medio que una de mis hijas tiene una adicción a las drogas. Eso duele y se cruzan todos los límites. Lo otro es debate democrático dentro de una campaña". Y agregó: "Se instalan mentiras, por ejemplo a través de las redes sociales o con afiches sin firma. Sí hubo candidatos que desde sus redes sociales hicieron críticas al kirchnerismo, pero siempre fue en términos políticos".

La semana pasada en La rosca, Axel Kicillof había dicho que Vidal "en lugar de estar cuidando a Macri debería encargarse de los bonaerenses". Ante esa frase, la gobernadora dijo: "Cuidar al bonaerense es haber inaugurado el hospital Dr. Antonio Cetrángolo en Vicente López. No había allí una obra hace 30 años".

También, en respuesta al candidato a gobernador del Frente de Todos, advirtió: "No voy a entrar en el terreno de los descalificativos personales. En esta campaña más que nunca, ante tanta descalificación, lo importante son los hechos. Hay que debatir políticas públicas concretas. ¿Qué hicieron ellos gobernando la provincia durante 28 años y qué hicimos nosotros en tres y medio?", se preguntó Vidal.

"El kirchnerismo trató de envolver con mentiras realidades inexplicables. Tenemos que definir qué es estar mejor. ¿No es mejor tener un gobierno honesto? El problema no pasa por los nombres ni las personas, pasa por las formas y yo estoy peleando contra una forma de gobernar la provincia que durante 28 años sostuvo jubilaciones de privilegio, generaba gastos en la legislatura injustificables", se quejó la funcionaria, que el miércoles participó de la cumbre de Juntos por el Cambio en Parque Norte.

La gobernadora se mostró dolida por las calificaciones que recibió de dirigentes opositores desde que presentó su primera candidatura para conducir la provincia en 2015: "Vidal es Heidi, Vidal es un hada virginal, Vidal es Macri. Pareciera que Vidal nunca puede ser Vidal, que es difícil tolerar que una mujer gobierne una provincia dominada por machos, pero que no enfrentaban las cosas que había que enfrentar".

Te puede interesar Nueva encuesta: Vidal supera a Kicillof gracias al fuerte corte de boleta

"No es la primera vez que enfrento el machismo en política, que vino tanto de hombres como de mujeres", exclamó en TN. En ese contexto, señaló que hay "mucha oscuridad en ese tipo de comentarios".

"En ese terreno no se puede entrar y no le importa nada al electorado", indicó.

Los dichos de Vidal fueron una clara referencia a las palabras de Cristina Kirchner durante el acto por el Día de la Bandera, en Rosario. En aquella oportunidad había sostenido: "Yo siempre pensé que era algo muy misógino, muy contra las mujeres, pero después me di cuenta de que hay dirigentes mujeres, jóvenes, de 45 años, que no son del campo nacional y popular, que no son viudas como yo, son separadas, (y las tratan) como hadas, virginales, angelicales".