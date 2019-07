Según Carrió, Larreta produjo "la revolución que nadie, ni la izquierda, hizo en la Argentina"

La diputada nacional convocó a votar en las PASO a la lista de Juntos por el Cambio en la Ciudad mediante un video que difundió en Twitter

La diputada nacional por la Coalición Cívica-ARI, Elisa "Lilita" Carrió, respaldó la campaña para la reelección del actual jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de quien dijo que "hizo la revolución que nadie, ni la izquierda, hizo en la Argentina" al asegurar que, con su gestión, logró "cambiarle la calidad de vida a todos los porteños".



"Horacio ha cambiado la Ciudad", aseguró en un video que difundió a través de un mensaje en su cuenta de Twitter, en el que convocó a apoyar en las PASO del 11 de agosto a la lista de Juntos por el Cambio en la Ciudad, y a expresarlo en las redes sociales bajo la etiqueta #JuntosPodemosMás.



En el video se ve a la diputada sentada y cruzada de piernas, con el fondo de un parque verde, mientras habla y destaca la gestión de Larreta tanto en materia de transporte como de espacios públicos.

La ciudad cambió. Mejorar el transporte, mejorar los espacios públicos es mejorar la calidad de vida de los vecinos. Sigamos entre todos transformando Buenos Aires porque #JuntosPodemosMas pic.twitter.com/ycizBS3yLw — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) July 25, 2019

"La verdad, que ver esa ciudad y ver el transporte, y ver los los lugares como las estaciones de Retiro, de Constitución... yo no lo puedo creer", dijo Carrió en el video; también, manifestó: "Yo conocí esa Argentina distinta".



A continuación, sobre el jefe de Gobierno en particular, dijo: "Yo creo que algunos pueden decir si es de derecha o izquierda, a mí no me preocupa".



"Hizo la revolución que nadie, ni la izquierda, hizo en la Argentina, que es cambiarle la calidad de vida a todos los porteños", concluyó la diputada fundadora de Cambiemos en 2015.

El video forma parte de la campaña de la coalición Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires, donde bajo el lema "3 millones de Vecinos", Larreta busca su reelección con el apoyo de la Unión Cívica Radical (UCR), la Coalición Cívica (CC), Confianza Pública (CP), el Partido Demócrata (PD), el Partido Socialista (PS) y otra media docena de fuerzas.



Esta semana, la diputada participó de diversas actividades de campaña junto al jefe de Gobierno y su compañero de fórmula, Diego Santilli, a quienes también invitó a la presentación de su libro autobiográfico, "Vida", el pasado martes en la sala Casacuberta del Teatro San Martín.



En aquella presentación dijo estar "segura de que Juntos por el Cambio va a ganar en octubre, los pueblos no se suicidan", y que "en esta elección se puede conseguir la consolidación democrática de la República, ahora estamos poniendo los cimientos".



"Tenemos que construir un centro republicano que nos aleje de los populismos y fascismos. No hay dos lugares, el otro espacio nos lleva hacia ese populismo y nosotros tenemos que ir hacia el humanismo", aseguró por entonces la diputada.



Esta tarde Carrió continuará la gira por el país para presentar su libro en la ciudad de Bahía Blanca, donde se presentará a las 19 en el Club Argentino (Vicente López 23), acompañada por el intendente Héctor Gay, y el presidente de la CC-ARI de Buenos Aires, Andrés De Leo.